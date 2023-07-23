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07:00, 23 июля 2023

Ветер в голове: новые спидстеры

Интересные автомобили, у которых в принципе нет крыши

Открытые модели вообще трудно назвать всепогодными, но у всех относительно массовых кабриолетов и родстеров есть хоть какой-нибудь верх — тканевый или металлический, складываемый вручную или при помощи электропривода. В любом случае, в салоне можно укрыться от дождя и снега. Однако существуют автомобили, конструкция которые вообще не предполагает наличия крыши и даже полноценного лобового стекла. Впрочем, практически все они ориентированы на трек, а их цель — обеспечить водителю как можно более яркие эмоции от управления. К тому же такие спорткары оказываются в гаражах своих владельцев не первыми и даже не вторыми машинами.

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Gorgona Cars NM+

Из Mazda MX-5 первого поколения сделали мелкосерийный спидстер. Не предусмотрены ни мультимедийная система, ни климатическая установка, зато внутри установлены «ковши» LusoMotors и рулевое колесо Momo. Масса автомобиля — всего 800 килограммов.

© Gorgona Cars

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