Знакомимся с транспортом пожарных, похожим на луноходы, трансформеры, пришельцев из будущего и военную технику

Огонь… Яростная стихия, несущая разрушение и созидание, уничтожение и очищение. Во все времена ее почитали и пытались укротить для служения людям. Древние славяне, например, видели в пламени живое существо и считали, что его следует вовремя кормить, дабы оно приносило пользу. Красивое, романтическое и в определенном смысле верное видение, не правда ли? Впрочем, сотни лет человеческой эволюции наглядно доказали, что полностью подчинить огонь невозможно. Вырвавшегося на волю и пожирающего все на своем пути монстра приходится уничтожать при помощи грозной техники особого назначения. Представляем вашему вниманию некоторых представителей отряда огнеборцев с удивительной внешностью и поразительными возможностями.

Rosenbauer Panther

Австрийская компания Rosenbauer International AG, один из крупнейших мировых специалистов в области пожарной техники, не случайно назвала свое эффектное детище «Пантерой» — в нем действительно скрывается сила хищника. Panther относится к категории аэродромных автомобилей, которые по долгу своей службы вынуждены быть одними из самых мощных и динамичных среди себе подобных.