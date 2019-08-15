История «лучшего логотипа двадцатого века»

До выставки ходил электрический трамвай, а специальный аэростат поднимал гостей на несколько сотен метров, чтобы они могли насладиться общей панорамой.

Один стенд был отведен под семейное предприятие Michelin, которое на тот момент выпускало самые разные шины — для кресел-колясок, тачек, велосипедов.

Зная, что выставку посетят сами братья Мишлен, сотрудники фирмы старались изо всех сил и сложили все виды покрышек в две пирамиды, от самых больших внизу до самых маленьких сверху. Младший из братьев Эдуард, увидев их, воскликнул: «Если сюда приделать руки — получился бы человек».