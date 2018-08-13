Двухмоторные автомобили

Есть множество способов увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания: турбонаддув, нагнетатель, излюбленная Голливудом закись азота… А есть способ, который, на первый взгляд, банально прост, но по факту крайне сложный и изощренный – добавить к имеющемуся мотору еще один в придачу. Такой ход не только повышает мощность и крутящий момент, но и способствует лучшей развесовке между осями (если речь, конечно, идет не о дрэгстерах и хот-родах). Поэтому неудивительно, что в разные годы к этому решению обращались ведущие автокомпании мира.

Alfa Romeo 16C Bimotore

Рожденная в 1935 году Alfa Romeo 16C Bimotore должна была дать отпор конкурентам из Mercedes и Auto Union, но больше запомнилась не яркими победами – ввиду отсутствия таковых, - а своей необычной компоновкой: водитель был зажат в «бутерброд» из двух рядных 8-цилиндровых двигателей объемом 3,2 литра, которые были соединены отдельным приводом к КПП.

Хотя машина, в целом, была признана неудачной (два тяжелых мотора моментально убивали резину и опустошали топливные баки), в скорости ей было мало равных: 16 июня 1935 Тацио Нуволари разогнал 540-сильный Bimotore до 364 километров в час.

Citroen 2CV 4x4 Sahara

В конце 50-х годов инженеры Citroen закончили разработку версии 2CV, которая предназначалась для нужд военных и нефтяников, работающих в труднопроходимой местности. Но в итоге львиная доля 2CV 4x4 Sahara досталась зажиточным французам, которые вели свою деятельность в тогдашних французских колониях на африканском материке. Наличие полного привода у «Сахары» обеспечивалось за счет двух одинаковых двигателей спереди и сзади (с 1960 по 1964 год они развивали 12 сил каждый, с 1964 по 1968-й – 16), причем каждый мотор имел свой ключ зажигания и свою кнопку стартера. А если один из двигателей по какой-либо причине отказывался запускаться – не беда, можно было ездить на одном.

Из других отличительных особенностей полноприводного «Гадкого утенка» - два 15-литровых бака под передними сидениями (по одному на мотор), установленный на полу, а не торчащий из торпедо, рычаг КПП, а также мизерный тираж в 693 экземпляра. В наше время на ходу пребывают около 30 «Сахар», которые на аукционах могут стоить более 100 тысяч долларов.

Mini Cooper Twini

Это сейчас Mini от John Cooper Works на пару десятков сил мощнее обычных Cooper S. А в годы, когда Джон Купер лично занимался «Миньками», их мощность могла быть вдвое больше, чем в стоке. Доказательством тому служит гоночный Cooper Twini, оснащенный 1,1-литровым 82-сильным двигателем спереди и 98-сильным 1,2-литровым мотором сзади. На одной из британских гоночных трасс полноприводный Twini, оснащенный усиленным кузовом и суммарно развивающий 180 лошадиных сил, показал время на 2 секунды лучше, чем раллийная версия машины с одним мотором – казалось бы, найден идеальный спортивный снаряд.

Однако в мае 1964 года, во время показательных заездов, Twini чуть не убил своего создателя, находившегося за рулем – поломка двигателя вызвала подрыв задней оси и переворот автомобиля. После происшествия работы над Twini свернули, так что все существующие на сегодняшний день подобные машины являются репликами разной степени аутентичности. Наиболее качественная из них – двухмоторный Mini от компании Downton Engineering, коих создали не более 6 штук.

Volkswagen Golf Pikes Peak

Когда минувшей весной началась шумиха вокруг электрического спортпрототипа Volkswagen I.D. R, подготовленного для установления рекорда по подъему на Пайкс-Пик среди электрокаров (но который, в итоге, стал абсолютным рекордсменом «Гонки в облака»), про двухмоторный Golf Pikes Peak 1987 года вспоминали все – даже сами фольксвагеновцы, намекая, что I.D. R должен «закончить одно дело».

