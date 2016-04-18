Ищем драйверские дороги России за рулем Mazda MX-5 Aori

Надеюсь, прогноз погоды не врет и в ближайшие дни дождя действительно не будет. Потому что следующие 96 часов я проведу за рулем MX-5 Aori — трекового родстера, построенного «Маздой» специально для соревнований Mazda Sport Cup. И если у обычной MX-5 складной верх можно поднимать-опускать когда вздумается, то у моей машины крыши просто нет. Вообще. Потому что штатный механизм удалили еще во время постройки — ради снижения веса и установки развитого каркаса безопасности.

На случай дождя у меня есть зонт. И еще тент. Но ехать ни с тем ни с другим невозможно, а график у нас жесткий: за два дня мы должны обследовать дороги в окрестностях Сочи, Геленджика и Новороссийска, а затем своим ходом добраться до Москвы, вернув Aori в гараж российского офиса Mazda.

Последние месяцы своей жизни парк из 12 родстеров Mazda MX-5 Aori провел в боксах Сочи Автодроме, где их использовали для обучения в гоночной школе. В конце сезона одинадцать машин вернулись в Москву на автовозах, а одна — осталась на подземной парковке отеля дожидаться меня и нашего фотографа Рустема Тагирова. В роли технички и камера-кара выступает еще одна «Мазда» — дизельный кроссовер CX-5, в который мы загрузим наши вещи, зонтики, запаску и тент для «Аори».