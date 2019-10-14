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8:00

Календарь «Мисс тюнинг-2020»

13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год

Опубликован новый календарь «Мисс тюнинг» на 2020 год: в этот раз его главной героиней стала 23-летняя студентка из Австрии Ванесса Кнауф. По традиции в профессиональной съемке для ежегодного календаря участвует девушка, победившая в специальном конкурсе и обошедшая в борьбе за этот приз десяток других претенденток. Как и до этого, фотосессией для календаря занимался известный фотограф Андреас Рейтер, который ранее снимал для журнала Playboy. Фотографии были сделаны в Австрии, на фоне тюнинговых BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen и Porsche.