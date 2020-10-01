Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?

Компактный по американским меркам тех лет Dodge Dart в приспортивленном формате продвигался под именем… Charger R/T. Такой «самозванец», не имевший никакого отношения к среднеразмерному культовому тезке, оснащался двигателем V8 объемом 318 кубических дюймов (5,2 литра). Ford выставил купе Maverick GT с «302-м» 4,9-литровым двигателем V8, способное разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 11,5 секунды и выжимать почти 180 км/ч.

Был даже такой местный эксклюзив, как Puma GTB (Gran Turismo Brazil) на агрегатах Chevy Opala под стеклопластиковым кузовом. Рядная «шестерка» объемом 4,1 л развивала 168 л.с. — весьма неплохо по меркам середины и второй половины семидесятых годов, особенно учитывая, что к этому моменту в самих США мощность моторов V8 таяла, словно снег весной.