1500 сил и больше: клуб самых быстрых

Гиперкары, для которых и полторы тысячи «лошадей» — не предел

Все-таки девальвация мощности — это прекрасно! В девяностые годы 500 суперкаровских «лошадей» характеризовали владельца как настоящего мужика с титановыми… нервами, а сейчас столько развивают подкормленные хот-хэтчи. Тысяча лошадиных сил? Величина чрезвычайно крутая, но достижимая — серийная продукция движется к этой отметке семимильными шагами. Достаточно вспомнить не сверхдорогие суперавтомобили, а обезумевших «янки» в лице 818-сильного Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и Ford Mustang Shelby GT500, который развивает 771 лошадиную силу. Про тюнинг от всяких Hennessey Performance и иже с ними нечего и говорить! Но остались еще неприступные рубежи. Так, отметку в 1500 сил можно считать магической гранью, отделяющей истинных автомобильных богов от всех остальных. Заглянем на Олимп?