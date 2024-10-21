Как дела у бывших: новые и обновлённые знакомые модели

Машины, которые расцвели не для нас

Уже после ухода из России многие привычные нам автомобили пережили рестайлинг или даже перешли в следующее поколение. В этой подборке представлены машины, которые когда-то продавались на российском рынке официально, а теперь вышли в свежих версиях, но для других стран. В числе подобных премьер недавнего времени — модифицированный люксовый седан культовой фирмы из Великобритании, брутальный японский внедорожник и сразу три кроссовера: это бюджетник и премиальная модель немецкого концерна, а также долгожитель из Швеции, обновлённый не в первый раз.