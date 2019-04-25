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12:47

Народный чемпионат

Каждый сможет погонять на 350-сильной Ладе Весте

Редакция «Мотора»
В минувшие выходные на трассе в Грозном прошёл первый этап чемпионата России по кольцевым гонкам. А параллельно с ним вот-вот стартует другой чемпионат, доступный всем и каждому — виртуальный, под названием «LADA e-Championship 2019».

Чемпионат на гоночном симуляторе RaceRoom проводится в сотрудничестве с маркой Лада. Участники виртуальных гонок будут сражаться за рулем самой мощной Лады — 350-сильного седана Веста TCR. На точно таких же машинах в серии РСКГ, в самом быстром классе «Туринг» выступают пилоты команды Lada Sport Rosneft — Кирилл Ладыгин и Михаил Грачёв.

Календарь виртуального чемпионата синхронизирован с серией РСКГ: квалификационный отбор 1 этапа стартует 27 апреля, через 7 дней после официального старта гоночного сезона в Российской серии кольцевых гонок. Правда, список трасс не совпадает с РСКГ — большинство из них зарубежные. Это автодромы Hungaroring, Slovakia Ring, голландский Zandvoort, немецкий Nurburgring, японская Suzuka, малайзийский Sepang, плюс единственная российская трасса — Moscow Raceway.

Чемпионат будет проводиться в двух зачётах: онлайн, где участники будут «рубиться» из дома на своих собственных компьютерах, и оффлайн — эти заезды будут проводиться прямо в паддоке автодромов, во время этапов РСКГ. Мы в «Моторе» и сами собираемся принять участие в чемпионате: уже подготовили свою фирменную чёрно-жёлтую ливрею для гоночной Лады, и обязательно в подробностях расскажем об этих гонках изнутри. С нетерпением ждём встречи с нашими читателями на виртуальных трассах!

Кульминацией чемпионата станет Гранд-финал, который пройдет в Москве в октябре этого года. На него пригласят 21 участника, отобравшихся по результатам семи онлайн-этапов, а также всех призёров оффлайн-части, проходящей на этапах РСКГ.

Календарь серии РСКГ — 2019

ЭтапДатаТрасса
120-21 апреляКрепость Грозная
218-19 маяНижегородское кольцо
322-23 июняСмоленское кольцо
413-14 июляKazan Ring
53-4 августаADM Raceway (Мячково)
617-18 августаMoscow Raceway
77-8 сентябряСочи Автодром

Участники Гранд-финала сразятся в очной борьбе на арене интерактивно-развлекательного комплекса Cyberspace в Москве, где проходят многие киберспортивные турниры: к их услугам будут не просто компьютеры, а полноценные симуляторы с навороченным гоночным рулём Logitech G27 и педалями, сиденьем-«ковшом», шестиканальным звуком и огромным 34-дюймовым изогнутым монитором LG Ultrawide 21:9.

Ну а финалисты имеют шанс приобщиться к миру профессионального кибер-спорта. Те из них, кто займёт первое и второе место в Гранд-финале, будут приглашены в команду RaceRoom Russia для участия в финале мирового виртуального чемпионата eSports WTCR!

Он состоится 13-15 декабря в Малайзии, на автодроме Сепанг, где в это же время будет проходить заключительный этап реальной гоночной серии FIA WTCR. Участники будут бороться за звание виртуальных чемпионов мира в личном и в командном зачете.

Подробности можно узнать на специальном сайте чемпионата. Принять участие может каждый, вне зависимости от возраста и географической принадлежности — причём абсолютно бесплатно.

RaceRoom Racing Experience — компьютерный симулятор автогонок, разработанный шведской фирмой Sector3 Studios (бывшая SimBin). Ради придания виртуальным машинам сходства в поведении с настоящей гоночной техникой в ходе создания игры привлекались профессиональные пилоты — гонщики серии DTM Бруно Спенглер и Даниэль Хункаделья, специалист по гонкам «Гран-Туризмо» Келвин ван дер Линде, участница скандинавского чемпионата STCC Микаэла Олин-Коттулински.

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