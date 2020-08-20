Современные машины из страны слонов, которые пригодились бы у нас

В отличие от соседнего Китая, в Индии не приветствуется «ксерокопирование» чужих идей и перерисовывание моделей всемирно известных брендов. Поднебесная способна вскружить голову мириадами фирм, фирмочек и автомонстров, но у индийцев ничего подобного нет — крупные бренды, выпускающие автомобили сообразно местным условиям эксплуатации и представлениям о прекрасном, можно пересчитать по пальцам.
Ханзат Кенес
Tata
Открыв официальный интернет-сайт компании Tata, остается лишь взмахнуть руками: «Куда же вы, ироды, дели Hexa?». Увы, среднеразмерный и очень симпатичный внедорожник Tata Hexa рамной конструкции временно сошел со сцены чтобы возродиться во второй половине 2020 года с 2,2-литровым турбодизелем, отвечающим национальному экологическому стандарту BS6.
А пока что производственная линейка являет собой сплошное засилье симпатичных компактов с легковыми шасси. Яркий представитель касты — пятидверный хэтчбек Altroz на масштабируемом модульном шасси ALFA (Agile Light Flexible Advanced), которое разработано не только для машин с ДВС, но также для гибридов и электрокаров.
Платформа достаточно простая — спереди стойки McPherson, сзади скручивающаяся балка. В гамму моторов входит трехцилиндровый 1,2-литровый бензиновый Revotron мощностью 86 лошадиных сил и 90-сильный четырехцилиндровый турбодизель Revotorq объемом 1,5 л. Впрочем, что мы все о цифрах и характеристиках. Altroz в первую очередь привлекает дизайном. Акулий передок, волна подоконной линии…
Здесь определенно есть свой стиль!
Есть он и у... Harrier. Никакой ошибки — перед нами тезка внутрияпонского кроссовера Toyota, приятный глазу и слегка разочаровывающий с технической точки зрения.
Первоначально предполагалось, что автомобиль получит модифицированную архитектуру D8 от Land Rover Discovery Sport с задней независимой подвеской и полным приводом. Но в итоге базисом послужила слишком уж упрощенная платформа OMEGA Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture) с полузависимой балкой сзади и, соответственно, только передними ведущими колесами.
Жаль, ведь с 205-миллиметровым дорожным просветом и внедорожной геометрией, которая на глаз кажется довольно неплохой, кроссовер наверняка мог быть небеспомощным на пересеченной местности.
Электрический усилитель руля и задние дисковые тормозные механизмы «индийцу» тоже без надобности — у него обычный ГУР и «барабаны», зато есть опциональная автоматическая коробка передач Hyundai.
Размерами Harrier совпадает с Land Rover Discovery Sport — длина равна 4598 мм, колесная база — 2741 мм. Турбодизельный 2,0-литровый двигатель Kryotec развивает 170 лошадиных сил и 350 Нм. Эх, где же ты, полный привод…
Стильный, модный, молодежный, позитивный — все эти эпитеты подходят к субкомпактному кроссоверу Tata Nexon. Двигатели здесь те же, что и у упомянутого выше хэтчбека Altroz, только помощнее — бензиновая «тройка» развивает 120 лошадиных сил и 170 Нм, а дизель — 110 лошадиных сил и 260 Нм.
Привод только передний, сзади полузависимая балка. Казалось бы, ничего особенного. Но только не в Индии! Во-первых, борцам за экологию предлагается электрическая модификация Nexon EV (129 лошадиных сил и 245 Нм), способная проезжать на одной зарядке 312 км.
Во-вторых, кроссовер берет оснащением, в которое может входить система выбора режимов движения с настройками Eco, City и Sport, сенсорный монитор мультимедийной системы с диагональю 7 дюймов и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, акустическая система Harman с восемью динамиками, камера заднего вида и управление телефоном, мультимедийной системой и климат-контролем при помощи голосовых команд.
