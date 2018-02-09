Компания SpaceX произвела запуск самой тяжелой в мире ракеты-носителя Falcon Heavy, а заодно вывела на орбиту автомобиль — Tesla Roadster. Внутри родстера сидел «космонавт», а из колонок (по замыслу) играла песня Дэвида Боуи Space Oddity. И все это просто не могло не стать поводом для бесконечных шуток. Мы отобрали самые-самые.

Что может обрадовать Мэтта Дэймона, вынужденного в одиночку выживать на «Красной планете»? Конечно, новенькая Tesla!

— Это что? — Да какая разница. Какой-то чувак.

Винсент Вега, персонаж Джона Траволты из «Криминального чтива», – любимчик создателей мемов.

«Интерстеллар», космос, Tesla.

– Привет, это ваш водитель Uber, я жду снаружи.

Если бы земля была плоской, то картинка выглядела бы примерно так...

Слегка превысил скорость где-то над Австралией?

Эпизод из режиссерской версии «Звездного пути».

Космос в 2028 году.

Пошутили на тему машины в космосе даже крупные компании.

Теперь мы знаем, куда отправился персонаж Пола Уокера из седьмой части «Форсажа».

Дэвид Боуи играет Теслу — Tesla играет Дэвида Боуи.

Где-то в России…

Нарушаем?

Командование военно-космических сил ВВС США признало Tesla Roadster спутником. Предполагалось, что автомобиль выйдет на орбиту вокруг Марса, но из-за ошибок в рассчетах, он пролетит мимо Марса и направится к поясу астероидов.

Иллюстрации: Из открытых источников