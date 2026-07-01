Что изменится для российских водителей с 1 июля 2026 года

Сделать это можно через единый портал госуслуг, в любом подразделении Госавтоинспекции либо в многофункциональных центрах. Езда с просроченным удостоверением теперь однозначно трактуется как административное нарушение — штраф по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Автокредиты

С 1 июля кредитные организации переходят на обновленные стандарты Центробанка по оценке платежеспособности клиентов. Самое существенное новшество — введение дисконта к доходам, которые заемщик указывает самостоятельно без документального подтверждения.