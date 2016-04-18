Ищем драйверские дороги России за рулем Mazda MX-5 Aori

Большая прогулкаИщем драйверские дороги России за рулем Mazda MX-5 Aori
Несколько лет назад мы уже искали самые драйверские дороги Старого Света: за рулем Mazda MX-5 Ефим Репин проехал по шести культовым маршрутам Центральной Европы и выбрал лучшие. Теперь мы решили усложнить задачу: на поиски самых интересных дорог России я отправился на Черноморское побережье, а компанию мне составит хардкорный трековый родстер Mazda MX-5 Aori. С каркасом, ковшами, четырехточечными ремнями и... вообще без крыши.
Несколько лет назад мы уже искали самые драйверские дороги Старого Света: за рулем Mazda MX-5 Ефим Репин проехал по шести культовым маршрутам Центральной Европы и выбрал лучшие. Теперь мы усложнили задачу: на поиски самых интересных дорог России я отправился на Черноморское побережье, а компанию мне составил хардкорный трековый родстер Mazda MX-5 Aori. С каркасом, ковшами, четырехточечными ремнями и... вообще без крыши.
Из Сочи в Москву на каркашенном родстере? Да не, бред какой-то...
Надеюсь, прогноз погоды не врет и в ближайшие дни дождя действительно не будет. Потому что следующие 96 часов я проведу за рулем MX-5 Aori — трекового родстера, построенного «Маздой» специально для соревнований Mazda Sport Cup. И если у обычной MX-5 складной верх можно поднимать-опускать когда вздумается, то у моей машины крыши просто нет. Вообще. Потому что штатный механизм удалили еще во время постройки — ради снижения веса и установки развитого каркаса безопасности.
На случай дождя у меня есть зонт. И еще тент. Но ехать ни с тем ни с другим невозможно, а график у нас жесткий: за два дня мы должны обследовать дороги в окрестностях Сочи, Геленджика и Новороссийска, а затем своим ходом добраться до Москвы, вернув Aori в гараж российского офиса Mazda.
Последние месяцы своей жизни парк из 12 родстеров Mazda MX-5 Aori провел в боксах Сочи Автодроме, где их использовали для обучения в гоночной школе. В конце сезона одинадцать машин вернулись в Москву на автовозах, а одна — осталась на подземной парковке отеля дожидаться меня и нашего фотографа Рустема Тагирова. В роли технички и камера-кара выступает еще одна «Мазда» — дизельный кроссовер CX-5, в который мы загрузим наши вещи, зонтики, запаску и тент для «Аори».
Переделок по технике у MX-5 Aori не очень много — на трековых родстерах стоит заниженная и более жесткая подвеска с амортизаторами Bilstein, выносливые тормозные колодки и залита высокотемпературная тормозная жидкость. Установлен каркас, «обезжирен» салон и удалена жесткая складная крыша вместе с механизмом. Все это позволило снизить массу машины примерно на 120 килограммов — в итоге, машина весит ровно тонну.
Ночной перелет «Победой» в компании с предвкушающими отдых туристами, короткая поездка до парковки с колоритный таксистом («брат, 300 мало совсэм, давай 400?»), заспанный консьерж на ресепшн отеля в Олимпийском парке, который выдал нам ключи и документы на машину, и долгожданная встреча с ней — темно-вишневой Aori в яркой расклейке, которая станет моим домом на следующие несколько суток. Пора знакомиться.
День первый
Впрочем, нет. Не знакомиться, а вспоминать, где что лежит. На первой версии Aori я поездил еще в 2008-м, на финале Mazda Zoom-Zoom Challenge, а затем встретился с машиной в ее нынешнем виде еще раз, в 2011-м – на отборочном этапе Mazda Sport Cup.
