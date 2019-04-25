Народный чемпионат

Участники Гранд-финала сразятся в очной борьбе на арене интерактивно-развлекательного комплекса Cyberspace в Москве, где проходят многие киберспортивные турниры: к их услугам будут не просто компьютеры, а полноценные симуляторы с навороченным гоночным рулём Logitech G27 и педалями, сиденьем-«ковшом», шестиканальным звуком и огромным 34-дюймовым изогнутым монитором LG Ultrawide 21:9.

Ну а финалисты имеют шанс приобщиться к миру профессионального кибер-спорта. Те из них, кто займёт первое и второе место в Гранд-финале, будут приглашены в команду RaceRoom Russia для участия в финале мирового виртуального чемпионата eSports WTCR!