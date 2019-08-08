В автомобилях Maserati появятся кресла из плетеной кожи

Спецсерии Quattroporte и Levante покажут 12 августа в Монтерее, штат Калифорния. Они будут выпущены ограниченным тиражом по 50 экземпляров каждой модели. Помимо необычной обивки, седан и кроссовер в особом исполнении отличаются от стандартных моделей тормозными суппортами синего цвета и 21-дюймовыми дисками Helios. Поставки запланированы на весну будущего года.
Ранее Maserati опубликовала скорректированный план выпуска новых моделей на ближайшие два года. Из него следует, что на рынке появятся два новых автомобиля – кроссовер D-класса и спорткар. Кроме того, будет проведена модернизация Ghibli и Quattroporte.
Позже, в 2021 году, покажут реформирован GranTurismo, а в 2022 году представят новые представят новые GranCabrio и Quattroporte. Следом за ними в продажу поступит Levante второго поколения.