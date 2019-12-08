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8:30

Антигламурный календарь таксистов Нью-Йорка

К 2020 году выпущена очередная юмористическая пародия на известные модные календари

В Сети появился очередной ежегодный календарь нью-йоркских таксистов, уже седьмой по счету. Каждый раз это юмористическая пародия на известные гламурные календари, плакаты и фотографии, для которых знаменитости снимаются у сверхпопулярных и модных фотографов. Календарь таксистов стоит 15 долларов. Все средства, полученные от его продажи, будут направлены в пользу старейшего в Нью-Йорке благотворительного учреждения, оказывающего помощь иммигрантам и малоимущим семьям. Ожидается, что этот календарь станет последним. По словам, авторов идеи этого проекта, они чувствуют, что он себя исчерпал и больше не дает нужной отдачи.

Редакция «Мотора»