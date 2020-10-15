Как французы построили космический корабль для дорог общего пользования и при чем здесь компания Maserati

Сейчас Citroen SM кажется великим и нестареющим автомобилем на все времена. Правда же заключается в том, что у него, как, пожалуй, и у любой другой машины имелись недостатки. Задача владельца, не желавшего столкнуться с частью из них, заключалась в выборе правильного стиля эксплуатации и, в частности, не повторять путь журнала Autocar. Летом 1974 года экипаж в лице Рэя Хаттона и Хаудена Генли принял участие в соревновании BRSCC Tour of Britain и пожалел об этом. Автомобиль показал себя менее конкурентоспособным, чем от него ожидали, а его управляемость была хуже, нежели можно было предположить. Урок, который вынес экипаж сформулировал Хауден: «Что ж, теперь мы знаем, почему Citroen не участвуют в гонках». Позже Хаттон объяснил, что создатели SM попросту не закладывали в техзадание автоспортивные забавы, но были озабочены созданием тихого, скоростного и чрезвычайно комфортабельного на любом покрытии «лайнера» с высокотехнологичным рулевым управлением. С этим утверждением можно было поспорить, ведь SM все-таки выиграл Rallye du Maroc 1971 года.