Видео: российские гиперкары установили рекорд скорости в дрифте

Заднеприводный суперкар Flanker F имеет карбон-кевларовый композитный кузов, 7,6-литровую бензиновую «восьмерку», которая выдает около 800 лошадиных сил, и алюминиевую кастомную подвеску от компании HGK. Агрегат работает в паре с секвентальной пятиступенчатой коробкой передач. Также машина имеет шестипоршневые тормоза Wilwood, выпускную систему, изготовленную из титана и инконеля, карбоновые кресла и 18-дюймовые колеса.