Парк из 12 MX-5 Aori был построен к 2011 году и в каких мероприятиях эти машины не участвовали, и на каких-только треках не ездили. Родстеры использовались для «маздовской» программы Sport Cup, для соревнований журналистов и клиентов, для зимних гонок, заездов по Moscow Raceway и Сочи-Автодрому. Так что у этих автомобилей выдалась очень насыщенная жизнь.
Что такое MX-5 Aori? Настоящий трековый «корч». В салоне, кажется, поработали держатели «разборок» – из серийных деталей здесь только передняя панель, с обычной приборкой, музыкой (есть радио, но оно не играет — антенну отрезали) и блоком климат-контоля. А все остальное...
Дверных панелей нет. Вместо них — куски пластика «под карбон», прикрученные саморезами, и тряпичные петельки, заменяющие ручки. Вся обшивка пола содрана до металла вместе с шумоизоляцией, поэтому в технические отверстия можно разглядеть асфальт. Сиденья — глубокие нерегулируемые ковши на салазках с четырехточечными ремнями, которые крепятся прямо к каркасу. Руль — маленький, слегка потертый гоночный бублик с желтой «центровочной» полоской, затянутый в замшу. И все это укрыто паутиной каркаса из труб толщиной в запястье.
С трудом просачиваюсь сквозь изгибы железных спагетти – это через пару дней я научусь запрыгивать одним движением, а пока попасть внутрь получается только с третьей попытки. Непонятно, как лучше: сначала ноги, а потом тело, или сначала тело, а потом ноги? Правильным оказывается второй вариант.
Регулирую кресло, ремни, натягиваю шлем, пристегиваюсь, тянусь к ручке, чтобы закрыть дверь и… не могу сдвинуться с места – ремни держат намертво. Черт!
Отстегиваюсь, захлопываю дверь, снова пристегиваюсь, затягиваю крепления и, наконец, поворачиваю ключ зажигания. Родстер встречает меня хрипотцой в голосе непрогретого мотора – выпуск здесь штатный, но многие сотни трековых километров на высоких оборотах основательно загрубили голос двухлитрового атмосферника. Эта машина повидала многое, но всю свою жизнь провела за ограждением трека. Пора познакомить «Аори» с реальным миром.
Сочи. Подъем на Большой Ахун
Наша первая точка — тупиковая 11-километровая дорога, ведущая на гору Ахун. Днем это популярное туристическое место – отсюда можно попасть на площадку с панорамным видом на побережье, но ранним утром здесь только мы с «Аори».
Ощущение, что я попал в предгорье итальянских или французских Альп – узко, почти без обочин, трехмерно и щербато. Несвежий шершавый асфальт цепок, но заставляет подвеску включаться в работу с первых же метров. Разнообразие поворотов и рельефа впечатляет – есть и быстрые просматриваемые связки, и закрытые, под вторую передачу, и медленные шпильки.
Проезжаем маршрут вверх и вниз, подыскивая подходящие точки для фотографа. Солнце поднимается все выше, а значит, скоро нагрянут туристы и местные жители. Пора наращивать темп.
Самое прекрасное в дорогах вроде этой в том, что свою порцию адреналина здесь можно получить, не нарушая правил. Разрешенных 90 км/ч (ведь это загородная дорога) хватает за глаза, узкие полосы заставляют быть максимально сосредоточенным, а оставшийся ушат эмоций на тебя выливает сама Aori. Стрелка тахометра мечется между пятью и семью тысячами оборотов в минуту, руль дрожит, словно от возбуждения, подрагивая на кочках и трещинах, а пролетающие над головой ветви деревьев лишь усиливают общий эффект.
Низкая посадка и плотный «ковш» помогают сфокусироваться на рулежке и получить весь спектр информации о покрытии и сцеплении колес. Передок отлично держится даже за не самый чистый асфальт, позволяя тормозить очень поздно и затем дотормаживать на входе в поворот, а подвижная корма, которая после удаления складной крыши стала совсем невесомой, всегда готова подыграть на выходе. Иногда даже чересчур.
