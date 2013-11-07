Шесть рекордсменов Нюрбургринга за последние 13 месяцев

Пожалуй, одним из наиболее красивых рекордсменов Нюрбургринга 2013 года является купе Alfa Romeo 4C. Этот автомобиль совсем недавно был представлен официально, но уже успел установить рекорд в классе автомобилей с мотором мощностью меньше 250 лошадиных сил. Alfa Romeo 4C оснащена 1,75-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива (240 лошадиных сил), который работает в паре с 6-диапазонным преселективом с двумя сцеплениями. С места до "сотни" 4С разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Да, итальянское купе не смогло превзойти достижение другого среднемоторного спорткара – Porsche Cayman S, который ранее преодолел кольцо за те же 8 минут и 4 секунды, однако немецкий конкурент ощутимо мощнее: отдача его атмосферного шестицилиндрового оппозита составляет 325 лошадиных сил.