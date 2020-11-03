Экстремально мощные и динамичные гиперкары, от которых и небо над головой чище, и водительские ощущения острее — не о таком ли будущем мы мечтали?

Отдача двигателей внутреннего сгорания наращивалась десятилетиями шаг за шагом, словно мышечная масса бодибилдеров, предпочитающих натуральный тренинг без применения фармакологической поддержки. Электрокары на фоне машин традиционной конструкции выглядят жителями Шамбалы, получившими ключи к тайным знаниям и необычайную физическую силу, которая способна пошатнуть давно сформировавшиеся представления о пределе возможностей. Это относится не только к спортивным машинам, изначально заточенным под совершенно определенные задачи, но и к внедорожной технике. Вы можете себе представить серийный вездеход с четырехзначной мощностью и динамикой разгона на уровне Porsche 911 Turbo?
GMC Hummer EV
Продукция почившей марки Hummer вызывает совершенно определенный ассоциативный ряд, в который никак не укладывается мутировавший «хомяк» из секретных лабораторий бренда GMC. Теперь «Хаммер» — это не самостоятельная марка, а лишь модель джиэмовского подразделения, специализирующегося на SUV, пикапах и коммерческой технике. Но когда он появился, планета вздрогнула.
Такой Hummer не доводилось видеть никому из ныне живущих! Автомобиль трактует дизайнерскую концепцию на свой особенный лад, переняв некоторые стилистические нюансы канонических тезок. Впрочем, изыски художников — сущие мелочи на фоне полностью электрической силовой установки. Вояка HMMWV и его гражданские последователи никогда не отличались динамичностью и не стремились к сверхмощности, ибо перед ними не ставили задач, требовавших подобных качеств.
Новинка — это совершенно другая история. Самая мощная модификация GMC Hummer EV Edition 1 за 112 595 «баксов», которая выйдет на рынок осенью 2021 года, вооружена тремя электромоторами (два сзади и один для передних колес) совокупной отдачей 1014 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента. До 97 км/ч (60 миль/ч) монстр разгоняется — внимание! — примерно за 3 секунды! Вновь отметим, что перед нами не гиперкар, но ультимативный внедорожный супертрак, обладающий возможностью варьировать дорожный просвет в диапазоне 149 миллиметров, оснащенный полноуправляемым шасси и 18 камерами кругового обзора, а также позволяющий, пусть и на бумаге, проехать на одной зарядке 563 километра.
Вне всякого сомнения, это концептуальная революция, требующая серьезной ментальной перезагрузки! Позже появятся версии попроще и послабее: двухмоторная, развивающая 634 лошадиных силы, и 811-сильная с тремя электродвигателями.
Hispano Suiza Carmen
Электрификация — мощный фундамент и эффективный трамплин для перезапуска славных имен прошлого. Другое дело, что иногда под возрожденным брендом выходит чересчур своеобразный продукт, словно созданный не для реального потребителя, а в качестве транспорта киношного героя. Вышесказанное в полной мере относится к Hispano Suiza Carmen, «правнуку» роскошных машин испанской марки, существовавшей с 1904 по 1946 год.
Возрожденная компания, у руля которой стоит Мигель Матеу, правнук одного из основателей «оригинальной» Hispano Suiza Дамиана Матеу, черпала вдохновение в закоулках собственной истории. Carmen представляет собой современную интерпретацию поразительной Dubonnet Xenia 1938 года, стилистически перекликавшейся с самолетами. Конечно же, с точки зрения инженерии между этими машинами разверзлась пропасть вселенских масштабов.
Базовая версия Carmen оснащена двумя электромоторами на задней оси совокупной отдачей в 1019 лошадиных сил. Специальная облегченная модификация Boulogne, разгоняющаяся до сотни за 2,6 секунды и способная на максимальные 290 км/ч против «менее 3 секунд» и 250 км/ч у стандартного электрокара, помощнее — выдает 1114 лошадей.
Марка обещает выпустить лишь 19 машин и демпинговать не собирается — желающим придется выложить минимум 1,5 млн евро.
Lucid Air
Осенью 2020-го американская марка Lucid обнародовала характеристики сенсационного большого седана Air.
Вершиной и украшением гаммы этого «убийцы» Tesla Model S стало исполнение Dream Edition за 169 000 долларов. Два электромотора на передней и задней оси в совокупности развивают 1095 л.с.
Разгон до 97 км/ч за 2,5 секунды — как тебе такое, Илон Маск? Впрочем, большой босс «Теслы» вряд ли сильно расстроился из-за динамики конкурента, поскольку Model S P100D еще в 2017 году научилась набирать 60 миль/ч примерно за 2,3 секунды. Но ответ все-таки приготовил!
Tesla Model S Plaid
Каким бы мощным и быстрым ни был Air, но последняя модификация знаменитого электрического лифтбека отправляет его в нокаут. У Model S, как известно, по одному электромотору на каждую ось, но Plaid заполучил третий двигатель для задних колес и генерирует 1115 лошадиных сил.
