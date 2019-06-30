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10:40

Очень низкие машины и побег палет — лучшие коубы месяца

Июньская подборка автомобильных роликов на стыке культурных жанров

© Kal'yan Polischuk (www.artstation.com/ka4an)
Мы вновь собрали красивые и смешные автомобильные коубы исключительно в развлекательных целях.

Невозможно сделать подборку коубов про машины без Токио, дрифта и стиля JDM. Мы пробовали, получается неважно.

А вот кто-то в России сделал крутейший проект в японском стиле VIP («биппу»), но выбрал не тот автомобиль...

Надо было брать Ладу! В любой непонятной ситуации занижай Жигули!

Впрочем, на худой конец сойдет и Ferrari. Японскому ателье Liberty Walk всё равно, что заряжать.

К другим новостям (ведь в мире что-то происходит за пределами автомобильных субкультур?). Кажется, европалеты задумали побег!

А что происходит здесь, мы вообще не понимаем... Минуточку! А что если это тренинг личностного роста?! Впрочем, не от всякого выхода из зоны комфорта автомобиль станет чище.

Дрифт. Уровень: бог.

Эволюция Мустангов. Мы залипли надолго!

Если вы пропустили ролик о том, как российские «Фланкеры» установили рекорд скорости парного дрифта на Байкале, то вот красивое напоминание

Вот это кастом! Крутейший дизельпанк. Наверно на таком могли бы ездить агенты Гидры (если вы смотрели что-нибудь о Капитане Америка).

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