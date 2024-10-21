Селектор
Опубликовано 21 октября 2024, 07:00

Как дела у бывших: новые и обновлённые знакомые модели

Машины, которые расцвели не для нас
Уже после ухода из России многие привычные нам автомобили пережили рестайлинг или даже перешли в следующее поколение. В этой подборке представлены машины, которые когда-то продавались на российском рынке официально, а теперь вышли в свежих версиях, но для других стран. В числе подобных премьер недавнего времени — модифицированный люксовый седан культовой фирмы из Великобритании, брутальный японский внедорожник и сразу три кроссовера: это бюджетник и премиальная модель немецкого концерна, а также долгожитель из Швеции, обновлённый не в первый раз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Rolls-Royce Ghost

Модернизированный седан получил изменённый облик, пересмотренные комплектации и иные материалы отделки. У машины подсвечиваемая радиаторная решётка, новые фары и иной рисунок задних фонарей. Кроме того, расширен выбор колёс, а в палитру окрасок кузова добавили колер Mustique Blue.

© Rolls-Royce