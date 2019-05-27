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11:18

Лучшие машины московского Oldscool Show

Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры

В прошедшие выходные Москве состоялась автомобильная выставка Oldscool Show. В названии нет опечатки — упор не на «олдскул», а на cool. Экспонаты действительно брали не числом, а крутостью. Ну и слово «шоу» не случайно: прибывший из США знаменитый кастомайзер Voodoo Larry (или Ларри Гроуб из Иллинойса) на глазах у зрителей превращал в хотрод купленный специально для выставки «Запорожец». Первым делом советской классике подрезали стойки и занизили крышу — вы увидите это в нашей галерее, а заодно сможете полюбоваться самыми яркими экспонатами выставки.

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