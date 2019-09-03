Первый гибрид Lamborghini: 819 сил и 2,8 секунды до «сотни»

Lamborghini Sián — это так называемый умеренный гибрид. Силовая установка суперкара состоит из 775-сильного атмосферного V12 объемом 6,5 литра и электромотора мощностью 34 силы. При этом узел e-motor впервые для низковольтных гибридов напрямую связан с колесами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. В качестве источника электроэнергии в Sián используется не литий-ионная батарея, а суперконденсатор.
Имя Sián заимствовано из болонского диалекта, где слово означает «вспышка» или «молния». Название говорит об электрифицированной силовой установке.
Он установлен в перегородке между пассажирской капсулой и моторным отсеком. Масса электромотора и суперконденсатора, который в три раза мощнее аккумулятора схожего размера — 34 килограмма. Энергия восполняется за счет продвинутой системы рекуперации, которая наполняет суперконденсатор при каждом торможении.
Ее можно использоваться для кратковременного повышения отдачи при интенсивных разгонах на скоростях до 130 километров в час, после чего электромотор автоматически отключается. Оборудованный такой системой автомобиль на 10 процентов быстрее машины без нее, так как e-motor восполняет провалы в тяге при переключении передач.
По сравнению с Aventador SVJ разгон с 30 до 60 км/ч у Sián улучшен на 0,2 секунды, а с 70 до 120 км/ч — на 1,2 секунды.
Суммарная отдача силой установки Lamborghini Sián — 819 лошадиных сил. По этому показателю новинка обошла даже экстремальный Aventador SVJ, хотя гибридный концепт Asterion LPI 910-4 (910 сил) пока недосягаем. С места до «сотни» Sián разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 километров в час — здесь у двухдверки паритет с менее мощным SVJ.
Уникальная особенность Sián — активные охлаждающие заслонки в задней части кузова. Они изготовлены им «умного материала», реагирующего на температуру выхлопных газов. Чем больше нагрузка, тем больше заслонки открываются и тем больше тепла отводится от двигателя.
Всего Lamborghini постоит 63 экземпляра Sián, и все они уже нашли владельцев. Персонализацией машин займется центр дизайна Lamborghini Centro Stile и дизайнеры отделения Lamborghini Ad Personam. Франкфуртский экземпляр гибрида выкрашен в зеленый Verde Gea с золотистыми акцентами Oro Electrum. Салон двухдверки отделан кожей Poltrona Frau и украшен элементами, напечатанными на 3D-принтере.