В 1987 году оснащенный двумя турбированными двигателями Golf, который ускорялся до сотни за 3,4 секунды и развивал 640 сил мощности, за три поворота до финиша сошел с дистанции из-за поломки крепления передней подвески – хотя создатели были уверены, что если у машины и есть слабое место, то это коробка передач. Это стало очередным напоминанием команде, что гонка не закончена, пока она не закончена, и что на Пайкс-Пик важна любая мелочь. Golf, к слову, шел на рекорд трассы.

Mosler TwinStar Eldorado

В узких кругах американская компания Mosler известна как производитель эксклюзивных суперкаров, а в совсем узких – как создатель одного из самых неординарных двухмоторных автомобилей в мире. Mosler TwinStar – это существенно переработанный Cadillac Eldorado, в задней части которого располагается еще один 32-клапанный двигатель V8 NorthStar. Так что в итоге у купе в распоряжении имеются 9,1 литра рабочего объема, 16 цилиндров и 575 лошадиных сил.

Несмотря на огромную мощь, динамические характеристики TwinStar довольно средние – на разгон до «сотни» уходит более пяти секунд, а максимальная скорость и вовсе ограничена на 200 километрах в час (из-за трансмиссии). Поэтому неудивительно, что компании удалось продать лишь пять подобных купе, которые стоили около 70 тысяч долларов (и это включая автомобиль-донор).

Mercedes-Benz A38 AMG

Первое поколения А-класса очень быстро прослыло автомобилем опасным для скоростных маневров – высокий центр тяжести хэтчбека превращал «лосиный тест» в гарантированный переворот. Остановило ли это обстоятельство инженеров AMG? Ответ – прямо перед вами: после того, как в Mercedes пофиксили настройки подвески и системы стабилизации, подразделение AMG выкатило экстремальный А38, в подполье багажника которого находился установленный под углом рядный 4-цилиндровый двигатель, вращающий задние колеса. Итог – 250 сил, 5,7 секунды до «сотни» и 240 километров в час максимальной скорости.

Подвеска тоже не осталась без внимания, как и тормоза – были установлены диски от Е55 AMG. Выводить на рынок столь дикий и дорогостоящий А-класс в Mercedes побоялись (в какой-то мере заменив его на А210 Evolution, который тоже был разработан в AMG), но 3-4 экземпляра А38 все же были построены. Две машины совершенно точно были подарены тогдашним пилотам команды McLaren-Mercedes – Дэвиду Култхарду и Мике Хаккинену.

MTM Audi TT Bimoto

Эта работа ателье МТМ по сей день остается одной из известнейших. Не только по той причине, что инженерам удалось успешно инсталлировать еще один 1,8-литровый турбомотор в заднюю часть компактной Audi TT. И не только потому, что суммарная мощность купе выросла до 740 лошадиных сил (впоследствии – 860), так как обе рядные «четверки» были прокачаны.

Важным обстоятельством является то, что автомобиль доказал свою эффективность: 17 июля 2007 Флориан Грубер, управляя MTM Bimoto на тестовой трассе в Папенбурге, разогнался до скорости 393 километра в час, что стало рекордом для автомобилей Audi, на которых можно выезжать на дороги общего пользования. R8 еще есть куда расти…

Jeep Hurricane

Один из последних на сегодняшний день двухмоторников – если говорить только о бензиновых двигателях, - концепт Jeep Hurricane, представленный на Детройтском автосалоне в 2005 году.

В число его «изюминок», помимо двух двигателей объемом 5,7 литра, входит многоуровневая система деактивации цилиндров – так что внедорожник может ехать на четырех, восьми, двенадцати и, соответственно, шестнадцати цилиндрах, - а также полноуправляемое шасси, благодаря которому Hurricane мог крутиться на месте, словно волчок. 670 сил, снимаемых с пары двигателей, было достаточно для ускорения с места до 97 километров в час за 5,7 секунды. \m

Иллюстрации: Компании-производители, из открытых источников