Представлен суперкар Ferrari в духе «Ле-Мана»: для избранных клиентов

В Маранелло эффектно обыграли успехи в главной гонке на выносливость

Новый супергибрид Ferrari в духе «Ле-Мана»: продажи только гонщикам. Перед очередной 24-часовой гонкой дебютировало дорожное купе 296 Speciale с приставкой Piloti. Новинка отличается ливреей в духе чемпионского спортпрототипа Ferrari 499P образца 2023 года, носит тот же номер #51, хотя цвет и число на кузове можно менять. Клиентов отберут по спискам: необходимо быть гонщиком с опытом участия в спортивных мероприятиях Ferrari!