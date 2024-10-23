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Опубликовано 23 октября 2024, 07:00

Multipla против всех

Фотошоп вышел из-под контроля, и «самая страшная машина в мире» примерила десятки новых лиц
Fiat Multipla — гениально спроектированный автомобиль, который покупали... скажем так, точно не за дизайн. Всё экспериментальное, новаторское и необычное в этой машине публика решительно отвергла. Хотя и не смогла устоять против практичности итальянского гадкого утенка. В паблике Carbreeding в VK объявили конкурс «фотожаб» с участием Мультиплы. Среди множества работы были и техничные, и просто остроумные. Мы решили показать их вам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

На случай, если вы забыли: так выглядит Fiat Multipla. Рекомендуем ознакомиться со статьёй Михаила Медведева о компактвэне в рубрике «Могли, но не сумели» и с отличным материалом Ильи Фролова Три грустные истории самых некрасивых автомобилей.

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