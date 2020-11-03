Экстремально мощные и динамичные гиперкары, от которых и небо над головой чище, и водительские ощущения острее — не о таком ли будущем мы мечтали?

Отдача двигателей внутреннего сгорания наращивалась десятилетиями шаг за шагом, словно мышечная масса бодибилдеров, предпочитающих натуральный тренинг без применения фармакологической поддержки. Электрокары на фоне машин традиционной конструкции выглядят жителями Шамбалы, получившими ключи к тайным знаниям и необычайную физическую силу, которая способна пошатнуть давно сформировавшиеся представления о пределе возможностей. Это относится не только к спортивным машинам, изначально заточенным под совершенно определенные задачи, но и к внедорожной технике. Вы можете себе представить серийный вездеход с четырехзначной мощностью и динамикой разгона на уровне Porsche 911 Turbo?

GMC Hummer EV

Продукция почившей марки Hummer вызывает совершенно определенный ассоциативный ряд, в который никак не укладывается мутировавший «хомяк» из секретных лабораторий бренда GMC. Теперь «Хаммер» — это не самостоятельная марка, а лишь модель джиэмовского подразделения, специализирующегося на SUV, пикапах и коммерческой технике. Но когда он появился, планета вздрогнула.