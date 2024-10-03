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Опубликовано 03 октября 2024, 12:31
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Maserati построила особый MC20 для внуков одного из основателей

Заказчиками выступили Альберто и Этторе Мазерати
Семья одного из основателей Maserati получила уникальную версию суперкара MC20. Двухдверку назвали Maserati per Maserati (Maserati для Мазерати) и окрасили в синий цвет в сочетании с белыми гоночными полосками. Силовой агрегат у родстера прежний: «битурбошестерка» 3.0 Nettuno мощностью 630 лошадиных сил, сопряженная с восьмиступенчатым «роботом».
Maserati построила особый MC20 для внуков одного из основателей
© Maserati
Алексей Носаченко

Компания Maserati выпустила ещё одну спецверсию суперкара MC20. Она называется Maserati per Maserati и создана для внуков одного из братьев-основателей марки — Этторе. По их просьбе в отделении персонализации Fuoriserie машину окрасили в синий Blu Infinito — фирменный цвет Maserati Corse. Который дополнили гоночные полосы в цвете Bianco Pastello и фирменный трезубец в сером Grey Pastel на крышке моторного отсека. Вдобавок суперкару достались кастомные логотипы, шильдики, углепластиковый обвес и ярко-красные тормозные суппорты.

Настоящее и прошлое: Maserati MC20 в компании исторических моделей A6, 6C34 и 6CM.

Настоящее и прошлое: Maserati MC20 в компании исторических моделей A6, 6C34 и 6CM.

© Maserati

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Основной материал отделки салона — алькантара. Но есть и кожа, причем двух цветов: черная Nero и синяя Blu New. Для декоративных вставок выбран углепластик с плетением Macrotwill. В плане техники никаких изменений не заявлено, поэтому MC20 Maserati per Maserati остался при «битурбошестерке» 3.0 Nettuno (630 л.с., 730 Нм) и восьмиступенчатом «роботе».

Судя по выражению лица Этторе Мазерати, MC20 пришёлся ему до душе.

Судя по выражению лица Этторе Мазерати, MC20 пришёлся ему до душе.

© Maserati

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Вручение ключей от машины прошло в тесном семейном кругу. Помимо внуков Этторе Мазерати на камерном мероприятии присутствовали три его правнука, а также вдова Карло Мазерати — сына Этторе. Maserati-фирму представляли коммерческий директор Лука Дельфино, тест-пилот Андреа Бертолини и легендарный Эрманно Коцца, занимающий должность вице-президента Совета старейшин. Коцца пришел в Maserati, когда ему было 18 лет, и проработал там больше полувека.

Источник:Maserati
Автор:Алексей Носаченко
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#Maserati
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