Умопомрачительно мощный, он способен ускориться до 97 км/ч менее чем за 2 секунды и прожечь четверть мили в пределах 9 секунд, что совсем уж неприлично быстро! Предел возможностей сумасшедшей «электрички» принудительно ограничен на 322 км/ч, а запас хода составляет порядка 837 км.
Drako GTE
На прошлогоднем конкурсе элегантности в Пеббл-Бич одним из шоу-стопперов стал пышущий дерзостью и экспрессией суперседан GTE от американской компании Drako Motors, которую основали Дин Драко и Шив Сиканд.
Разработка машины заняла без малого десять лет, но процесс шел не с чистого листа – за основу взяли шасси гибрида Fisker Karma. Право слово, «дракон» из Кремниевой долины получился во всех смыслах сильнее своего технического исходника!
Совокупные 1217 лошадиных сил и 8800 Нм, полученные с четырех электромоторов, обеспечивают молниеносный разгон и победу над Tesla Model S P100D.
Конкретные цифры производитель скромно не приводит, зато обещает максимальные 332 км/ч, систему управления вектором тяги и рекуперацию на каждом отдельном колесе, подвеску Öhlins и углерод-керамические тормозные диски Brembo. Массовым Drako GTE не будет, хотя заявленный тираж в 25 машин наверняка меньше, чем кто-либо мог предположить, а цена от 1,25 млн долларов явно больше!
Nio EP9
6 минут 45,90 секунды — выдающийся результат на Нюрбургринге, продемонстрированный не Lamborghini и не Koenigsegg, а «китайцем» Nio EP9 от компании NextEV. Этот Боло Йен мира электрокаров дебютировал осенью 2016 года и основательно встряхнул тех, кто не представляет себе ничего круче «Теслы». Рекорд Нордшляйфе для экологически чистой техники он установил в 2017-м, но два года спустя его радикально улучшил гоночный электрокар Volkswagen I.D. R (6 минут 5,336 секунды).
Nio, как и многие «зеленые» гиперкары, имеет по электрическому двигателю на каждое колесо, совокупно выдающие 1360 лошадей (1 мегаватт!). Отдача по меркам сегмента не запредельная, но достаточная, чтобы автомобиль выстреливал до 100 км/ч за 2,7 секунды, разменивал третью сотню спустя 7,1 секунды после старта и выходил на 300 км/ч за 15,9 с. Если пилот достаточно силен духом и удержит педаль акселератора в полу еще некоторое время, то увидит на спидометре предельные 313 км/ч.
Интересно, что две литий-ионные тяговые аккумуляторные батареи, обеспечивающие запас хода в 427 км, обитают не под днищем или позади салона, а скомпонованы по краям в районе боковых обтекателях. Благодаря специфичной компоновке разработчики смогли выгадать пространство под широкий задний диффузор и вылепили кузов таким образом, что на 240 км/ч его стремится расплющить прижимная сила в 24 000 Н.
Не в последнюю очередь результат достигнут благодаря применению антикрыла с тремя положениями угла атаки.
Dendrobium D-1
Могучий электрический гиперкар — явление чрезвычайно интересное как с точки зрения технологий и динамики, так и с позиций имиджевого потенциала для страны-производителя. Она может быть чрезвычайно далекой от автомобильной индустрии — но вот покрывало с бесшумного сверхмощного творения человеческого гения сорвано, и мировой взгляд на государство нет-нет, но изменился.
Так что пусть словосочетание «сингапурский гиперкар» не режет ваш слух. Первый экземпляр Dendrobium D-1 от компании Vanda Electrics с достаточно спорным дизайном дебютировал на Женевском мотор-шоу в 2017 году и два года спустя предстал в усовершенствованном виде XP-2 (Experimental Prototype 2). По данным производителя, серийный электрокар получит четыре электромотора, генерирующие 1800 сил и 2000 Нм.
Обещанный разгон до 97 км/ч за 2,7 секунды определенно воодушевит потенциальную аудиторию, но до тех пор, пока она не ознакомится с характеристиками Aspark Owl и Rimac C_Two. Кстати, в случае с последними двумя есть производственная конкретика, в то время как ситуация вокруг Dendrobium D-1 остается загадкой, хотя Vanda Electric еще в 2018 году анонсировала планы запустить сборку в Великобритании.
Pininfarina Battista
Когда знаменитая на весь мир фирма с потрясающей историей и легендарной продукцией попадает в лапы автогиганта, разум начинают тревожить мрачные думы. Как сложится их союз и не приведет ли к краху, как это случалось не раз? Но за кузовное ателье Pininfarina S.p.A, которым с декабря 2015 года владеет индийский концерн Mahindra & Mahindra, похоже, можно не тревожиться. Более того, результатом объединения стало рождение компании-производителя уникальных мелкосерийных машин Automobili Pininfarina со штаб-квартирой в Германии.
Счет шедеврам открыл красивейший электрокар Battista, названный в честь основателя карроцерии Джованни Баттисты «Пинин» Фарины. Он соперничает с самыми экстремальными экологически чистыми машинами — колеса вращают четыре мотора совокупной отдачей 1900 лошадиных сил и 2300 Нм. Пробудите ото сна эту дикую армаду, и прыжок в гиперпространство вам гарантирован! Ускорение до первой сотни менее чем за 2 секунды и до 300 км/ч быстрее чем за 12 секунд позволит почувствовать, каково это, когда темнеет в глазах.
