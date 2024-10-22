40 лет великому Ferrari 288 GTO

История о том, как среднемоторный монстр из Маранелло чуть не устроил грандиозный шухер на раллийных трассах

Попросите энтузиаста с высокооктановым бензином в крови назвать самый прославленный Ferrari и гарантируем — он непременно упомянет F40, последний одобренный самим Энцо Феррари проект. Вечную ценность с шикарнейшим дизайном, взбалмошным характером «твинтурбовосьмерки», гоночным шасси и спартанским салоном а-ля камера пыток. Шансы услышать про 288 GTO сравнительно невелики, хотя ее никак нельзя назвать какой-то там «проходной» моделью. Это шедевр, и уж мы-то про него не забыли!