История марки Alpine, которая готовится к триумфальному возвращению

Альпийский плугИстория марки Alpine, которая готовится к триумфальному возвращению
Автомобили этой марки побеждали в ралли, выводили французский автоспорт на новый уровень, быстрее всех штурмовали горы и даже преследовали преступников. «Мотор» вспоминает подъемы и падения легендарной спортивной марки Alpine, которая основательно подготовилась ко второму рождению.
Автомобили этой марки побеждали в ралли, выводили французский автоспорт на новый уровень, быстрее всех штурмовали горы и даже преследовали преступников. «Мотор» вспоминает подъемы и падения легендарной спортивной марки Alpine, которая основательно подготовилась ко второму рождению.
Alpine A110
«Имя компании отражает мою страсть к вождению по горным дорогам. Самое большое удовольствие в жизни я получил, когда управлял в Альпах моим Renault 4CV. И я понял, что хочу построить собственную машину, которая могла бы передать это невероятное чувство другим». Эти слова принадлежат Жану Ределе – продавцу машин марки Renault в городе Дьеп и заядлому автогонщику. Сразу после окончания Второй мировой француз построил собственный гоночный автомобиль на базе Renault 4CV, который, помимо множества технических изменений, получил особый аэродинамический кузов из алюминия и пятиступенчатую коробку вместо трехступенчатой.
Машина неожиданно получилась удачной. В 1952 году Ределе стал триумфатором Mille Miglia в классе машин с моторами до 750 кубических сантиметров, а чуть позже она привезла его на вершину подиума горного ралли Coupe des Alpes.
Ределе, бывший на тот момент самым молодым дилером французской марки, начал получать заказы на 4CV, доработанные для гонок. В те годы простые и достаточно доступные спорткары отсутствовали во Франции как класс.
Renault 4CV
Предприимчивый продавец, окончивший парижскую Высшую школу коммерции, понял, что пришло время наладить собственное производство «резвых» машин. Новую компанию он решил назвать Alpine (в переводе – «альпийский») – в честь победы в «Кубке Альп».
Основной для первой модели Alpine стал все тот же Renault 4CV. Самый массовый французский автомобиль того времени считался надежной машиной, однако страдал от избыточного веса и ужасной аэродинамики. Разработку нового кузова доверили молодому итальянскому специалисту Джованни Микелотти, а исполнением заказа занялись братья Шапп. Последние владели фирмой Chappe et Gessalin, которая одной из первых в истории наладила выпуск автомобильных кузовов из стеклопластика.
Alpine A106
В 1955 году компания Alpine заключила официальное соглашение с Renault о поставке шасси, двигателей и других компонентов для новой марки. И уже в сентябре первые три экземпляра Alpine 106, окрашенные в красный, белый и синий цвет – цвета французского триколора – были представлены руководству Renault во дворе главного предприятия в Бийанкуре.
Название первой модели стало отсылкой к кодовым обозначениям 1060, 1062 и 1063, под которыми проходил сертификацию оригинальный Renault 4CV. Alpine 106 оснастили 747-кубовой рядной «четверкой», развивавшей 21, 30 или 43 (версия «Mille Miglia») лошадиные силы.
Помимо стандартной трехступенчатой трансмиссии, A106 можно было заказать и с новейшей пятидиапазонной коробкой передач, которая в те годы стоила как половина Renault 4CV. Но даже несмотря на высокую цену, самая укомплектованная модель пользовалась хорошим спросом.
Спустя два года после дебюта «106-ой» французы выпустили ее открытую версию, разработанную тем же Микелотти, а вскоре появилась модель A108. Ее построили уже на базе более современной Renault Dauphine, от которой также взяли 37-сильный 845-кубовый двигатель, доработанный фирмой Gordini. Чуть позже этот мотор расточили до 904 кубиков, а его отдача увеличилась до 53 сил.
Жан-Поль Бельмондо на Renault Alpine A108 Cabriolet Sport
В 1960 году у модели появилась открытая модификация и версия GT4 с посадочной формулой 2+2, которые построили на хребтовой раме. В дальнейшем мощная центральная балка, заднее продольное расположение двигателя и легкий кузов станут визитной карточкой всех моделей Alpine.
Сама же «108-я» сыграла ключевую роль в превращении Alpine из небольшой гоночной автомастерской в полноценного производителя.
Alpine A108 Berlinette Tour de France
Коммерциализации компании способствовала контрактная сборка – с 1962 по 1968 год Alpine A108 выпускалась в Бразилии фирмой Willys-Overland, где продавалась под названием Willys Interlagos. Она-то и подготовила покупателей к выходу легендарной модели A110 «Berlinette», впоследствии ставшей символом марки Alpine. Именно ее поджарый синий облик вдохновлял создателей современного спорткара Alpine, представленного 16 февраля в Монте-Карло.
В 2014 году на аукционе RM Sotheby’s в Монако был продан спортпрототип Alpine M64, за который заплатили 313,6 тысячи евро. В 1964 году автомобиль принял участие в «24 часах Ле-Мана», стартовав с 36 позиции. Пройдя 292 круга, M64 финишировал на 17 месте и завоевал победу в своем классе.
Купе Alpine A110, увидевшее свет в 1961 году, построили на шасси Renault R8. Главное внешнее отличие от «108-й» – это полностью измененная задняя часть кузова, рассчитанная на установку мотора большего объема. За 15 лет производства Alpine A110 сменила более десятка различных моторов – от стокового 51-сильного 965-кубового агрегата от R8 до существенно доработанных 180-сильных двигателей. Всего было выпущено около восьми тысяч экземпляров A110, не считая тех, что собирались в Мексике и Болгарии под названиями Dinalpine и Bulgaralpine.
