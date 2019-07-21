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11:14

Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?

Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса

© Frederic Dams
Быть дизайнером Bentley, прямо скажем, не самая скучная работа в мире. Но Фредерику Дамсу, похоже, не хватает творчества в офисе, и он продолжает рисовать дома.

Напомним, каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. И в этот раз в неё просятся иллюстрации со странички damsfrederic.

Ferrari 250 California

На заходном фото изображен Aston Martin DBS начала 1970-х годов. Желтый цвет — не самый характерный для этой модели, но именно такой DBS 1970 года появился в популярном британском телесериале «Сыщики-любители экстра-класса».

Aston Martin DBS

Судя по всему, начальство дизайнера не против его хобби. Даже при том, что работы Фредерика можно заказать в виде напечатанных плакатов.

Дакаровский Porsche 911 за работой

«Перегруженный стиль или абсолютно прекрасное произведение искусства?» — пишет дизайнер под эскизом Кадиллака Eldorado.

Cadillac Eldorado Seville 1960 года

О Ferrari 512 S Modulo мы недавно рассказывали. Не удивительно, концепт 1970 года вдохновляет дизайнеров и сегодня.

Ferrari 512 S Modulo

Гоночная 1966 Honda RC166 1966 года: всего 250 «кубиков», и при этом 65 лошадиных сил! Шестицилиндровый 24-клапанный мотор крутился до 20 тысяч оборотов в минуту.

Audi 90 Quattro IMSA GTO — всего один год эта невероятная машина гонялась в американском чемпионате IMSA, однако стала легендой наравне с купе Sport Quattro. Пятицилиндровый турбомотор развивал умопомрачительные 710 «лошадей».

Toyota Land Cruiser 40. Первое поколение знаменитого внедорожника считается иконой дизайна. Впрочем, этот статус не мешает вездеходам-долгожителям с 1960 года бороздить не самые обустроенные уголки земного шара.

О гоночном Maserati A6 GCS Фредерик отзывается как об автомобиле с лучшими пропорциями среди всех, что они видел.

Maserati A6 GCS. Этот потрясающий дизан был разработан в конце 1940-х годов

Гоночный Jaguar E-type Low Drag Coupe. Сегодня эти машины практически невозможно встретить иначе как на Фестивале скорости в Гудвуде или в Пеббл-Бич. За обладание одним придется выложить миллионы в твердой валюте. Конечно, если такой раритет появится в продаже.

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