BMW показала самую мощную и быструю «трешку»

Коробка может адаптироваться с характеру движения и маршруту. Для этого она использует данные навигационной системы и активного круиз-контроля.

Первые сто километров в час седан набирает за 4,4 секунды. Это на три десятых меньше нынешнего седана M3, оснащенным 431-сильным мотором. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.