Если не пытаться достичь паспортных динамических характеристик и не лететь на предельных 350 км/ч, есть шанс проехать 450 км на одной зарядке — столько, по обещаниям производителя, сдюжит тяговая Т-образная аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч. Automobili Pininfarina выпустит 150 гиперкаров, из которых треть отправится в Северную Америку, полсотни останутся в Европе и еще столько же машин станут жемчужинами Азии и ближневосточного региона.
Rimac C_Two
Второй электрический дубль хорватской компании Rimac получился куда более успешным и результативным, нежели первый с моделью Concept_One. Ее предполагалось выпустить в количестве 88 экземпляров, но общий тираж оказался на порядок меньше.
Тем не менее, подопечные Мате Римаца накопили большой опыт в вопросах проектирования молний на колесах — болид C_Two обладает неординарными параметрами даже по меркам экстремальных электрокаров. Тяговая аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт·ч, обеспечивающая запас хода в 550 км по циклу WLTP, питает четыре электромотора, каждый из которых приводит свое колесо. Совокупные 1914 сил и 2300 Нм вышвыривают гиперкар до 97 км/ч (60 миль/ч) за ирреальные 1,85 секунды и дальше — по ту сторону реальности, к предельным 412 км/ч. Не случайно гиперкар может похвастаться такими элементами активной аэродинамики, как подвижные секции в передней части кузова и регулируемое антикрыло.
Впрочем, в его арсенале есть и куда более экзотические решения, например, система распознавания лиц, которая фактически заменяет водителю ключ от подъемных дверей.
Летом 2020 года Rimac Automobili отчиталась об подготовке к производству C_Two и сборке предсерийных машин для сертификации, краш-тестов и других испытаний. Планируется произвести на свет 150 товарных гиперкаров, и мы почти не сомневаемся — это хорватам вполне по силам.
Lotus Evija
Легендарная британская марка десятилетиями сохраняла верность заветам своего основателя Энтони Колина Брюса Чэпмена, главный из которых звучит так: «Увеличение мощности сделает тебя быстрее на прямых. Снижение массы сделает тебя быстрее везде». Но электрический монстр Evija, представленный летом 2019 года, не внял наставлениям — он потянул на 1680 кг снаряженной массы.
По меркам Lotus это форменный нонсенс, но первая новинка после интеграции компании в концерн Geely готова парировать все обвинения в избыточном весе — она его почти не ощущает благодаря четырем электромоторам совокупно выдающим 2000 лошадиных сил и 1700 Нм, что вдвое превышает отдачу супергибрида Ferrari SF90 Stradale. Тяговая аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч, охлаждаемая системой с четырьмя радиаторами, размещена позади сидений для оптимального распределения массы по осям.
Динамика Evija требует от водителя наличия хорошего вестибулярного аппарата — ускорение до сотни занимает менее трех секунд и столько же безумному «британцу» требуется для рывка со 100 до 200 км/ч. Если вы думаете, что дальше интенсивность набора скорости снижается, то… нет — диапазон 200–300 км/ч электрокар проглатывает меньше чем за 4 секунды. Максимальная скорость тоже убедительна — она превышает 340 км/ч.
Lotus
Разумеется, гонки по прямой представляют собой слишком примитивное времяпровождение для уникального Lotus, который не прочь показать себя в виражах. Запаса электричества в тяговой АКБ хватит на семь минут в режиме Track — как раз то, что нужно для Нордшляйфе! Всего компания планирует выпустить 130 экземпляров, освещающих путь к сердцам клиентов полностью лазерно-люминофорной головной оптикой. Цена соответствующая — от 1,7 млн фунтов.
Aspark Owl
Каким бы выдающимся не были вышеописанные автомобили по своим характеристикам, но отразить атаку Aspark Owl им будет крайне сложно!
Японская «сова», чей облик балансирует на тонкой грани между оригинальностью и уродством, имеет в номенклатуре вооружения четыре электромотора, совокупно генерирующие 2012 лошадиных сил и 2000 Нм. Ирреальность динамики этой приплюснутой (высота — всего 993 мм в нижнем положении регулируемой подвески) машины достойна темного сюжета комиксов-манги. До 97 км/ч Owl телепортируется за 1,72 секунды, набирает 300 км/ч за выворачивающие наизнанку 10,6 секунды и способен выжать 400 км/ч.
Запас хода чудес не преподнесет, учитывая тяговую аккумуляторную батарею емкостью 64 кВт∙ч — на одной зарядке автомобиль осиливает 450 км в ездовом цикле NEDC, а в реальности и того меньше. Предсерийную версию показали минувшей осенью на мотор-шоу в Дубае и отчитались о готовности начать мелкосерийное производство в сентябре нынешнего года.
Из «гнезда» туринской компании MAT (Manifattura Automobili Torino), ранее отметившийся в проекте разных суперавтомобилей, вылетят полсотни хищников стоимостью от 2,9 млн евро.