Секундочку, ведь у Aori нет системы стабилизации! Хорошо, что я вспомнил об этом после медленной шпильки, отлавливая задние колеса, поскользнувшиеся на влажной от росы дороге.
Кажется, перед этим поворотом я видел черные полосы, уходящие куда-то за покореженный отбойник? Или нет…
Эффектно развернувшись на вершине (жаль, что в семь утра кроме водителя мусоровоза этого никто не увидел), отправляюсь вниз. Штатные тормоза начинают слегка уставать – педаль не проваливается, но для эффективного замедления приходится давить на нее все сильнее, а гражданские передние покрышки нет-нет да слегка поскользнутся на торможении. Но я преисполнен оптимизма. Если наше путешествие и дальше окажется хотя бы наполовину похожим на эту дорогу, то я готов бросить все и переехать сюда жить.
Не доезжая пары метров до заскучавшего фотографа, разворачиваюсь и решаю сделать еще один круг, пока дорога пуста. Спустя полчаса на серпантине появляются первые туристы, а мы, закончив фотосессию, отправляемся в обратную сторону. Нас ждет «Красная поляна».
Сочи. Красная поляна
На улице +30, горнолыжный сезон давно закончился, а отели на «Красной поляне» не забиты туристами. Значит, с трафиком проблем быть не должно.
Так и есть – машин мало, и в основном это местные жители и работники не закрывшихся на лето гостиниц, ресторанов и магазинов. Но здесь мы сталкиваемся с первой проблемой: большинство присмотренных на гугл-картах дорог оказываются перекрытыми. Каждый подъем в горы перегорожен очередным шлагбаумом с многозначительными сокращениями на вывесках и суровыми охранниками на въезде. «Строго по пропускам», «Въезд только для служебного транспорта» и все в таком духе. Что же делать?
Почти отчаявшись утолить жажду драйва, натыкаемся на пыльную невзрачную дорогу, первые 100 метров которой усеяны припаркованными по обочинам машинами. Зато потом – десяток километров идеального асфальта. Где-то наверху маршрут утыкается в очередной шлагбаум, и зимой здесь явно не протолкнуться от сноубордистов, но сейчас – красота!
McLaren? Ferrari? Bugatti? Нет, всего лишь каркашенная Mazda MX-5 без крыши
Наметив пару фототочек, решаем вернуться на рассвете. Оставляем MX-5 Aori на стоянке гостиницы, укрыв ее чехлом, словно гиперкар, и едем на CX-5 любоваться горами. Завтра будет длинный день.
День второй
Будильник разорвал сумерки ненавистным звуком в полпятого утра. За окном – непроглядный туман. Настолько густой, что его, кажется, можно брать ложкой и мазать на хлеб. Но завтрак в отеле начинается лишь в восемь утра, поэтому мы загружаем в CX-5 оборудование, сбрасываем с Aori запотевший тент и отправляемся на съемку.
Долина скрыта за молочным слоем облаков. Но хуже то, что выше повис еще один слой сгущенки – такой плотный, что солнечные лучи через него не пробиваются. Быть может, на нашей драйверской дороге ситуация получше?
Получше, но не сильно. Пока фотограф думает, как добыть солнце, я решаю не тратить время и отправляюсь на контрольный «прострел» по серпантину. Классная дорога. Широкая и очень быстрая – настолько, что двухлитрового 160-сильного атмосферного мотора Aori хватает впритык. Впрочем, единожды набрав скорость ее можно не сбрасывать, плавно перетекая из поворота в поворот, связку за связкой. В широких шпильках, намокших от окутавшего склон утреннего тумана, задний самоблок позволяет безбоязненно открываться все раньше и раньше, упиваясь легко контролируемыми скольжениями.
Остановившись на вершине, глушу мотор и, вслушиваясь в тишину, нарушаемую потрескиванием распаленного быстрым подъемом глушителя, любуюсь стекающими по зеленым склонам потоками клубящегося пара и пробивающимися сквозь них первыми лучами солнца. Пора вызывать Рустема по рации.
