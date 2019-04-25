Народный чемпионат

Чемпионат на гоночном симуляторе RaceRoom проводится в сотрудничестве с маркой Лада. Участники виртуальных гонок будут сражаться за рулем самой мощной Лады — 350-сильного седана Веста TCR. На точно таких же машинах в серии РСКГ, в самом быстром классе «Туринг» выступают пилоты команды Lada Sport Rosneft — Кирилл Ладыгин и Михаил Грачёв.
Календарь виртуального чемпионата синхронизирован с серией РСКГ: квалификационный отбор 1 этапа стартует 27 апреля, через 7 дней после официального старта гоночного сезона в Российской серии кольцевых гонок. Правда, список трасс не совпадает с РСКГ — большинство из них зарубежные. Это автодромы Hungaroring, Slovakia Ring, голландский Zandvoort, немецкий Nurburgring, японская Suzuka, малайзийский Sepang, плюс единственная российская трасса — Moscow Raceway.
Чемпионат будет проводиться в двух зачётах: онлайн, где участники будут «рубиться» из дома на своих собственных компьютерах, и оффлайн — эти заезды будут проводиться прямо в паддоке автодромов, во время этапов РСКГ. Мы в «Моторе» и сами собираемся принять участие в чемпионате: уже подготовили свою фирменную чёрно-жёлтую ливрею для гоночной Лады, и обязательно в подробностях расскажем об этих гонках изнутри. С нетерпением ждём встречи с нашими читателями на виртуальных трассах!
Кульминацией чемпионата станет Гранд-финал, который пройдет в Москве в октябре этого года. На него пригласят 21 участника, отобравшихся по результатам семи онлайн-этапов, а также всех призёров оффлайн-части, проходящей на этапах РСКГ.
Календарь серии РСКГ — 2019
|Этап
|Дата
|Трасса
|1
|20-21 апреля
|Крепость Грозная
|2
|18-19 мая
|Нижегородское кольцо
|3
|22-23 июня
|Смоленское кольцо
|4
|13-14 июля
|Kazan Ring
|5
|3-4 августа
|ADM Raceway (Мячково)
|6
|17-18 августа
|Moscow Raceway
|7
|7-8 сентября
|Сочи Автодром
Участники Гранд-финала сразятся в очной борьбе на арене интерактивно-развлекательного комплекса Cyberspace в Москве, где проходят многие киберспортивные турниры: к их услугам будут не просто компьютеры, а полноценные симуляторы с навороченным гоночным рулём Logitech G27 и педалями, сиденьем-«ковшом», шестиканальным звуком и огромным 34-дюймовым изогнутым монитором LG Ultrawide 21:9.
Ну а финалисты имеют шанс приобщиться к миру профессионального кибер-спорта. Те из них, кто займёт первое и второе место в Гранд-финале, будут приглашены в команду RaceRoom Russia для участия в финале мирового виртуального чемпионата eSports WTCR!
Он состоится 13-15 декабря в Малайзии, на автодроме Сепанг, где в это же время будет проходить заключительный этап реальной гоночной серии FIA WTCR. Участники будут бороться за звание виртуальных чемпионов мира в личном и в командном зачете.
Подробности можно узнать на специальном сайте чемпионата. Принять участие может каждый, вне зависимости от возраста и географической принадлежности — причём абсолютно бесплатно.
RaceRoom Racing Experience — компьютерный симулятор автогонок, разработанный шведской фирмой Sector3 Studios (бывшая SimBin). Ради придания виртуальным машинам сходства в поведении с настоящей гоночной техникой в ходе создания игры привлекались профессиональные пилоты — гонщики серии DTM Бруно Спенглер и Даниэль Хункаделья, специалист по гонкам «Гран-Туризмо» Келвин ван дер Линде, участница скандинавского чемпионата STCC Микаэла Олин-Коттулински.