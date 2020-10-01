Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?

Одним из самых необычных ее представителей является грубоватый и футуристический… не то шутинг-брейк, не то купе. А может это вообще реквизит фантастического фильма? Знакомьтесь, FEI X3 Lavinia из семидесятых годов.
Перед тем, как мы начнем ознакомление с одним из самых малоизвестных шоу-каров в мире, давайте совершим маленькую экскурсию по бразильским «разносолам» тех лет, дабы было понятно, на какой почве взращен экспериментальный автомобиль. Начнем с того, что в семидесятые в стране была своя сцена маслкаров или, если точнее, автомобилей с «мускулистой» эстетикой, отдаленно напоминающая австралийский «заповедник». Образчиком породы является купе Chevrolet Opala SS с рядными шестицилиндровым двигателем объемом 4,1 л, базировавшееся вместе с другими представителями линейки на платформе Opel Rekord. Как тут не вспомнить безвременно почивший Holden?
Компактный по американским меркам тех лет Dodge Dart в приспортивленном формате продвигался под именем… Charger R/T. Такой «самозванец», не имевший никакого отношения к среднеразмерному культовому тезке, оснащался двигателем V8 объемом 318 кубических дюймов (5,2 литра). Ford выставил купе Maverick GT с «302-м» 4,9-литровым двигателем V8, способное разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 11,5 секунды и выжимать почти 180 км/ч.
Был даже такой местный эксклюзив, как Puma GTB (Gran Turismo Brazil) на агрегатах Chevy Opala под стеклопластиковым кузовом. Рядная «шестерка» объемом 4,1 л развивала 168 л.с. — весьма неплохо по меркам середины и второй половины семидесятых годов, особенно учитывая, что к этому моменту в самих США мощность моторов V8 таяла, словно снег весной.
Сейчас Бразилии тоже есть чем удивить, и речь не только о многочисленных сборочных предприятиях, но и интересной продукции. Зайдя на официальный сайт местного подразделения Fiat и преодолев языковой барьер, вы познакомитесь с диковинными местными моделями, которые не встретишь в европейской палитре. Например, с легковыми пикапами Strada и Toro безрамной конструкции и с поперечной компоновкой силового агрегата.
После Второй мировой войны священник-иезуит Роберто Сабойя де Медейрош пришел к выводу — стране пора расширять границы и переходить из сельскохозяйственной стадии в индустриальную. В 1945-м он основал Фонд прикладных наук, а двумя годами позже организовал в Сан-Паулу Школу промышленного инжиниринга FEI. Десятилетие спустя маховик промышленной революции, раскрученный при участии президента страны Жуселину Кубичека ди Оливейры, продолжал набирать скорость, в том числе, при инвестиционной поддержке таких автомобильных брендов, как General Motors, Willys Overland, International Harvester и Simca. Колледж тем временем открыл кампус на территории, выделенной Лавиньей Гомеш, супругой мэра Сан-Паулу. Запомните ее имя!
Quatro Rodas
В шестидесятые годы одним из видных профессоров FEI по праву считался инженер Ригоберто Солер, прибывший из Испании в середине пятидесятых. Он не просто возглавлял отдел исследований и экспериментальных автомобилей, но имел за плечами бэкграунд в виде спорткара Brasinca 4200 GT Uirapuru, который буквально возводил своего создателя в ранг национального героя. Одного взгляда на пропорции и дизайнерские особенности купе вроде панорамного заднего стекла и форточек позади дверей достаточно, чтобы в праведном гневе воскликнуть: «Эти бразильцы украли дизайн у великого Jensen Interceptor! Вот и верь после этого латиноамериканцам!». На самом деле факт воровства очень сомнителен, особенно в свете того, что купе было выпущено в количестве 77 экземпляров с 1964 по 1966 год, а британский «перехватчик» появился в… 1966-м. Оба автомобиля полагались на американские технологии с той лишь разницей, что компания Jensen предпочла крайслеровские «восьмерки», а бразильская модель оснащалась рядным 4,3-литровым шестицилиндровым двигателем Chevrolet.
В 1968-м подопечные Солера, перенявшие у своего учителя страсть к техническим инновациям, представили причудливую экспериментальную машину X1 на агрегатах Renault Gordini, за которой последовало транспортное средство X2 на воздушной подушке. Отдача, которую эти творения принесли FEI был огромной, но имиджевой, а не финансовой. Школа уже доказала, что способна выполнять сложные инженерные задачи, и теперь ей требовался проект, который позволил бы получить доступ к инвестициям в дальнейшее развитие. Автомобиль.
Маэстро дал одиннадцати своим студентам задание мечты — построить наследника 4200 GT с обозначением X3. Вторым именем спорткара было Lavinia в честь первой леди Сан-Паулу и ее акта благотворительности. Учащиеся разделились на две группы — первая была ответственна за разработку и сборку шасси на основе трубчатой пространственной рамы, а вторая окунулась с головой в создание кузова.