Через час туман почти полностью рассеивается, открывая потрясающий вид. Дорога подсохла и я, не дожидаясь, пока фотограф соберет технику, отправляюсь вниз. Свежий асфальт обеспечивает отличный зацеп, который по мере прогрева шин становится только лучше. Я стараюсь не гнать, но, сам того не замечая, постепенно увеличиваю темп, испытывая настоящий кайф от единения с этим маленьким родстером.
Кузов, усиленный могучим каркасом, ощущается очень жестким, поэтому на движения рулем MX-5 реагирует быстро и точно – никакой «родстерной» расхлябанности. А полностью гражданский мотор кажется настолько живым и крутильным, что делать на нем перегазовку при переходе на ступень вниз кажется таким же простым и естественным занятием, как чистить зубы по утрам или гладить кота.
Вернувшись в гостиницу к завтраку – кажется, мы были единственными постояльцами в отеле, рассчитанном на три сотни номеров, – загружаем вещи в CX-5 и отправляемся дальше. Нас ждет 350-километровый пробег по побережью в сторону Геленджика и Новороссийска. Говорят, там есть несколько потрясающих дорог, и нам с Aori не терпится их испытать.
я выбрал вместо рекламы.
Но сначала пришлось пережить семичасовое испытание жарой, утомительными пробками и неспешными туристами на бесконечном двухполосном серпантине с неиссякаемыми запасами камер и бдительных сотрудников ГИБДД. К счастью, маленький каркашенный родстер с психом в шлеме интересует полицию куда меньше, чем нарушители разметки с московскими номерами, поэтому наша поездка пока что проходит без пристального внимания со стороны людей в погонах. Зато туристы...
Взрослые фотографируют нас с «Маздой» на телефоны, дети тычут пальцами и что-то громко кричат родителям, а водители недоуменно разглядывают разукрашенную двухдверку из своих кондиционированных иномарок. У меня тоже есть кондиционер, но... нет крыши, помните? Поэтому даже на полной мощности его хватает лишь на прохладный бриз, эффект от которого к полудню пропадает окончательно. Черт возьми, как же жарко!
Я вылил на себя весь тюбик крема от загара, но все равно чувствую, как мои руки стремительно превращаются в пару венских сосисок на гриле. Солнце припекает так сильно, что в какой-то момент я не выдерживаю и меняю шлем на бейсболку – лучше закончить жизнь с дыркой в голове, чем запечь ее содержимое на медленном огне.
– И зачем я на это подписался?!
— Сколько сил? — прерывает мое убийственно монотонное путешествие голос свыше. Это водитель грузовичка, свесившись из приоткрытого окна, с интересом рассматривает аскетичное убранство «Аори» в пробке под Лазаревским.
– 160, – честно отвечаю я и мой попутчик резко теряет к нам интерес, запираясь в прохладе разукрашенной кабины.
Да, у этой машины стандартный двухлитровый мотор, но и весит всего тонну, поэтому мне хватает. Впрочем, главное, о чем я сейчас мечтаю – вырваться из пробки и окунуть свое тлеющее тело в прохладные волны Черного моря. Но моим надеждам не суждено сбыться – за эту поездку до моря я так и не доберусь. Вот и сейчас не доезжая до Геленджика мы сворачиваем в сторону поселка Дивноморское – сразу за ним есть отличная дорожка между Джанхотом и Прасковеевкой. Нам туда.
Геленджик. Джанхот
Наверное, послеобеденное время – не лучший момент для проверки драйверских дорог, но выбора у меня нет: завтра утром мы должны стартовать в Москву, на часах далеко за полдень, а впереди у нас еще два маршрута, не считая этого. Поэтому быстро намечаем пару фототочек, паркуем СХ-5 и я отправляюсь на пристрелочный круг.
