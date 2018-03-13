Все конкуренты VW Teramont в России

Помариновав потенциальных клиентов в ожидании, представители компании Volkswagen озвучили рублевые цены на свой самый крупный кроссовер – Teramont. Правда, за год, прошедший с премьеры VW Teramont/Atlas количество конкурентов модели не только не уменьшилось, а только увеличилось. Кого придется расталкивать локтями новому Volkswagen?

Volkswagen Teramont

Сначала – о самом VW Teramont. Все кроссоверы, которые будут поставляться на наш рынок, получат систему полного привода и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Двигатели будут строго бензиновые: мощностью 220 (рядная турбированная «четверка») и 280 лошадиных сил (3,6-литровый атмосферный V6). В зависимости от комплектации цены составят от 2 799 000 до 3 779 000 рублей, а третий ряд сидений будет включен уже в базовую комплектацию. Первый тест VW Teramont можно почитать тут.

Skoda Kodiaq

Собрат немецкого кроссовера по платформе MQB тоже может быть семиместным – правда, за дополнительную плату (51 900 рублей независимо от комплектации). У Skoda на выбор имеются три двигателя (два бензиновых и один дизельный) мощностью от 150 до 180 сил. Привод, как и на Teramont, исключительно полный, а вот коробка передач – только робот DSG. Цены начинаются от 2 миллионов 17 тысяч рублей и доходят до 2 625 000. Но это, конечно, если не брать во внимание внушительный список опций.

Peugeot 5008

Цены на новый большой кроссовер Peugeot начинаются от 1 899 000 рублей, однако третий ряд сидений можно получить лишь начиная со средней комплектации Allure – но и там они будут опцией. Зато в топовой GT-Line (от 2 179 000 рублей) за них платить не придется. Что касается силовых установок, то они точно такие же, как у 3008: два мотора – 1,6-литровый бензиновый и 2-литровый «дизель». Оба развивают 150 «лошадей» и посылают тягу только на переднюю ось.

Kia Sorento Prime

Конкурентов VW Teramont успела взрастить и корейская земля. Например, Kia Sorento Prime, цены на который начинаются c 1 849 900 рублей. В России для Prime предлагаются три двигателя — бензиновые «четверки» и «шестерки» с отдачей 188 и 249 сил, а также «дизель» о двух сотнях «лошадей». Rоробки передач – строго автоматические. Чтобы получить полный привод, достаточно не выбрать совсем уж базовую комплектацию Classic, а если нужны дополнительные сиденья в багажнике — придется раскошелиться минимум на исполнение Premium, которое стоит от 2 289 900 рублей.

Hyundai Grand Santa Fe

Представленный на Женевском автосалоне новый Hyundai Santa Fe пока не ставит крест на выпуске предыдущего, ну а у Grand Santa Fe год-полтора жизни в запасе еще точно есть. Приобрести нынешний Grand Santa Fe можно от 2 439 000 рублей, а полностью нафаршированная машина потянет максимум на 2 миллиона 914 тысяч. На выбор – два двигателя (дизельный мощностью 200 лошадиных сил и бензиновый, который развивает 249 сил), и четыре комплектации.

Toyota Highlander

С Toyota Highlander все предельно просто: один двигатель, три комплектации и три ряда сидений. Единственной силовой установкой «Горца» является 3,5-литровый V6 мощностью 249 лошадиных сил, к которому прилагаются 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода. Цены – в диапазоне от 3 226 000 (комплектация «Классик») до 3 524 000 рублей («Люкс Safety»). Дополнительных денег (13 000 рублей) стоит краска металлик.

Mazda CX-9

Похожим образом обстоят дела и у CX-9: один двигатель (турбированный 2.5), чья мощность составляет 231 лошадиную силу, а комплектаций еще меньше – всего две. Базовая, Supreme, стоит 2 890 000 рублей, топовая Exclusive – 3 миллиона 10 тысяч. При этом никаких опций за дополнительную плату не предусмотрено, а три ряда сидений имеются уже в стандартном оснащении.

Infiniti QX60

Ориентированный на большую семью кроссовер Infiniti старается быть дружелюбным не только к людям, но и к природе, поэтому предлагается как с сугубо бензиновой силовой установкой (3,5-литровый V6 мощностью 262 силы), так и с гибридной (рядная 2,5-литровая «четверка» с электромотором, которые в сумме развивают 250 «лошадей»). Семиместный салон идет по умолчанию, а базовая стоимость составляет 2 520 000 рублей (с учетом программы trade-in).

Ford Explorer

Explorer сочетает в себе достойный дорожный просвет (211 миллиметров), полный привод, а также просторный семиместный салон. Цены на него начинаются от 2 миллионов 849 тысяч рублей – за эти деньги клиент получит автомобиль с 3,5-литровым 249-сильным V6 в исполнении XLT. Самый нафаршированный Explorer Sport с 340-сильным EcoBoost потянет на 3 519 000 рублей.

Honda Pilot

Флагман российского модельного ряда Honda тоже укомплектован посадочными местами под завязку – их тут аж 8 штук. Двигатель один, трехлитровый V6 мощностью 249 лошадиных сил, зато комплектаций три: Lifestyle, Executive и Premium. Цены покрывают диапазон от 2 999 900 до 3 599 900 рублей. Привод, разумеется, только полный, а коробка передач – только 6-ступенчатый «автомат».

Land Rover Discovery Sport

LR Discovery Sport уже начиная с комплектации SE предлагается с семью посадочными местами. Цены на наследника Freelander стартуют с 2 585 000 рублей, линейка двигателей насчитывает три дизельные и две бензиновые силовые установки. Мощность – от 150 до 290 лошадиных сил. Он самый маленький в нашей подборке, но зато – Land Rover.

Chevrolet Tahoe

А почему бы и нет? Огромный внедорожник с 8-местным салоном – вполне себе конкурент «Терамонту». Если, конечно, закрыть глаза на его исполинский 6,2-литровый V8 мощностью 426 лошадиных сил. Чтобы приобрести Tahoe в начальной комплектации LE, нужно иметь в кошельке минимум 3 450 000 рублей. Версии LT и Premier будут ощутимо дороже – 4 150 000 и 4 650 000 рублей соответственно. \m

Иллюстрации: Компании-производители