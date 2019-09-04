Смешные и странные ролики августа

Такого Фольксвагена вы точно не видели. На обложку мы поставили фото оригинальной машины из музея Volkswagen в Вольфсбурге — и это один из двух Volkswagen SP2 в Германии. Производство легкого купе закончилось в 1976 году, но многие экземпляры еще на ходу. И мы уже поспешили порадоваться за эту машину, получившую вторую жизнь. И только потом разглядели, что это 3D-рендер.