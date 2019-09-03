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16:12

Первый гибрид Lamborghini: 819 сил и 2,8 секунды до «сотни»

Купе Sián стало самой мощной моделью в истории марки

Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар и по совместительству самый мощный автомобиль в линейке. Новинка получила название Sián. Купе с «прогрессивным дизайном», демонстрирующим вектор развития фирменной стилистики, выйдет тиражом всего 63 экземпляра. Все они уже куплены.

Lamborghini Sián — это так называемый умеренный гибрид. Силовая установка суперкара состоит из 775-сильного атмосферного V12 объемом 6,5 литра и электромотора мощностью 34 силы. При этом узел e-motor впервые для низковольтных гибридов напрямую связан с колесами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. В качестве источника электроэнергии в Sián используется не литий-ионная батарея, а суперконденсатор.

Имя Sián заимствовано из болонского диалекта, где слово означает «вспышка» или «молния». Название говорит об электрифицированной силовой установке.

За футуристичной внешностью Sián скрывается геометрическая строгость Countach, а новые элементы привносят в облик суперкара нечто уникальное. Фирменный Y-мотиф прослеживается в форме ходовых огней и воздухозаборников NACA на дверях, у Countach позаимствованы стеклянные части крышки моторного отсека и диагональные линии на капоте.

Он установлен в перегородке между пассажирской капсулой и моторным отсеком. Масса электромотора и суперконденсатора, который в три раза мощнее аккумулятора схожего размера — 34 килограмма. Энергия восполняется за счет продвинутой системы рекуперации, которая наполняет суперконденсатор при каждом торможении.

Ее можно использоваться для кратковременного повышения отдачи при интенсивных разгонах на скоростях до 130 километров в час, после чего электромотор автоматически отключается. Оборудованный такой системой автомобиль на 10 процентов быстрее машины без нее, так как e-motor восполняет провалы в тяге при переключении передач.

По сравнению с Aventador SVJ разгон с 30 до 60 км/ч у Sián улучшен на 0,2 секунды, а с 70 до 120 км/ч — на 1,2 секунды.

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Сзади о Countach должны напоминать шестиугольные фонари. Спойлер — активный. Прозрачный тоннель Periscopio на крыше также заимствован у исторической модели.

Суммарная отдача силой установки Lamborghini Sián — 819 лошадиных сил. По этому показателю новинка обошла даже экстремальный Aventador SVJ, хотя гибридный концепт Asterion LPI 910-4 (910 сил) пока недосягаем. С места до «сотни» Sián разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 километров в час — здесь у двухдверки паритет с менее мощным SVJ.

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Уникальная особенность Sián — активные охлаждающие заслонки в задней части кузова. Они изготовлены им «умного материала», реагирующего на температуру выхлопных газов. Чем больше нагрузка, тем больше заслонки открываются и тем больше тепла отводится от двигателя.

Всего Lamborghini постоит 63 экземпляра Sián, и все они уже нашли владельцев. Персонализацией машин займется центр дизайна Lamborghini Centro Stile и дизайнеры отделения Lamborghini Ad Personam. Франкфуртский экземпляр гибрида выкрашен в зеленый Verde Gea с золотистыми акцентами Oro Electrum. Салон двухдверки отделан кожей Poltrona Frau и украшен элементами, напечатанными на 3D-принтере.