Первоначально предполагалось пустить в дело фордовскую «восьмерку» объемом 292 кубических дюйма (4,8 литра), но затем авторы проекта сделали выбор в пользу «318-го» агрегата V8 мощностью 198 л.с. от Dodge Dart, который позже заменили на 215-сильную модификацию от Charger R/T . Да что там мотор — от массового «янки» в наследство достались другие узлы и компоненты, которые пришлось модернизировать и адаптировать. Передаточное отношение бесконечно «длинного» рулевого механизма уменьшили с пугающих 24:1 до 15:1. Спереди применили торсионную подвеску, а сзади — балку моста на пружинах.
Тем временем молодые мастера кузовных дел работали над «скорлупой», словно сорвавшиеся с привязи гончие. Творение мастера Солера было для них не указом и не авторитетом — они словно позабыли о Brasinca 4200 GT Uirapuru и создавали облик будущей машины с чистого листа алюминия. Кузов, изготовленный вручную, согласно заветам итальянских гуру, впечатляет сразу несколькими моментами. Несмотря на кажущуюся угловатость, он получился обтекаемым – коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,32, как у Ferrari California. И это, напомним, 1972 год — задолго до того, как Сигурни Уивер убила своего первого «чужого»! Возможно, FEI X3 Lavinia не производит столь же изысканного впечатления, как, например, концепт-современник Nissan 216X, но южноамериканский шоу-кар определенно интересен, принимая во внимание страну рождения и создавшую его организацию.
Вместо привычных дверей применили подъемные «крылья чайки», благодаря которым бразильский «бриллиант» сразу заиграл новыми гранями. Вообще кузов оказался довольно необычным — если бы не колеса, то он мог ассоциироваться с футуристическим летательным аппаратом спортивно-коммерческого назначения из фильма типа «Пятый элемент». Но грузового отсека за глухими панелями, судя по дошедшим до нас изображениям, не было — там лишь находилась площадка, обрамленная вертикальными фонарями на задних стойках и скрывавшая под собой багажник.
Секция крыши над ней по замыслу работала как аэродинамический тормоз, подсмотренный у гоночного Mercedes-Benz 300 SLR пятидесятых годов. При замедлениях она принимала околовертикальное положение дабы осаживать автомобиль и ассистировала таким образом передним дисковым механизмам, которые ожидаемо применили вместо «барабанов» у крайслеровского донора агрегатов. Помощь диковинного устройства ему вряд ли требовалась, ибо высоких скоростей с 215-сильным двигателем от бразильского Dodge Charger R/T, суть «подогретого» Dart, вряд ли удавалось достичь. Впрочем, огромные, дисгармонировавшие с обликом X3 выхлопные трубы а-ля Shelby Cobra, намекали на обратное.
Очевидно, Lavinia была динамичнее, чем можно было ожидать. Масса всего в 1100 кг в сочетании с измененным главным передаточным отношением и четырехступенчатой механической коробкой передач позволяли переварить тягу низкофорсированной «восьмерки» в нечто поинтереснее черепашьих бегов.
Еще один любопытный нюанс связан с габаритами FEI X3. На фотографиях этот космолет с узкой головной оптикой и лобовым стеклом от Ford Galaxie кажется немаленьким автомобилем, но по факту он практически сопоставим с современным Volkswagen Golf восьмого поколения. Длина равна всего лишь 4,3 метра, ширина — 1,8 метра, но высота всего в 1,1 метра визуально «расплющила» кузов и позволила Lavinia казаться крупнее, чем она есть на самом деле, маскируя при этом скромность 14-дюймовых колесных дисков из магниевого сплава.
Несмотря на скромные размеры, в недрах спорткара нашлось место для двух топливных баков, вмещавших 90 литров топлива, и пары запасных шин в необычном багажнике. В салоне встречали кожаные кресла, кондиционер, алюминиевый руль, элегантная центральная консоль с рядами круглых приборов.
Студенты, работавшие над проектом, лезли из кожи вон только чтобы показать свое творение на автосалоне в Сан-Паулу 1972 года. Своей цели они добились, причем с совершенно неожиданным результатом. Президент и, чего уж греха таить, военный диктатор Бразилии Эмилиу Гаррастазу Медиси, посетивший мотор-шоу, был восхищен спорткаром и смог лично убедиться в потенциале Школы. Признание получило материальное выражение — FEI были выделены средства для дальнейших разработок, пусть и не автомобильных. Что до концепта, то в настоящее время он хранится в экспозиции учебного заведения, являясь живым напоминанием того, что у мечты и стремлений нет никаких преград.