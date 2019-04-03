Премьеры «Мотовесны»

BMW R 1250
После большого перерыва BMW меняет конструкцию своего самого заслуженного мотора. Топовый «оппозит» увеличился в объеме на 50 «кубиков», получил изменяемые фазы газораспределения, заметно прибавил в мощности и крутящем моменте.
На «Мотовесне» российское представительство BMW покажет полную линейку мотоциклов с новым двигателем: туристические эндуро R 1250 GS и R 1250 GS Adventure, нейкед R 1250 R, турер R 1250 RT, спортивный турист R 1250 RS. Также на стенде BMW будут новый скутер, среднекубатурный эндуро и новое поколение спортбайка.
Harley-Davidson Freewheeler
На свете есть много людей, которым хотелось бы ездить на мотоцикле, но смущают «неустойчивые» два колеса. Для них придумывают разные конфигурации, в том числе трёхколёсные. В отличие от кустарных и мелкосерийных трайков, Harley-Davidson Freewheeler разработан и изготовлен крупнейшим производителем мототехники, что наилучшим образом влияет на его надёжность и ходовые качества.
На него ставятся мощный 114-сильный мотор, трекшн-контроль, мягкая туристическая подвеска, способная справляться с неподрессоренными массами больших задних колёс.
Honda CRF250 Rally
Раллийные мотоциклы редко идут в серию. Honda, вдохновившись своей дакаровской программой, выпустила CRF250 Rally. Его легко отличить от обычных эндуро по высокому обтекателю, за которым хорошо прятаться от ветра в дальних поездках.
При этом он сохранил малый вес и хорошую управляемость среднекубатурных внедорожных мотоциклов. Помимо премьеры CRF250 Rally, российское представительство Honda покажет на «Мотовесне» несколько давно ожидаемых дорожных моделей.
Кастом Zillers Garage
Российских кастомайзеров хорошо знают во всём мире. В прошлом сезоне они добрались до вершины: московский мастер Дмитрий Голубчиков выиграл в Кёльне World Custom Championship с проектом Insomnia, который мы уже показывали. Помимо лучшего кастома планеты на «Мотовесне» он покажет новую работу, также претендующую на самые высокие места в мировых рейтингах.
Пока о ней известно немногое: использован очень редкий британский двигатель, очень красивые колёса и тормоза оригинальной конструкции. Другие подробности самого ожидаемого кастома страны — когда с него снимут покрывало на «Мотовесне».
Indian FTR 1200
Возрожденный старейший американский мотопроизводитель поначалу специализировался на больших хромированных круизерах. Но в этом году зашёл в новую для себя область.
Indian FTR 1200 построен в редком стиле, за основу «индейцы» взяли мотоцикл для флэт-трека и адаптировали его для дорожной езды. Получился редкий зверь — быстрый и маневренный мотоцикл с американским именем и дизайном.
Флэт-трек Motul in Dust We Trust
На «Мотовесне» дебютирует не только мотоцикл для флэт-трека, но и сам флэт-трек. Этот вид мотоспорта любят в Европе, Америке, Австралии около ста лет, но до России он почему-то не добрался.
Первые большие соревнования Motul in Dust We Trust пройдут на площади Экспоцентра 6 и 7 апреля. По посыпанной скользкой гранитной крошкой будут ездить разбитые на четверки гонщики и обычные любители на спортивной и дорожной технике. Самые быстрые сразятся в едином для всех классов объединённом финале.