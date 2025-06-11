Аэродинамичная карета начала XX века, «кенгуру», «игуана» и прочие эксперименты, от которых захватывает дух

Название прототипа говорящее — перед вами изыскания более чем вековой давности на тему аэродинамики. Надо заметить, весьма результативные: благодаря форме специальный 40/60HP получился шустрым. Если исходник с 70-сильным четырехцилиндровым гигантом объемом 6,1 литра развивал 125 км/ч, то Aerodinamica шла колесо в колесо с гоночной версией и выжимала аж 139 км/ч.

Alfa Romeo Canguro (1964 год)

Кто сказал, что биодизайн — явление из девяностых? Посмотрите на красивейшее «кенгуру» (так с итальянского переводится Canguro) авторства Джорджетто Джуджаро. В те времена маэстро трудился в ателье Bertone. Вскоре после рождения концепта он перешел в Ghia, а затем открыл собственную карроцерию Italdesign. Canguro по праву может считаться эксклюзивом в квадрате — в его основу лег лимитированный спорткар Alfa Romeo Giulia TZ (Tubolare Zagato, 112 штук) с автографом Эрколе Спады из Zagato.