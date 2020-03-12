Суперкар Zenvo украсили колесами из «фрагментированного» углепластика

Еще одна особенность суперкара — «гибридная» кулачковая «секвенталка» на семь ступеней. Она работает в двух режимах: в Road электроника сглаживает свойственные таким трансмиссиям резкие переключения, а в Race допускает грубые механические смены передач, как на гоночных машинах.

Гибридный довесок в виде электромотора позволяет точнее дозировать тягу и при необходимости добавляет восьмую передачу. Он же отвечает за реверс.