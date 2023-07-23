Интересные автомобили, у которых в принципе нет крыши

Открытые модели вообще трудно назвать всепогодными, но у всех относительно массовых кабриолетов и родстеров есть хоть какой-нибудь верх — тканевый или металлический, складываемый вручную или при помощи электропривода. В любом случае, в салоне можно укрыться от дождя и снега. Однако существуют автомобили, конструкция которые вообще не предполагает наличия крыши и даже полноценного лобового стекла. Впрочем, практически все они ориентированы на трек, а их цель — обеспечить водителю как можно более яркие эмоции от управления. К тому же такие спорткары оказываются в гаражах своих владельцев не первыми и даже не вторыми машинами.