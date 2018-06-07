ВАЗ-2105 выставили на продажу за 10 миллионов рублей

На сайте объявлений «Юла» выставили на продажу автомобиль «Жигули» за 10 000 000 рублей. Этот ВАЗ-2105 построен специально для дрифта гонщиком Федором Воробьевым, и оснащен турбомотором Toyota мощностью свыше 600 лошадиных сил.

Машина, названная «Жигацарь», напоминает обычные «Жигули» лишь очертаниями кузова — конструкция полностью переделана. Установлен каркас безопасности, независимая задняя подвеска, изменена геометрия передней подвески, а место под капотом занимает шестицилиндровый двигатель Toyota c турбонаддувом, форсированный до 600 с лишним лошадиных сил. Коробка передач R154 также заимствована у «Тойоты». Кузов расширен при помощи пластиковых расширителей на тридцать сантиметров: колея намного шире, чем у обычных «Жигулей».

Федор Воробьев ездит на «Жигулях» с самого начала выступлений в дрифте десять лет назад. В прошлом под капотом стоял форсированный «родной» мотор с карбюраторами Weber, затем двухлитровая «турбочетверка» Nissan SR20DET, а три года назад она уступила место рядной «шестерке» Toyota 2JZ-GTE.

Сейчас, после двух этапов Российской дрифт-серии RDS, Федор Вороьев идет на одиннадцатой позиции из 43 участников.

Ранее на сайтах объявлений появлялись и другие необычные автомобили. Например, Москвич «Иван Калита» 1999 года, который принадлежал правительству Москвы. Машину с проблесковыми маячками оценили в 8 миллионов рублей. Также был выставлен на продажу ГАЗ-21 «Волга», построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составила 21 миллион рублей.