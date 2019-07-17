Lotus выпустил самый мощный серийный автомобиль в мире

Приводной вал каждого колеса «Эвайи» подсоединён к компактному цилиндрическому блоку, в котором находятся электромотор, инвертор и одноступенчатый планетарный редуктор. В сумме моторы, эффективность которых составляет 98 процентов, выдают 2000 лошадиных сил и 1700 Нм крутящего момента. Показатели целевые, уточняют в Lotus, но они больше, чем у любой другой серийной машины. Динамика разгона тоже пока расчетная: с места до 100 километров в час Lotus разгоняется менее чем за три секунды, столько же требуется на разгон со 100 до 200 километров в час. Достигнуть 300 километров а час гиперкар способен уже через девять секунд после старта, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.