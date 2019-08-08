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12:49

В автомобилях Maserati появятся кресла из плетеной кожи

Необычную опцию получат модели Quattroporte и Levante, но только в особом исполнении

Компания Maserati представит кроссовер Levante и седан Quattroporte в спецверсии Pelletessuta: в них установят сиденья, оплетенные тонкими полосами кожи Nappa. Итальянский бренд стал первым, кто применил подобную технологию обивки в автомобилях.

Спецсерии Quattroporte и Levante покажут 12 августа в Монтерее, штат Калифорния. Они будут выпущены ограниченным тиражом по 50 экземпляров каждой модели. Помимо необычной обивки, седан и кроссовер в особом исполнении отличаются от стандартных моделей тормозными суппортами синего цвета и 21-дюймовыми дисками Helios. Поставки запланированы на весну будущего года.

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Ранее Maserati опубликовала скорректированный план выпуска новых моделей на ближайшие два года. Из него следует, что на рынке появятся два новых автомобиля – кроссовер D-класса и спорткар. Кроме того, будет проведена модернизация Ghibli и Quattroporte.

Позже, в 2021 году, покажут реформирован GranTurismo, а в 2022 году представят новые представят новые GranCabrio и Quattroporte. Следом за ними в продажу поступит Levante второго поколения.

Источник: Maserati