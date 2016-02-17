История марки Alpine, которая готовится к триумфальному возвращению

«Имя компании отражает мою страсть к вождению по горным дорогам. Самое большое удовольствие в жизни я получил, когда управлял в Альпах моим Renault 4CV. И я понял, что хочу построить собственную машину, которая могла бы передать это невероятное чувство другим». Эти слова принадлежат Жану Ределе – продавцу машин марки Renault в городе Дьеп и заядлому автогонщику. Сразу после окончания Второй мировой француз построил собственный гоночный автомобиль на базе Renault 4CV, который, помимо множества технических изменений, получил особый аэродинамический кузов из алюминия и пятиступенчатую коробку вместо трехступенчатой.

Машина неожиданно получилась удачной. В 1952 году Ределе стал триумфатором Mille Miglia в классе машин с моторами до 750 кубических сантиметров, а чуть позже она привезла его на вершину подиума горного ралли Coupe des Alpes.

Ределе, бывший на тот момент самым молодым дилером французской марки, начал получать заказы на 4CV, доработанные для гонок. В те годы простые и достаточно доступные спорткары отсутствовали во Франции как класс.