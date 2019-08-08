В автомобилях Maserati появятся кресла из плетеной кожи

Ранее Maserati опубликовала скорректированный план выпуска новых моделей на ближайшие два года. Из него следует, что на рынке появятся два новых автомобиля – кроссовер D-класса и спорткар. Кроме того, будет проведена модернизация Ghibli и Quattroporte.