Уникальный пейс-кар, ставший знаменитостью благодаря третьесортному кино

«Автомобиль был готов в 1985 году. А затем возникла ситуация с фильмом. Тогдашний директор по дизайну Том Гейл спросил мое мнение о съемках машины в ленте, и я ответил, что не в восторге от этой идеи», — вспоминает Экерман. Отцу M4S не хотелось, чтобы Голливуд превратил его дитя в посмешище, как это произошло с Lincoln Futura, переделанным в Бэтмобиль для «Бэтмен и Робин». Он не хотел видеть шедевр инженеров в роли еще одного Бэтмобиля. Тем не менее компания Dodge отнеслась к предложениям продюсеров более чем благосклонно — суперкар дебютировал в январе 1986 года на Детройтском автосалоне и спустя несколько недель отправился в Аризону на съемки. Киношники решили не рисковать пейс-каром, который обошелся Chrysler и PPG Industries в 1,5 млн долларов, и всю основную работу сделали шесть копий. Четыре «скорлупы» снялись в эпизодах со взрывами и еще два самостоятельно ездящих клона с рамами пляжных багги и двигателями Volkswagen приняли участие в гоночных эпизодах. По некоторым данным, настоящий M4S засветился едва ли не в одной статичной сцене перед заездом против Pontiac Firebird.