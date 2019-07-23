Mercedes-Benz С111 празднует полвека

Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах

В первой части рассказа, посвященного Mercedes-Benz C111, была описана предыстория появления этой машины — желанный для многих богачей суперкар оказался предательски недоступен из-за неэффективной силовой установки и посредственной безопасности. Тем не менее, в Mercedes-Benz не оставляли надежд сделать С111 дружелюбнее к окружающей среде и быстрее — хотя бы для того, чтобы использовать полученные знания в новых моделях. И эксперимент «лаборатория на колесах» зашел дальше, чем задумывали создатели С111…