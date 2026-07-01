Что изменится для российских водителей с 1 июля 2026 года
Водительские права
С 1 июля 2026 года утрачивает силу временное правило автоматического продления водительских удостоверений, действовавшее с 2022 года как антикризисная мера. Владельцам автомобилей, чьи права истекают начиная с июля, предстоит самостоятельно пройти процедуру замены документа.
Сделать это можно через единый портал госуслуг, в любом подразделении Госавтоинспекции либо в многофункциональных центрах. Езда с просроченным удостоверением теперь однозначно трактуется как административное нарушение — штраф по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ составит от 5 до 15 тысяч рублей.
Автокредиты
С 1 июля кредитные организации переходят на обновленные стандарты Центробанка по оценке платежеспособности клиентов. Самое существенное новшество — введение дисконта к доходам, которые заемщик указывает самостоятельно без документального подтверждения.
Банк будет засчитывать лишь 90 процентов от заявленной суммы, а остальные 10 процентов попросту не примет в расчет. Дополнительным фильтром станет обязательное сравнение указанного дохода со среднедушевым уровнем по региону проживания. В итоге получить автокредит без справки о доходах станет гораздо проблематичнее. Причем это лишь первый этап: уже с 1 июля 2027 года неподтвержденные доходы банки перестанут учитывать полностью.
Маркировка шин
В июле вступает в силу свежее постановление Правительства, ужесточающее правила подтверждения российского происхождения шин в системе «Честный знак». Теперь производителям предстоит доказывать наличие реального производственного цикла с помощью фото- и видеоматериалов, привязанных к географическим координатам.
Не исключены и внеплановые выездные проверки. Если компания не сможет подтвердить подлинность своего производства либо будут зафиксированы нарушения, она лишится возможности получать коды маркировки для выпускаемой продукции. Документ был подписан в мае 2026 года, а вступит в силу спустя 60 дней после официальной публикации — таким образом, отсчет приходится на июль 2026 года.
ОСАГО
Банк России вынес на обсуждение проект указания, уточняющего список документов, необходимых для оформления «автогражданки» отдельным группам страхователей. В числе ключевых новаций — упрощение процедуры для супругов участников специальной военной операции, позволяющее оформить полис до официального вступления в наследство.
Кроме того, проект корректирует механизм возврата страховой премии в случаях, когда страхователь отказывается от полиса до наступления срока его действия. На данный момент документ находится в стадии общественного обсуждения, поэтому окончательные даты его утверждения пока остаются открытыми.
Слухи
В Госавтоинспекции официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о введении с 1 июля новых штрафных санкций за тонировку стекол, разговоры по телефону за рулем и выезд на встречную полосу. Все наказания за эти нарушения регулируются действующими статьями Кодекса об административных правонарушениях и остаются без изменений.
Официальные тексты всех упомянутых документов опубликованы в открытых источниках, и любой водитель может с ними ознакомиться. Тем, кто планирует покупку машины в кредит или ввоз автомобиля по параллельному импорту, стоит особенно внимательно подойти к оформлению бумаг — законодательные изменения уже начали действовать либо вступят в силу в самое ближайшее время.