Автомобилям с полным автопилотом еще предстоит преодолеть длинный путь до конвейера, но помимо очевидных проблем, которые предстоит решить, у этой технологии появился неожиданный союзник – производители и продавцы алкоголя. Что происходит и как все это понимать?

Буквально на днях умер гениальный физик-теоретик Стивен Хокинг, который предостерегал человечество от опасностей искусственного интеллекта. В конце концов, сейчас машины полностью зависят от нас, но согласится ли какой-нибудь кроссовер по выходным ездить в торговый центр за сыром и подгузниками, если станет умнее своего владельца?

А ведь сделать самостоятельно мыслящий автомобиль – это одна из главных долгосрочных стратегических задач автопромышленности, после создания альтернатив двигателю внутреннего сгорания.

Нужно лишь решить две основополагающие проблемы: во-первых, отработать технологию, благодаря которой автопилот сможет ориентироваться в самых разнообразных и нестандартных ситуациях, и принимать правильные решения. Во-вторых, легализовать полный автопилот в правовом поле: внести изменения в законодательства разных стран и договориться со страховыми компаниями, кому придется отвечать за ошибки электроники.

И для этого недостаточно хороших инженеров – нужно лоббировать свои интересы в политической сфере. И вот на этом нелегком пути к автомобильным компаниям неожиданно присоединились производители алкогольных напитков.

Ситуация накалялась с 1872 года, когда в Великобритании стали наказывать пьяных не только за управление экипажами и лошадьми, но и за езду на транспортных средствах на паровой тяге. Нарушители должны были уплатить штраф в 40 шиллингов или, по решению судьи, отправиться на месяц каторжных работ. И это было в суровые времена одного выходного в воскресенье и 10-часового рабочего дня!

С тех пор в мире появились миллионы водителей, и почти все из них взяли обет трезвенника за рулем, а законы и устройства, пресекающие пьяное вождение, стали множиться и развиваться.

Правда, до пятидесятых годов полисмен мог определить опьянение вождение чисто субъективно – без инструментальных замеров. Устройства для продувки водителей до какого-то момента были слишком громоздкими и неудобными. Все это, понятное дело, не могло не отразиться на доходах алкогольных компаний – так же, как развитие вегетарианского движения неизбежно сказывается на продажах сосисок.

Возможностей пропустить пару кружек пенного становилось меньше, и люди вдруг решали вместо посиделок в баре после работы спокойно доехать до дома на автомобиле. И вот, спустя сто лет, все может повернуться вспять – ведь электронные мозги автопилота не подвержены опьянению.

В России этот вопрос станет актуальным несколько позже. В конце концов, наш усредненный статистикой пьяный водитель – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника дохода, так что идеи автономного вождения до него дойдут уже после смерти от цирроза печени. Зато в США только в марте этого года две промышленные группы из алкогольной индустрии бросили свои силы и деньги на лоббирование законов, ускоряющих появление автомобилей с автопилотами на дорогах общего пользования.

Компания Wine & Spirits Wholesalers of America, представляющая интересы четырех сотен торговцев алкоголем, присоединилась к объединению Coalition for Future Mobility, которая уже лоббирует новую технологию в Конгрессе США.

В таком же направлении теперь работает некоммерческая организация Foundation for Advancing Alcohol Responsibility, которая ведет борьбу с пьяным вождением и употреблением алкоголя несовершеннолетними. А финансируют FAAR такие монстры индустрии, как Diageo, Pernod Ricard, Bacardi и Constellation. И у них есть все основания думать, что усилия обернуться большой выгодой.

Почему? Потому что в результате этих инициатив 2,1 млрд пьющих человек в мире, которые сейчас тратят на спиртное 1,5 трлн долларов в год, получат возможность выпивать чаще и в любой ситуации – даже находясь в собственном автомобиле.

По оценке Morgan Stanley, если современные водители станут употреблять пару лишних алкогольных напитков в неделю, то это вызовет рост индустрии на двести пятьдесят млрд долларов, что сравнимо с годовым бюджетом крупной страны. Например, Швеции.

Рестораны и бары смогут не просто смело поить водителей, но и организовать продажу алкогольных напитков даже в точках drive-in. Свои инициативы производители лукаво связывают с обеспокоенностью за безопасность водителей и пешеходов, но проблема пьяных за рулем действительно стоит очень остро.

В США в ДТП с участием нетрезвых водителей погибает двадцать восемь человек каждый день, так что появление более удобных и дешевых сервисов такси (Uber), а также продление времени работы общественного транспорта сказывается на этой ужасной статистике только в лучшую сторону.

Правда, одновременно растет и количество преступлений, которые не связаны с автотранспортом, но которые совершаются на почве алкогольного опьянения – люди начинают засиживаться в барах дольше, напиваются и начинают буянить. В общем, порядок на этой планете действительно настанет только с окончательной победой роботов. И человечество делает все возможное, чтобы этот день наступил как можно скорее. \m

Иллюстрации: Getty Images, из открытых источников