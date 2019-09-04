Смешные и странные ролики августа

Такого Фольксвагена вы точно не видели. На обложку мы поставили фото оригинальной машины из музея Volkswagen в Вольфсбурге — и это один из двух Volkswagen SP2 в Германии. Производство легкого купе закончилось в 1976 году, но многие экземпляры еще на ходу. И мы уже поспешили порадоваться за эту машину, получившую вторую жизнь. И только потом разглядели, что это 3D-рендер.
Сделать дрэгстер из мотокультиватора? А почему нет! И можно не угадывать, что получится, можно сразу посмотреть на результат, который кто-то уже получил.
Не спрашивайте. Мы сами в шоке! Глаза не обманывают: этой действительно кабрио-трайк из ВАЗ 2101, и он дрифтует с такой легкостью, будто вообще не умеет ездить прямо.
Будьте добры, прижмите свои «марки» и «чайники», а также прочие рисовозки к обочине. К левой разумеется. Иначе весь это ваш «дорифто» и «сторито-рэсингу» закончятся в полицейском участке. Патрульный перехватчик Nissan GT-R заступает на смену.
Редкие кадры из жизни редакции: корректор Мотора вычитывает тексты по дороге на работу. Но, как говорят в интернете, это не точно.
В этом коубе демонстрируется злостное нарушение правил дорожного движения почти любой страны, небезопасное вождение и... великолепный желтый Dodge Viper
«Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучной машине» — надпись на Mini. Что ж, всё относительно. А из окна скребущего асфальт рэт-рода всё вообще выглядит по-другому.
Дрифт на горной дороге. Mazda RX-7. Дым. Вертолёт. Слоу-мо. Без картинки всё это лишь набор слов.
Этот Мустанг слишком безумен для нашей планеты. И для любой другой, вероятно, тоже.
Эй! Он же применил джедайский приём! Использовать Силу в автогонках нечестно и недостойно гордого звания падавана!
Спортивный дрон и парный дрифт. В какой момент эти понятия стали неразделимы? Теперь мы можем смотреть силовые скольжения только так!
Ролик с пит-стопом, проведенным менее чем за две секунды, можно смотреть бесконечно.