Хм, а тут неплохо. Не так трехмерно, как на Большом Ахуне, и не так заковыристо, но быстро и технично. Чем-то напоминает Испанию, и состояние асфальта хорошее. Немного шершавое, но это только плюс. Спустя еще пару минут мой скепсис окончательно тает и я начинаю нагружать застоявшуюся в пробках MX-5 все интенсивнее.
Здесь нет медленных шпилек и затычных связок, поэтому атмосферный мотор Aori дышит полной грудью, легко выкручиваясь в звон. Кажется, за два дня я уже должен был привыкнуть к увлекательному характеру трекового родстера, но именно здесь его легкость и энтузиазм, с которым он откликается даже на короткие движения рулем, вдруг начинают играть новыми красками.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Мой запал тушит ожившая рация – Рустем недвусмысленно дает понять, что нам пора двигаться дальше. Что ж, если вы живете в Геленджике или его окрестностях, я вам завидую – это отличная дорога, причем практически безлюдная даже в разгар рабочего дня. Возможно потому, что где-то за Прасковеевкой (по слухам) находится резиденция Путина?
Новороссийск. Дорога к нефти
Чиркнув по окраинам Геленджика – сюда мы еще вернемся на ночевку – движемся дальше, в Новороссийск. Здесь, почти на самом въезде в город, от трассы М4 в горы убегает невзрачная дорога, ведущая к местной достопримечательности – смотровой площадке на вершине Андреевского перевала, откуда открывается невероятный вид на бухту и порт. Долгое время здесь стояло заброшенное здание ресторана «Семь ветров», с которым связана какая-то любовная драма, но в конце 2015 года его снесли, решив построить на этом месте часовню и 60-метровую статую Василия Блаженного.
Дорога, ведущая к «Семи ветрам», неплохая, но не захватывающая в плане драйва — прямики и шпильки. Самое интересное начинается чуть дальше: сразу после смотровой площадки идет не очень протяженный, зато насыщенный поворотами всевозможных конфигураций отрезок. С великолепным асфальтом, идеальной разметкой и сверкающими новизной отбойниками. Удивившись, откуда здесь такое великолепие, в конце дороги я утыкаюсь в ворота, ведущие на нефтебазу. Теперь понятно...
Развернувшись, отправляюсь на контрольный проезд. Очень интересный маршрут. Потрясающее качество покрытия, непростые трехмерные повороты, в которых быстрые секции внезапно сменяются медленными. Восторг! Даже несмотря, что за рулем я нахожусь уже почти десять часов. Жалко только, что отрезок слишком короткий.
Успев поймать закатное солнце и сделать несколько кадров с панорамой Новороссийска, я отпрашиваюсь у фотографа еще на один короткий круг до нефтебазы и обратно. Идеальная дорога для совершенствования своих водительских навыков – не длинная, легко запоминающаяся, но при этом дающая немало свободы в выборе траекторий. А ее минусы – в плотном трафике на подъезде к смотровой площадке.
Попрощавшись с портовым Новороссийском, возвращаемся в Геленджик. Договариваемся о парковке «Мазды» на платной стоянке («что там у вас? Легковушка? 150 рублей»), бросаем вещи в крошечной гостинице («через что вы бронировали? Букинг.ком? Да-а-аш, тут какието букинги приехали»), ужинаем лучшим в городе шашлыком (пишите, дадим адрес) и, едва не забыв завести десяток будильников, проваливаемся в сон.
я выбрал вместо рекламы.
День третий
Примерно через три минуты все десять будильников зазвонили, кажется, одновременно. За окном вновь сумерки – в 4:30 утра даже на юге еще достаточно темно. Завтракаем йогуртами из ночного магазинчика, сдаем ключи заспанной женщине на ресепшн (удивительно, что она там вообще была), забираем «Мазду» и, стараясь не разбудить сладко посапывающий в ожидании нового курортного дня Геленджик, отправляемся на финальную точку нашего путешествия.
