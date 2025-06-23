Только для твоих глаз: эксклюзивные новинки

Эти машины доступны лишь избранным, и дело не в стоимости

Обеспеченные коллекционеры часто хотят владеть по-настоящему редкими экземплярами, а производители не упустят возможность продать автомобили со стандартной технической начинкой по завышенным ценам. Ради воплощения самых смелых пожеланий фирмы создают лимитированные серии и поистине уникальные проекты. У люксовых брендов для этого есть специальные подразделения, но и более «скромные» премиальные компании порой выпускают настоящий эксклюзив. Обычно речь идёт всего лишь об особых исполнениях, но иногда это бывают самостоятельные модели.