В конце 1960-х и начале 1970-х годов Alpine A110, отличавшаяся отличной динамикой, стабильностью на высоких скоростях и превосходной управляемостью, снискала себе славу самого результативного бойца в раллийных и кольцевых гонках. В 1973 году команда Renault-Alpine стала победителем первого в истории сезона Чемпионата мира по ралли WRC, кульминацией которого стало Ралли Монте-Карло, где французы оккупировали пять верхних позиций в итоговом протоколе.
Успехи автомобилей Alpine в гоночных соревнованиях привели к абсолютной благосклонности Renault, которая взяла на себя полное финансирование небольшой компании. Машины Alpine стали продаваться и доставляться клиентам через официальных дилеров Renault во всей Франции. Модифицированные версии купе A110 состояли на вооружении у специального «скоростного» подразделения французской полиции, патрулировавшего крупные магистрали.
Легкое, оборудованное 110-сильным 1,6-литровым двигателем купе могло разгоняться быстрее 215 километров в час и оставляло мало шансов нарушителям. Впрочем, самим патрульным, несшим службу в тесном и шумном спорткупе, бывало несладко.
Однако уже к середине 1970-х марка «Альпин» покатилась к закату. «Гражданская» версия А110, выпускавшаяся почти 15 лет, окончательно исчерпала возможности к модернизации, а раллийный автомобиль пал жертвой Lancia Stratos. Тягаться с итальянским ралли-каром, изначально разрабатывавшимся для участия в гоночных соревнованиях, французам было не по силам.
Жан Ределе и Alpine A110 на предприятии в Дьепе
В 1973 году продажи автомобилей марки Alpine, которой пришлось временно приостановить выпуск из-за разразившегося нефтяного кризиса, упали практически вдвое. Если в 1972 году французы реализовали около 1,5 тысячи «Альпин», то двумя годами позже эта цифра едва превысила 950 штук. Компания оказалась на грани банкротства, однако Renault не бросила своего любимца. В 1974 году «Рено» полностью выкупила активы Alpine и погасила ее долги.
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Добившись в ралли всего, чего можно пожелать, Alpine при поддержке Renault решила замахнуться на «Ле-Ман». В 1976 году из специалистов «Альпин» и заводских тюнеров Gordini была сформирована команда Renault Sport, сконцентрировавшаяся на постройке «победного» спортпрототипа.
Получив долгожданное финансирование, в 1976 году марка Alpine выпустила первую дорожную машину с шестицилиндровым двигателем – 150-сильным 2,7-литровым агрегатом V6 PRV, которым оснащались топовые модели компаний Peugeot, Renault, Volvo и даже знаменитый De Lorean DMC-12. Это была обновленная модель A310, которая до этого выпускалась лишь с четырехцилиндровым 1.6.
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Renault Alpine GTA
Правда, на продажи появление новой версии почти не повлияло. Все потому, что машины Alpine получались слишком дорогими. Процесс постройки одного автомобиля, собираемого вручную, был предельно трудоемким и требовал не менее 130 часов. Поэтому каждый год находилось не больше тысячи желающих купить эксклюзивный французский автомобиль, способный потягаться с Porsche 911. Всего с 1971 по 1984 год было выпущено 2,3 тысячи машин с четырехцилиндровым мотором и 9,3 тысячи – с двигателем V6.
На смену «308-й» пришла модель GTA (Gran Turismo Alpine), которая уже продавалась под брендом Renault Alpine. Спорткар получил новый стеклопластиковый кузов с использованием полиэфирных волокон. Купе, оснащенное 160-сильным 2,8-литровым атмосферником V6, имело коэффициент лобового сопротивления 0,28. На тот момент это был лучший показатель среди спорткаров с безнаддувными агрегатами.
Renault Alpine GTA V6 Turbo
Позднее линейка двигателей Renault Alpine GTA пополнилась 2,5-литровой «турбошестеркой», и эта машина оказалась легче и проворнее своего основного конкурента – Porsche 944. Но и дороже! Французам удалось уменьшить время постройки одной машины почти вдвое (со 130 до 77 часов), однако на цену это не повлияло. Alpine по-прежнему продавала чуть больше тысячи автомобилей в год.
Второе поколение модели GTA, получившее название A610, не смогло исправить ситуацию. Топовая версия купе оснащалась 280-сильным трехлитровым турбомотором V6 PRV, позволявшим машине набирать «сотню» за 5,5 секунды и разгоняться до 290 километров в час. Модель получила высокие отзывы в прессе, включая британское телешоу Top Gear, однако от банкротства «Альпин» это не спасло.
Renault Alpine A610
История марки подошла к концу в середине 90-х годов, когда руководство Renault приняло решение не тратить деньги на модернизацию уже безвозвратно устаревших заднемоторных машин. Марка Alpine была упразднена, а в 1996 году на освободившихся мощностях в Дьепе наладили выпуск принципиально нового спорткара – Renault Sport Spider.
Теперь, двадцать лет спустя, французы снова готовы вернуться со среднемоторным спорткаром. Предсерийный прототип модели дебютировал 16 февраля в Монте-Карло – рядом с «местами боевой славы» легендарного Alpine A110. Товарной машины ждать осталось совсем немного – ее представят осенью на Парижском автосалоне.
Поговаривают, что купе оснастят 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 250-300 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Спорткар, у которого набор «сотни» займет менее 4,5 секунды, поборется за покупателей с Audi TT, Porsche Cayman и Alfa Romeo 4C.
В Alpine рассчитывают на начальном этапе выпускать до трех тысяч машин ежегодно и развернуться на полную мощность к 2020-му. Французы прогнозируют, что к тому моменту рынок маленьких премиальных спорткаров вырастет на 50 процентов и дела возрожденной марки по-настоящему пойдут в гору.