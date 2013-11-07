Шесть рекордсменов Нюрбургринга за последние 13 месяцев

Короли петлиШесть рекордсменов Нюрбургринга за последние 13 месяцев
Осень 2013 года выдалась богатой на рекорды «Нюрбургринга» — всего за месяц было побито по меньшей мере три лучших времени «Северной петли» в разных классах. «Мотор» решил вспомнить все официальные рекорды «Зеленого ада», которые были установлены за последние 13 месяцев.
Осень 2013 года выдалась богатой на рекорды "Нюрбургринга" – всего за месяц было побито по меньшей мере три лучших времени "Северной петли" в разных классах. "Мотор" решил вспомнить все официальные рекорды "Зеленого ада", которые были установлены за последние 13 месяцев.
Вес пера
Пожалуй, одним из наиболее красивых рекордсменов Нюрбургринга 2013 года является купе Alfa Romeo 4C. Этот автомобиль совсем недавно был представлен официально, но уже успел установить рекорд в классе автомобилей с мотором мощностью меньше 250 лошадиных сил. Alfa Romeo 4C оснащена 1,75-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива (240 лошадиных сил), который работает в паре с 6-диапазонным преселективом с двумя сцеплениями. С места до "сотни" 4С разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Да, итальянское купе не смогло превзойти достижение другого среднемоторного спорткара – Porsche Cayman S, который ранее преодолел кольцо за те же 8 минут и 4 секунды, однако немецкий конкурент ощутимо мощнее: отдача его атмосферного шестицилиндрового оппозита составляет 325 лошадиных сил.
Скептики называют рекорд Alfa Romeo не совсем честным – в борьбе за заветные доли секунд инженеры заклеили изолентой все отверстия между кузовом и дверьми, а также щели в капоте – для уменьшения воздушного сопротивления. Кроме того, за рулем спорткара сидел знаменитый немецкий автоспортивный обозреватель Хорст фон Саурма, неоднократно устанавливавший рекорды на Нюрбургринге на всевозможных автомобилях, и знающий все переплетения и тонкости "Северной петли", как свои пять пальцев.
Без шума и пыли
В начале лета рекорд в классе серийных электрокаров установил Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive. Электрический суперкар сбросил с пьедестала купе Audi R8 e-tron, достижение которого (8 минут 9 секунд) оставалось недостижимым на протяжении целого года.
"Мерседес", которому удалось пройти 20,8-километровую дистанцию на 12,8 секунды быстрее своего "соотечественника", стал первым в истории серийным автомобилем на электротяге, который смог проехать по Нюрбургрингу быстрее восьми минут.
Впрочем, это неудивительно – SLS AMG Electric Drive опережает большинство серийных электрокаров по техническим характеристикам. Суммарная мощность четырех электромоторов с индивидуальным распределением крутящего момента для каждого из колес составляет 751 лошадиную силу. Силовая установка способна разгонять суперкар до "сотни" за 3,9 секунды (4,6 секунды у Audi), а "максималка" принудительно ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Самый быстрый?
Еще один немецкий суперкар – Porsche 918 Spyder – установил официальный рекорд среди серийных гибридов, пройдя трассу за небывалые 6 минут и 57 секунд. Автомобиль оснащается силовой установкой, в состав которой входит 608-сильная бензиновая "восьмерка" объемом 4,6 литра, два электромотора мощностью 156 и 129 лошадиных сил на передней и задней оси соответственно, а также комплект литий-ионных батарей емкостью семь киловатт-часов.
Рекордный автомобиль был дополнительно оборудован "трековым" спорт-пакетом Weissach, который облегчает суперкар на 35 килограммов благодаря отказу от климатической установки, аудиосистемы и внутренней дверной обшивки. Кроме того, этот комплект включает в себя колесные диски из магниевого сплава и дополнительные аэродинамические элементы.
К слову, стоимость такого "конструктора" составляет около 84 тысяч долларов! За эту сумму на американском рынке можно приобрести, скажем, базовое купе Porsche 911, полноприводную "Панамеру" или "заряженный" кроссовер Cayenne GTS.
