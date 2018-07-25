Его вспоминают человеком с шестью телефонами, живущим в самолете. Разрываясь между Турином и Детройтом, он заслужил доверие акционеров, вернув Fiat к прибыльности и осуществил слияние итальянского концерна с Chrysler. В Италии его называли «il Dottore», в США просто «The Boss», а любили за так называемый real talk — с такой прямолинейностью и честностью не говорил ни один топ-менеджер автоиндустрии со времен Боба Лутца.

Про воскрешение Fiat

«Всякий раз, когда вы открывали итальянскую газету, вы видели заголовки: Fiat потерял больше денег; новая модель Fiat провалилась; на заводе Fiat забастовка. Еще более тревожным было то, что за три года компания поменяла четырех руководителей. Представьте, что в июне 2004 года я стал пятым парнем, пытающимся реанимировать то, что все давно считали трупом».

Про Энцо Феррари:

«Следуя принципам Энцо Феррари, мы всегда будем продавать на один Ferrari меньше, чем хочет рынок. Эта политика не изменится никогда».

Про Ferrari на автопилоте:

«Если это случится, то пристрелите меня первым».

Об одежде:

«Я люблю почти что монашескую простоту. Это вопрос расстановки приоритетов. Все мои чертовы брюки и свитера одинаковые, все рубашки синие. Меня это не смущает, а только делает все проще. Где бы я ни жил, у меня везде одинаковая одежда. В Италии, Швейцарии, даже в этом чертовом самолете. Это просто не имеет значения».

И еще об одежде:

«Я давно решил носить черные брюки и черные свитера, потому что иначе мне пришлось бы тратить три секунды утра на выбор между черным и синим. А я не хочу тратить на это три секунды».

Про Jeep Commander:

«Он непригоден для использования человеком. Несколько клиентов его купили, но я не знаю, почему».

Об Илоне Маске:

«Мы работаем в очень медленной индустрии — принятие решения может занять бесконечность, а Илон двигается со скоростью ракеты. И самый большой страх — остаться где-то позади».

Про будщее Tesla:

«Я убежден, что Илон проделал феноменальную работу по маркетингу Tesla, но экономическая модель его бизнеса никуда не годится».

Про электромобили в целом:

«Я думаю исследования, которые показывают, что с помощью электромобилей мы собираемся спасти планету, — полный вздор».

Про убытки от электрического Fiat 500e в США:

«Я надеюсь, вы никогда его не купите, потому что каждый раз, когда я продаю один из них, мы теряем 14 000 долларов».

Про детройтскую Большую тройку

«Может, мы самые маленькие в Большой тройке (GM, Ford, Fiat-Chrysler), но из всех трех ее членов не самые тупые».

Про Maserati Levante:

«Когда я вижу на улице Range Rover, то моя кровь закипает, потому что мы можем сделать тоже самое, и мы сделаем».

Про достижения в жизни:

«Значимость настоящего лидера не измеряется тем, чего он достиг за время своей карьеры, а тем, что он за это время дал, какое наследие оставил после себя». \m

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