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8:45

Самые крутые и необычные автомобильные диски

Вспоминаем самые сложные, красивые и странные колеса в истории

Совсем недавно датская компания Zenvo Automotive показал свой 1193-сильный гиперкар TSR-S, который помимо фирменного активного антикрыла с двумя осями наклона, гибридной «настройки» и кузовных панелей с особым плетением композитных волокон, получил еще и уникальные колесные диски из так называемого «фрагментированного» углепластика. Нам так понравились эти колеса, что мы решили вспомнить и другие сложные, странные, красивые и необычные диски, появлявшиеся как на серийных, так и концептуальных автомобилях. Что из этого получилось, смотрите в нашей галерее.

Ефим Репин