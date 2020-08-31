Чем байки с двумя ведущими колесами лучше традиционных мотоциклов и что с ними не так

К 2007 году инженеры разработали четыре системы нового поколения с разным способом реализации отбора тяги на переднее колесо. После работы над проектом были остановлены, хотя Янссон в беседе с авторитетным британским изданием Motorcycle News намекнул, что инженерные сокровища из тайников Öhlins ждут своего часа.

Почему Yamaha отказалась от полноприводных дорожных мотоциклов, когда техническое решение уже было у нее в руках? То ли чувствовала тенденции, от ли просто не хотела рисковать... Если смотреть на диковинную разработку через призму стандартов и инженерных решений, действующих, скажем, в случае с высокотехнологичными спортбайками, то она кажется хорошей, но спорной. А как иначе, если в сегменте идет жесточайшая борьба за каждый грамм веса, а такие электронные ассистенты как работающая в наклоне ABS, многуровневый трекшн-контроль, вилли-контроль и лонч-контроль делают езду все более похожей на управление компьютерным симулятором безо всяких AWD? Не стоит сбрасывать со счетов и производственные затраты на систему, которая рискует быть воспринятой многими райдерами как ненужное усложнение конструкции.

Yamaha PES-2

И все же никогда не говори никогда! Японской марке не чужды смелые эксперименты — достаточно вспомнить сенсационный трехколесник Niken и... полноприводный концептуальный электробайк PES2, представленный на Токийском мотор-шоу в 2015 году.