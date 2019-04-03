Премьеры «Мотовесны»

На «Мотовесне» российское представительство BMW покажет полную линейку мотоциклов с новым двигателем: туристические эндуро R 1250 GS и R 1250 GS Adventure, нейкед R 1250 R, турер R 1250 RT, спортивный турист R 1250 RS. Также на стенде BMW будут новый скутер, среднекубатурный эндуро и новое поколение спортбайка.

Harley-Davidson Freewheeler

На свете есть много людей, которым хотелось бы ездить на мотоцикле, но смущают «неустойчивые» два колеса. Для них придумывают разные конфигурации, в том числе трёхколёсные. В отличие от кустарных и мелкосерийных трайков, Harley-Davidson Freewheeler разработан и изготовлен крупнейшим производителем мототехники, что наилучшим образом влияет на его надёжность и ходовые качества.