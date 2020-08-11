Dodge и Plymouth шестидесятых, которые смогли победить ветер — и выиграть NASCAR

Их внешний облик вызывал смешанные чувства, поскольку во главу угла была поставлена не эстетика, а цель победить в гонках NASCAR Grand National.

На создание омологационных модификаций, известных под прозвищем winged warriors («крылатые воины»), крайслеровцев подтолкнули конкуренты из Ford. В состязаниях сток-каров начала 60-х годов основная ставка делалась на большие мощные двигатели V8, а аэродинамика шла в качестве бонуса. К концу десятилетия акцент сместился в сторону создания более обтекаемых спецверсий на базе серийных машин. Впрочем, изначальные качества заводской техники играли серьезную роль. Считается, что кузов фастбек SportsRoof с покатой крышей, начинающей ниспадать к корме едва ли не от лобового стекла, внес значительный вклад в победы среднеразмерного Ford Torino.