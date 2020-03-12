Суперкар Zenvo украсили колесами из «фрагментированного» углепластика

Визуально опознать последний Zenvo TSR-S можно по деталям из «видимого» углепластика с особым плетением, которое позволило «внедрить» в поверхность название марки (волокна уложены в обратную сторону, то есть «ёлочкой»). Кроме того, сразу заметны колеса из «фрагментированного» углепластика: для их создания используют нарезанные вручную лоскуты углеволокна, залитые связующей смолой. Комплект карбоновых дисков позволил сникнуть 15 килограммов по сравнению с легкосплавными.
Еще одна особенность суперкара — «гибридная» кулачковая «секвенталка» на семь ступеней. Она работает в двух режимах: в Road электроника сглаживает свойственные таким трансмиссиям резкие переключения, а в Race допускает грубые механические смены передач, как на гоночных машинах.
Гибридный довесок в виде электромотора позволяет точнее дозировать тягу и при необходимости добавляет восьмую передачу. Он же отвечает за реверс.
Фирменное «центростремительное» антикрыло имеет две оси наклона: оно может менять не только угол атаки, работая как воздушный тормоз, но и положение относительно центра поворота.
Такое решение позволяет получить дополнительную прижимную силу и создает эффект воздушного стабилизатора поперечной устойчивости. Когда крыло наклоняется, прижимная сила уменьшается всего на три процента, но при этом возникает поперечная сила, величина которой достигает 30 процентов от вертикальной.
Двухдверка оснащена V8 5.8 с двумя механическими нагнетателями и плоским коленчатым валом, которая развивает 1193 лошадиных сил и более 1100 Нм крутящего момента. На разгон с места до ста Zenvo TSR-S требуется 2,8 секунды, до 200 километров в час — 6,8. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.
Стоимость Zenvo TSR-S составляет около 1,5 миллиона евро.