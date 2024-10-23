Multipla против всех

Фотошоп вышел из-под контроля, и «самая страшная машина в мире» примерила десятки новых лиц

Fiat Multipla — гениально спроектированный автомобиль, который покупали... скажем так, точно не за дизайн. Всё экспериментальное, новаторское и необычное в этой машине публика решительно отвергла. Хотя и не смогла устоять против практичности итальянского гадкого утенка. В паблике Carbreeding в VK объявили конкурс «фотожаб» с участием Мультиплы. Среди множества работы были и техничные, и просто остроумные. Мы решили показать их вам.