Как и Altroz, Nexon имеет длину менее 4 м — 3994 мм, если говорить точнее — исходя из соображений местного налогообложения.
А теперь из шоу-рума с новенькими кроссоверами пройдем на открытую площадку, где под палящим индийским солнцем своих покупателей ждут трудяги для коммерческой эксплуатации на любой вкус. Как ни парадоксально, магнитом тянет не к здоровяку-самосвалу Tata Prima, а путающемуся у него под колесами крошечному «головастику» Ace Gold. Возможно, на фотографиях он не покажется вам малюткой, но в действительности грузовичок обладает поистине игрушечными параметрами. Его длина равна 3800 мм, колесная база — 2100 мм, ширина — 1500 мм, высота — 1842 мм.
Тем не менее, за карикатурной мультяшной внешностью скрывается крепкий парнишка. Двухцилиндровый атмосферный дизельный агрегат объемом 700 «кубиков», развивающий — страшно сказать! — 20 лошадиных сил при 3600 об/мин и 45 Нм при 1800-2000 об/мин, готов тянуть нелегкий груз, словно упрямый мул. При снаряженной массе в 920 кг Ace Gold способен взвалить на свои хрупкие плечи 750 кг. Альтернативой выступает бензиновая модификация, выдающая аж 30 лошадей и 55 Нм, а также 26-сильная на сжатом природном газе и несколько меньшей грузоподъемностью.
Mahindra & Mahindra
Одна из самых необычных и, не побоимся этого слова, харизматичных машин концерна Mahindra & Mahindra — моторикша Alfa, то бишь, крытый трехколесный мотоцикл для перевозки людей и грузов. Истинно индийская экзотика! Пассажирская модификация, открытая всем ветрам, по-своему интересна, но в России в ней было бы довольно прохладно.
Другое дело трехколесный грузовичок — вот забавная и практичная штуковина! Alfa оснащен одноцилиндровым 436-кубовым двигателем воздушного охлаждения. Его 7,5 лошадки и 18 Нм кажутся издевательством, вызывая чувство жалости и сострадания даже у мотоциклистов. Пусть трехколесник толком не едет, зато он тянет — «ослик» длиной 3 м и снаряженной массой 470 кг способен увезти на себе более полтонны груза. С мотором на метане отдача будет чуть выше, а грузоподъемность немного скромнее.
Некоторые индийские SUV могут показаться кроссоверами, но на самом деле являются плоть от плоти внедорожниками. Относится это и к Mahindra Alturas G4 со сложной пластикой боковин кузова, отдаленно напоминающей Toyota Land Cruiser Prado.
В некоторых ракурсах он выглядит большим паркетником, по факту являясь… неизвестным в России SsangYong Rexton после 2017 года с другой радиаторной решеткой и эмблемой. Дело в том, что Mahindra тщетно пыталась раскрутить на местном рынке принадлежащий ей корейский бренд и, устав пробивать бетонную стену головой, провела бэдж-инжиниринг с некоторыми техническими метаморфозами.
Вместо задней независимой подвески установлена балка моста от пикапа Rexton Sports на пружинах, которая лучше подходит для сложных местных условий эксплуатации. В остальном индийский внедорожник повторяет южнокорейский — у него 2,2-литровый турбодизель (181лошадиная сила и 420 Нм) в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач Mercedes-Benz.
Базовая версия, как ни странно, заднеприводная. За доплату — полный привод типа парт-тайм (бездифференциальное подключение передней оси) с понижающей передачей.
Mahindra Bolero — не чета франтоватому G4. Это простой и грубоватый внедорожник с нарочито квадратно-прямыми кузовными панелями. Индийский «гелик» — скептически усмехнется россиян. Work truck! — возразит американец, восхитившийся кондовой конструкции и дверям на внешних петлях. Bolero выглядит крупным автомобилем, но это обман зрения. Вездеход на удивление мал — бамперы разделяют 3995 мм, а между осями 2680 мм.
