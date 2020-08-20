Современные машины из страны слонов, которые пригодились бы у нас

Как и Altroz, Nexon имеет длину менее 4 м — 3994 мм, если говорить точнее — исходя из соображений местного налогообложения.

А теперь из шоу-рума с новенькими кроссоверами пройдем на открытую площадку, где под палящим индийским солнцем своих покупателей ждут трудяги для коммерческой эксплуатации на любой вкус. Как ни парадоксально, магнитом тянет не к здоровяку-самосвалу Tata Prima, а путающемуся у него под колесами крошечному «головастику» Ace Gold . Возможно, на фотографиях он не покажется вам малюткой, но в действительности грузовичок обладает поистине игрушечными параметрами. Его длина равна 3800 мм, колесная база — 2100 мм, ширина — 1500 мм, высота — 1842 мм.