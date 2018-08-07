Машины итальянской полиции

Правопорядок на улицах страны самых ярких и самых желанных суперкаров регулируют сразу две структуры – государственная полиция, контролируемая Министерством внутренних дел, и карабинеры, которые подчиняются Министерству обороны. О разнице между ними могут рассказать другие ресурсы – мы же сосредоточим ваше внимание на самых интересных автомобилях, которые когда-либо попадали в автопарки этих структур.

Alfa Romeo Giulia T.I.

Для патрулирования улиц в послевоенную эпоху карабинерам нужна была достаточно быстрая и юркая машина – внедорожник Alfa Romeo AR51, коих на тот момент в служебных автопарках было больше всего, этими качествами не отличался. Наиболее подходящим вариантом стала 92-сильная Alfa Romeo Giulia T.I., коих с 1963 по 1968 год в подразделение было направлено около полутора тысяч экземпляров.

Автомобиль стал знаковым в истории корпуса карабинеров, так как именно с ним ливрея службы перешла от излишне воинственного цвета хаки к спокойному темно-синему. После Giulia T.I. стражи порядка пересели на ее более мощную версию – Giulia Super.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Автомобили Alfa Romeo по сей день несут свою службу в корпусе карабинеров – в основном речь идет о моделях 159 и Giulietta. Однако в этом году автопарк темно-синих пополнился несколькими экземплярами самой заряженной версии седана Giulia, который, если кто забыл, оснащается 2,9-литровым V6 с двойным наддувом мощностью 510 сил и развивает 307 километров в час максимальной скорости.

Причина такого «приплода» кроется вовсе не в желании усложнить жизнь злостным владельцам суперкаров – на самом деле, «Джулии» предназначены в первую очередь для оперативной доставки органов на трансплантацию. Для этих же целей Quadrifoglio имеется и в гражданской полиции Италии.

Lotus Evora S

Британский спорткар на службе подразделения итальянской армии? Бывает в мире и такое. В 2011 году карабинеры получили в свое пользование два экземпляра Lotus Evora S, которые, как и Giulia Quadrifoglio, предназначены для экстренных ситуаций, связанных с транспортировкой особо важных грузов.

По этой причине за передними сиденьями «Лотуса» располагается морозильный отсек, в котором можно перевезти органы на пересадку. И довезти с ветерком – 3,5-литровый V6, расположенный по центру, обеспечивает спорткару максималку в 277 километров в час.

Peugeot 308 GTi

Итальянских горячих хэтчбеков нынче осталось не так много, поэтому выбор в пользу 308 GTi карабинерам вполне можно простить.

В отличие от двух предыдущих машин, эта используется не только для транспортировки органов на пересадку, но и непосредственно для патрулирования улиц и шоссе, причем управляют горячими «Пыжиками» настоящие профессионалы – перед тем, как передать новые машины итальянским служителям порядка, компания Peugeot организовала для них специальный подготовительный курс на трассе Мизано, где карабинеров обучали использовать потенциал рядной турбированной «четверки» мощностью 272 лошадиные силы, а также самоблокирующегося дифференциала Torsen.

Jeep Wrangler

Пляжи Италии – в частности 30-километровая прибрежная полоса от Каттолики до Белларии – также нуждаются в патрулировании. Для этих целей нужен полноприводный современный внедорожник с хорошей обзорностью, и едва ли на эту роль найдется кандидат лучше, чем Jeep Wrangler, оснащенный 2,8-литровым дизелем и внедорожным пакетом Mopar One Pack.

Еще одним аргументом «за» является тот факт, что Jeep входит в концерн Fiat-Chrysler. Автомобили военным передавал недавно умерший Серджио Маркионне – экс-глава концерна «Фиат», – чей отец тоже служил в корпусе карабинеров.

Ferrari 250 GT 2+2 Coupé

Полиция Дубая может сколько угодно кичиться своими «Вейронами» – это не более, чем пыль в глаза, ведь у нее никогда не было классической Ferrari 250 GT 2+2. Таких машин итальянской полиции в 1964 году передали две штуки, каждая из них имела трехлитровый двигатель V12 и элегантный кузов Pininfarina.

Достоверно известна судьба лишь автомобиля с шасси 3999 GT – именно он представлен на фото: купе изготовили в 1962 году и на службе оно находилось вплоть до 1974 года. Сейчас последняя выжившая полицейская «Феррари» находится в частной коллекции, с 2011 по 2014 она проходила курс реставрации. Нынешняя ее стоимость оценивается в несколько миллионов долларов.

Lamborghini Gallardo

Пожалуй, самый известный эксклюзив гражданской итальянской полиции. Однако и он находится во «флотилии» вовсе не для того, чтобы какой-то лихач наяву ощутил себя игроком Need For Speed – гражданская полиция, как и карабинеры, в экстренных случаях помогает доставлять органы и медикаменты из одного города в другой, используя на шоссе всю мощь атмосферного 10-цилиндрового двигателя.

Свеженькие купе Huracan на счету полиции тоже имеются.

BMW i3

Для простого патрулирования узких итальянских улочек компактные городские хэтчбеки подходят просто идеально, поэтому выбор в пользу BMW i3 можно назвать более чем оправданным – ведь она и быстра, и экономична.

Несколько этих машин были приобретены римской полицией после выставки EXPO-2015 (как и шесть баварских электроскутеров C-Evolution), и с тех пор i3 старательно выполняет свою работу. Но один неприятный инцидент, связанный с электрокаром BMW, все же произошел – в жаркий день одна полицейская i3 загорелась прямо на шоссе.

Volkswagen e-up!

Еще один электрокар римской полиции – хэтчбек e-up!, патрулирующий районы Треви, Селио и Борго. Таких машин на счету полиции 4 штуки, все они предназначены для работы в зонах с повышенной пешеходной активностью.

Торжественная церемония передачи автомобилей полицейским состоялась в 2015 году на площади Пьяцца ди Спанья в Риме. Помимо e-up! в автопарк итальянской полиции входят такие машины концерна Volkswagen как Skoda Octavia, Seat Leon, Volkswagen Passat… и, конечно же, «Ламбы». \m

Иллюстрации: Компании-производители