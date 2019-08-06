Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8

При расходе 18 литров на «сотню» (даже учитывая 85-литровый бак) ты не очень-то далеко отъезжаешь от колонки с «сотым» бензином и терпишь жалобы задних пассажиров, которым тесно в ногах и уже давно наскучило баловаться отдельным пультом управления собственным климатом, сиденьями и мультимедией.

Но ни то, ни другое, ни даже все проблемы этого мира не заставят меня сказать, что «Бентайга» — не крутая машина. В то же время она не настолько хороша, чтобы мечтать о свидании с ней, как с моделями Victoria's Secret. Поэтому — щёлк, система бесключевого доступа блокирует двери, и машина без сожаления остается на редакционной парковке. Прости, дело не в тебе, а во мне и всё такое, но это были безумно интересные несколько дней.

Василий Костин, редактор Мотора

«Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях» — затроллил как-то раз читателей устами своего героя один русский писатель.

Не буду изображать из себя сноба, но едва устроившись за рулем «Бентайги» и проехав пару километров, я воскликнул сам себе: «Привет, старина Touareg, привет Q7!» И дело не только в знакомых деталях вроде аудиосистемы или характерных кнопок на руле с удобными барабанчиками-крутилками — в конце концов, в старых Ferrari никого особенно не беспокоили клавиши, ручечки и лампочки от «Фиатов». Речь скорее о нюансах — характерной посадке, чуть тесном салоне с массивным тоннелем по центру, треугольных окошках на дверях, неидеальной обзорности, тому, как машина реагирует на руль, как следует за педалью...