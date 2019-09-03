Первый гибрид Lamborghini: 819 сил и 2,8 секунды до «сотни»

Он установлен в перегородке между пассажирской капсулой и моторным отсеком. Масса электромотора и суперконденсатора, который в три раза мощнее аккумулятора схожего размера — 34 килограмма. Энергия восполняется за счет продвинутой системы рекуперации, которая наполняет суперконденсатор при каждом торможении.

Ее можно использоваться для кратковременного повышения отдачи при интенсивных разгонах на скоростях до 130 километров в час, после чего электромотор автоматически отключается. Оборудованный такой системой автомобиль на 10 процентов быстрее машины без нее, так как e-motor восполняет провалы в тяге при переключении передач.