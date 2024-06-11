30 лет назад итальянцы предложили видение того, каким должен быть седан Porsche

И в апреле 1993 года работа стартовала. Как позже рассказывал Бертоне, он за свои деньги купил подержанный экземпляр Porsche 911 Carrera 2 (964) и начал думать, что с ним делать. «Я бы мог обратиться за помощью в Porsche и они, скорее всего, предоставили бы мне новый экземпляр 911, причём совершенно бесплатно. Но мне хотелось полной творческой свободы, которую бы не ограничивало чувство долга или ещё что-то. Я хотел сотворить полностью новую форму. Что-то, что было бы настоящим творением Bertone, а не переосмыслением внешности стандартного 911», — говорил маэстро.

Творческие поиски привели дизайнера к идее седана, который был бы похож на современное купе класса GT. И расположение мотора «не в том месте» Бертоне нисколечко не смущало. «С задне- и среднемоторными базами всегда сложнее работать, но результат обычно получается умопомрачительным, — признавался Бертоне. — У нас был удачный опыт с NSU Trapeze, который оснащён роторным двигателем от NSU Ro80, и, конечно, с Lamborghini Marzal. Так что и вокруг оппозитной «шестёрки» Porsche тоже можно было создать нечто грандиозное».

Бертоне неспроста проводил параллели с Marzal — культовым концепт-каром, созданным в середине 60-х молодым и тогда ещё не особо известным дизайнером Марчелло Гандини. И едва ли нужно объяснять причину этих параллелей.