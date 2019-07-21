Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?

Гоночный Jaguar E-type Low Drag Coupe. Сегодня эти машины практически невозможно встретить иначе как на Фестивале скорости в Гудвуде или в Пеббл-Бич. За обладание одним придется выложить миллионы в твердой валюте. Конечно, если такой раритет появится в продаже.