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15:32

BMW показала самую мощную и быструю «трешку»

На автосалоне в Лос-Анджелесе представят модификацию M340i

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоится мировая премьера самых мощных модификаций новой BMW 3 серии — седанов M340i и M340i xDrive. Обе машины получили особые настройки шасси, трехлитровую рядную «турбошестерку» и M-дифференциал. Старт продаж моделей семейства M Performance на американском рынке запланирован на лето 2019 года.

BMW M340i оснащен двигателем, выдающим 387 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента (374 силы в версии для Европы). Мотор укомплектован турбонагнетателем twin-scroll, объединенным со стальным впускным коллектором, который на 25 процентов легче аналогичной детали на машинах предыдущего поколения. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Sport Steptronic с улучшенной гидравликой, укороченными передаточными отношениями и функцией лонч-контроля.

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Коробка может адаптироваться с характеру движения и маршруту. Для этого она использует данные навигационной системы и активного круиз-контроля.

Первые сто километров в час седан набирает за 4,4 секунды. Это на три десятых меньше нынешнего седана M3, оснащенным 431-сильным мотором. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

В стандартное оснащение BMW M340i войдет подвеска M Sport с измененной кинематикой и эластокинематикой, более жесткими креплениями, дополнительными распорками, усиленными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, а также 10-миллиметровым занижением. Опционально будет доступна адаптивная подвеска с электронноуправлямыми амортизаторами, алгоритм работы которых отныне учитывает нагрузку при регулировке демпфирования.

Распознать M340i можно по решетке радиатора с трехмерными сотами вместо вертикальных планок, раздвоенному выхлопу и бамперу с увеличенными воздухозаборниками.

В базе седаны будут комплектоваться рулевым управлением с переменным передаточным отношением, тормозными механизмами M Sport с дисками размером 348 миллиметров спереди и 345 миллиметров сзади, системой Performance Control (только для полноприводных машин), которая при необходимости направляет больше момента на заднюю ось, дифференциалом с электронной блокировкой.

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BMW 3 серии седьмого поколения представили на парижском автосалоне. Модель переехала на модульную платформу CLAR, получила новый дизайн и оригинальные амортизаторы с гидравлическими отбойниками. В салоне появилась мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма, работающая на платформе BMW iDrive 7.0.

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