Пристегните ваши мешки
Самый свежий рекорд среди коммерческих машин и утилитарных автомобилей держит пикап Holden Commodore SS V Ute, отобравший титул у предыдущего рекордсмена – 220-сильного Volkswagen Transporter. В отличие от Audi R8 e-tron, немецкий фургон наслаждался лучами славы в своей категории всего неделю, пока не был сброшен с первого места "горячим" австралийским пикапом, обошедшим "Транспортер" почти на полторы минуты.
SS V Ute оснащается шестилитровой 348-сильной "восьмеркой" и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Во время заезда пикапом управлял инженер "Холдена" Роб Трубиани, который при разработке семейства Commodore занимался настройками подвески и тормозов.
К сожалению, недавно стало известно, что руководство "Холдена" к 2016 году собирается снять с производства "легковые пикапы" Ute из-за падающих продаж.
Разряд молнии
Абсолютным рекордсменом среди электрокаров на Нюрбургринге считается спортпрототип "Тойоты" – TMG EV P002, построенный специалистами спортивного подразделения Toyota Motorsport GmbH (TMG).
Силовая установка автомобиля включает в себя два электромотора суммарной мощностью 469 лошадиных сил, а также литий-ионную батарею емкостью 42 киловатт-часа. Интересно, что в ходе установки рекорда японские инженеры использовали новую систему зарядки. С ее помощью аккумуляторы электрического прототипа после "разогревочных" заездов можно было оперативно подзарядить от другой батареи, установленной на специальной машине прямо на трассе, когда обычная розетка недоступна.
Новый рекорд оказался на 25 секунд лучше предыдущего достижения, установленного той же «Тойотой» в августе прошлого года. Правда, тогда мощность силовой установки электрокара составляла 375 лошадиных сил (799 Нм), а емкости батарей не превышала 41,5 киловатт-часа.
Вот так литр!
Болид серии Formula Ford, оснащенный мотором семейства EcoBoost объемом всего один литр, оказался на Нюрбургринге быстрее многих знаменитых суперкаров, моторы которых выдают не одну "сотню" лошадей.
Для того, чтобы попытаться установить рекорд среди дорожных автомобилей, инженеры слегка доработали гоночную формулу, установив на нее передние и задние крылья, фонари, клаксон и гражданские покрышки. В результате одноместная машина побила на кольце таких монстров, как Lamborghini Aventador, Ferrari Enzo и Pagani Zonda F Clubsport.
Впечатляют и технические характеристики фордовского "таракана": установивший рекорд автомобиль был оснащен турбированным трехцилиндровым мотором мощностью 205 лошадиных сил. Максимальная скорость "Формулы Форд" составляет 256 километров в час, а первую «сотню» автомобиль набирает менее чем за четыре секунды.
Самый быстрый!
Если неофициальные данные о 6 минутах и 47 секундах, за которые McLaren P1 проехал "Северную петлю" подтвердятся, то серийный суперкар окажется не только быстрее всех автомобилей, допущенных для езды по дорогам общего пользования. Он станет просто быстрейшим автомобилем на планете, обойдя на Нюрбургринге и сверхлегкие спортпрототипы Radical SR8 и SR8LM, преодолевшие "Северную петлю" за 6 минут 48 и 6 минут 55 секунд соответственно, и чисто трековое купе Pagani Zonda R, опередив его 0,5 секунды.
Британский гиперкар оснащается гибридной силовой установкой суммарной отдачей в 916 лошадиных сил, в состав которой входит битурбированная "восьмерка", 179-сильный электродвигатель, комплект батарей и семидиапазонный "робот" с двумя сцеплениями. Купе, скорость которого ограничена на отметке 350 километров в час, способно набирать первую «сотню» за 2,8 секунды, а 200 и 300 километров в час автомобиль достигнет за 6,8 и 16,5 секунды соответственно.