С колоритным утилитарником связано несколько интересных фактов. Во-первых, бюджетный и выносливый Bolero выпускается уже два десятка лет и при этом по естественным причинам пользуется спросом. За 2019 год в стране реализовано порядка 70 тысяч таких непритязательных вездеходов со спартанскими салонами. Во-вторых, весной 2020 года автомобиль претерпел довольно странную модернизацию. Из палитры исчезли исполнения с полным приводом типа парт-тайм, остались только заднеприводные машины.
Рама, балка заднего моста на рессорах и всего одна ведущая ось… Сочетание, конечно, специфичное. Турбодизельный двигатель объемом 2,5 л не проходил сквозь сито экологического стандарта BS6 и покинул гамму. Теперь Bolero доступен лишь с трехцилиндровым 1,5-литровым мотором mHawk75 на тяжелом топливе (76 лошадиных сил и 210 Нм.).
Кроссовер Mahindra XUV500 с прихотливо-надуманным дизайном — старожил модельной линейки. Он выпускается с 2011 года и по-своему знаковый для автогиганта. Именно паркетник с внешностью этакого болливудского злодея и семиместным салоном стал первым автомобилем Mahindra с несущим кузовом.
Конструктивно «пятисотый» ничем не выделяется среди армады современных кроссоверов. Спереди стойки McPherson, а сзади — многорычажная схема, но, как следует из информации на официальном сайте компании, в настоящее время модель предлагается лишь в переднеприводном исполнении.
Жаль, ведь тандем полного привода в сочетании с тяговитым 2,2-литровым турбодизелем mHawk155 (155 лошадиных сил при 3750 об/мин и 360 Нм при 1750-2800 об/мин) определенно хорош за пределами ровных твердых дорог.
При длине, равной 4585 мм, и колесной базе в 2700 мм XUV500 выступает конкурентом таких паркетников как Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.
Кроссоверами, внедорожниками и коммерческой техникой палитра Mahindra не исчерпывается. У концерна есть подразделение, выпускающее электрокары в формате моторикш и маленьких микроавтобусов. Есть даже экологически чистый Renault Logan, который здесь называется eVerito. Но самым причудливым представителем экологически чистой линейки является микрокар e2oPlus. Родословная пятидверного хэтчбека уходит корнями в модель i от компании Reva Electric Car, некогда вошедшей в состав концерна Mahindra & Mahindra.
Электромобиль со строгим дизайном и достаточно суровым выражением «лица» выглядит словно детеныш внедорожника. Его длина равна всего 3590 мм, а ширина в 1575 мм позволяет буквально обнять. Силовая установка с режимом рекуперации включает в себя электромотор, развивающий 19 кВт (26 лошадиных сил) и 70 Нм, тяговую литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 11 и 15 кВт∙ч в зависимости от версии. Запас хода — 110 и 140 км соответственно. До 60 км/ч «электрички» добираются за 14,1 секунды и быстрее 80 км/ч не ездят.
Maruti Suzuki
Было бы величайшей несправедливостью обделить вниманием предприятие Maruti Suzuki, являющее главным игроком на местном рынке. И если титул самого продаваемого автомобиля в Индии носит простецкий хэтчбек Maruti Suzuki Alto (в 2019 году реализовано 208 087 машин), то в затылок ему дышит красивый седанчик Dzire, созданный на основе модели Swift.
Исконно местное «блюдо» можно перепутать с BMW 2 серии из-за чуть схожей задней оптики, и даже усмотреть британские черты в оформлении передней части.
Чем не кроха Jaguar? Dzire обновился весной 2020 года и лишился 1,3-литрового турбодизеля, который не вписывался в рамки BS6.
В гамме остался безнаддувный бензиновый мотор объемом 1,2 л (90 лошадиных сил), агрегатированный с пятиступенчатой механической коробкой передач или «роботом» с одним сцеплением.