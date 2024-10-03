Maserati построила особый MC20 для внуков одного из основателей

Компания Maserati выпустила ещё одну спецверсию суперкара MC20. Она называется Maserati per Maserati и создана для внуков одного из братьев-основателей марки — Этторе. По их просьбе в отделении персонализации Fuoriserie машину окрасили в синий Blu Infinito — фирменный цвет Maserati Corse. Который дополнили гоночные полосы в цвете Bianco Pastello и фирменный трезубец в сером Grey Pastel на крышке моторного отсека. Вдобавок суперкару достались кастомные логотипы, шильдики, углепластиковый обвес и ярко-красные тормозные суппорты.