Геленджик. Светлое
Это совсем близко – сразу за выездом из города в сторону Ростова-на-Дону есть поселок Светлый, через который проходит тупиковая дорога, повторяющая изгибы соседней речки Адербиевка и заканчивающаяся в одноименном поселке. Влажность и прохлада раннего утра заставляют меня напялить на себя всю одежду, какая осталась в рюкзаке, но это все равно лучше, чем вчерашнее пекло, после которого я выгляжу как свинка Пеппа.
К тому же, я жутко устал. За последние трое суток я спал не больше 10 часов, поэтому без раздумий променял бы дорогу, претендующую на звание одной из самых драйверских в этой части Краснодарского края, на возможность вернуться в постель. Не добавляет оптимизма и тот факт, что в качестве награды за мучения меня ждет 1500-километровый пробег до Москвы на машине с жесткими «ковшами», каркасом и без крыши.
Однако, помогая Рустему со съемкой заключительных кадров нашей экспедиции, я постепенно просыпаюсь, а первые лучи утреннего солнца окрашивают окружающие пейзажи в жизнерадостные цвета. Кажется, пора собраться с силами и дать на MX-5 Aori последний концерт.
Дорога для этого, правда, оказалась не самой зажигательной в нашей коллекции. В начале маршрута есть несколько интересных связок, где подвеске MX-5 приходится поднапрячься, но затем дорога становится все более пологой, заканчиваясь практически прямым отрезком, утыкающимся в населенный пункт. Нехватку драйва компенсируют виды – с одной стороны речка, с другой – скала, но задерживаться тут надолго не хочется: за предыдущие два дня мне довелось поездить на куда более интересных дорогах.
Поэтому мы заканчиваем съемки, запрявляемся под завязку (за следующие полтора дня мне придется сделать это еще примерно тысячу раз) и отправляемся в Москву.
Неужели наш героический трип окончен?
Если бы. В Москву я доберусь лишь спустя 40 часов – к вечеру мы доедем до Воронежа, где остановимся на ночлег, а в шесть утра отправимся дальше. И эти полтора дня со средней скоростью 90 километров в час в продуваемом всеми ветрами родстере окажутся утомительнее всех предыдущих. Затекающая в нерегулируемом «ковше» спина будет требовать остановок каждые 2-3 часа, а из-за испорченной торчащими трубами каркаса аэродинамики в салоне будет властвовать бесконечный торнадо, то и дело пытающийся выдуть плохо закрепленные предметы с пассажирского кресла.
Москва. Здесь на нас с MX-5 Aori никто не обращает внимания. Это на юге мы котировались где-то между Ferrari 488 GTB и Bugatti Veyron, а в столице водитель каркашенного родстера – это просто еще один фрик, снующий на чем-то непонятном между черными глыбами внедорожников.
Вот и офисная парковка на Ленинградке, где меня уже ждет сотрудник «Мазды», с интересом разглядывающий ненормального, который по собственной воле проделал 2500-километровый пробег на машине без крыши. «Ну как, — сочувствующе спрашивает, — понравилась поездка?». О Боги, да я просто в восторге!
Я устал и чувствую себя так, словно по моей спине проехал грузовик, но я невероятно счастлив. Ведь на свете найдется не так уж и много автомобилей, способных впрыснуть в кровь столько эмоций в столь концентрированном объеме. И знаете что – самый продаваемый корейский кроссовер или японский седан в этот список точно не попадут.
Я старательно прогоняю грустные мысли, но, скорее всего, это была последняя поездка в жизни Mazda MX-5 Aori. Дальнейшая судьба трековых родстеров, построенных в рамках «маздовской» программы Sport Cup, неизвестна – модель MX-5 уже сменила поколение и старые машины вряд ли будут использоваться дальше, по маркетинговым соображениям. Однако мне хочется верить, что прогулка по самым захватывающим дорогам Краснодарского края запомнится не только мне, но и этой маленькой темно-вишневой двухдверке в яркой расклейке и с цифрой «3» на борту.