Lotus выпустил самый мощный серийный автомобиль в мире

Четвертая модель в линейке британцев стала не только первым электрическим «Лотусом» и первой полностью новой моделью за последние 11 лет, но и самым легким батарейным гиперкаром, добравшимся до серийного производства. Масса Evija составляет всего 1680 килограммов, в то время как Rimac C_Two весит 1950 килограммов, а Pininfarina Battista — две тонны. Достигнуто это за счёт использования сверхлегкого цельнозапечённого монокока (129 килограммов) из углеволокна. Его изготавливает фирма CPC из Модены по технологии, аналогичной той, что применяется для постройки болидов Формулы 1. Шасси оснащено адаптивной подвеской Multimatic с тремя золотниковыми амортизаторами, уменьшающими крены и вертикальные колебания.
Этимология слова Evija неясна. В компании утверждают, что оно переводится как «живой» или «первородный», но из какого языка слово заимствовано пока умалчивают. При этом начертание Evija из официального ролика легко отзеркаливается в Alive.
Внешние кузовные панели «Эвайи» тоже сделаны из углеволокна. В компании говорят, что они напоминают термоусадочную пленку, обернутую вокруг механических компонентов автомобиля. Облик гиперкара вдохновлен авиацией и воздухоплаванием, что выражается в сбалансированном сочетании плавных форм и четких линий, а также геологией: на начальном этапе проектирования дизайнеры изучали геологические породы, чтобы потом адаптировать их природные формы к Evija. Однако самый эффектный элемент — два тоннеля Вентури, занимающих каждую из задних четвертей кузова. Они обрамлены светодиодной лентой и вдобавок подсвечиваются изнутри. При этом индикаторы поворота встроены в углы ленты, а при движении задним ходом подсвечивается буква «T» в надписи Lotus.
Тоннели создают «эффект пористости», то есть увеличивают количество отверстий, которые «видят» набегающие потоки воздуха, и участвуют в их перенаправлении к задней части автомобиля. Вдобавок через прорези в стенках тоннелей воздух поступает к диффузору. Однако аэродинамическая проработка Evija этим не ограничена. Спереди установлен двухуровневый трехсекционный сплиттер: его центральная часть направляет воздух к находящейся за спинками кресел тяговой батарее, боковые — охлаждают передние электромоторы. Диффузор интегрирован в монокок и начинается от задних стоек крыши, ещё есть активный задний спойлер с DRS и выдвигающиеся из передних крыльев камеры бокового обзора как у McLaren Speedtail.
Приводной вал каждого колеса «Эвайи» подсоединён к компактному цилиндрическому блоку, в котором находятся электромотор, инвертор и одноступенчатый планетарный редуктор. В сумме моторы, эффективность которых составляет 98 процентов, выдают 2000 лошадиных сил и 1700 Нм крутящего момента. Показатели целевые, уточняют в Lotus, но они больше, чем у любой другой серийной машины. Динамика разгона тоже пока расчетная: с места до 100 километров в час Lotus разгоняется менее чем за три секунды, столько же требуется на разгон со 100 до 200 километров в час. Достигнуть 300 километров а час гиперкар способен уже через девять секунд после старта, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.
Lotus оснастил Evija батареей, поддерживающей зарядку мощностью до 800 киловатт. Аккумулятор емкостью 70 киловатт-часов и его система управления разработаны Williams Advanced Engineering. Заявлены пробег без подзарядки 400 километров по циклу WLTP и наполнение от 350-киловаттного терминала за 12 минут до 80 процентов и за 18 минут до 100 процентов. Разъем для подключения к зарядной станции расположен сзади, под вентилируемой крышкой.
Доступ в салон гиперкара осуществятся через подъемные двери. Они лишены ручек и открываются с помощью брелока или переключателя на потолочной консоли. Карбоновые кресла затянуты в алькантару, имеют механическую регулировку в продольном направлении и электропривод положения спинки. Руль с дизайном в стиле лемановских прототипов регулируется и по углу наклона, и по вылету, а в его нижней части установлен переключатель ездовых режимов. Всего их пять: Range (позволяет экономить заряд батареи), City, Tour, Sport и Track. В стандартное оснащение Evija входит климатическая установка и медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также обновлениями «по воздуху» и удаленным управлением со смартфона. Фары — лазерно-люминофорные Osram, которые впервые на дорожном автомобиле работают в режиме ближнего и дальнего света.
Для покупателей «Эвайи» Lotus предлагает расширенную программу персонализации: выбрать можно не только окрас кузова и материалы отделки салона, но и декор, а также бейджи в виде флага страны или фамильного герба. Заказы уже принимаются, хотя ручная сборка первых экземпляров на головном предприятии компании в Хетеле, Великобритания, начнется только в следующем году. Цена Evija — 1,7 миллиона фунтов стерлингов или 132,6 миллиона рублей. Тираж модели составит всего 130 экземпляров.