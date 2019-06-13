Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:22

Видео: российские гиперкары установили рекорд скорости в дрифте

Машины разогнались до 246 км/ч

Российские гонщики Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев установили рекорд скорости во время парного дрифта. На суперкарах Flanker F, спроектированных и собранных в России, они разогнались до 246 километров в час.
Загрузка...

Заднеприводный суперкар Flanker F имеет карбон-кевларовый композитный кузов, 7,6-литровую бензиновую «восьмерку», которая выдает около 800 лошадиных сил, и алюминиевую кастомную подвеску от компании HGK. Агрегат работает в паре с секвентальной пятиступенчатой коробкой передач. Также машина имеет шестипоршневые тормоза Wilwood, выпускную систему, изготовленную из титана и инконеля, карбоновые кресла и 18-дюймовые колеса.

Видео: YouTube-канал ddKaba

Рекорд был установлен во время мартовского фестиваля «Байкальская миля», однако видео появилось только сейчас.

Самые неожиданные достижения, установленные дрифтерами

Здесь вы можете посмотреть, как дрифтит 2400-сильный грузовик, а тут увидеть, как дрифтеры рисуют шинами логотип Мстителей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...