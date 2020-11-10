Знакомимся с транспортом пожарных, похожим на луноходы, трансформеры, пришельцев из будущего и военную технику

Огонь… Яростная стихия, несущая разрушение и созидание, уничтожение и очищение. Во все времена ее почитали и пытались укротить для служения людям. Древние славяне, например, видели в пламени живое существо и считали, что его следует вовремя кормить, дабы оно приносило пользу. Красивое, романтическое и в определенном смысле верное видение, не правда ли? Впрочем, сотни лет человеческой эволюции наглядно доказали, что полностью подчинить огонь невозможно. Вырвавшегося на волю и пожирающего все на своем пути монстра приходится уничтожать при помощи грозной техники особого назначения. Представляем вашему вниманию некоторых представителей отряда огнеборцев с удивительной внешностью и поразительными возможностями.
Rosenbauer Panther
Австрийская компания Rosenbauer International AG, один из крупнейших мировых специалистов в области пожарной техники, не случайно назвала свое эффектное детище «Пантерой» — в нем действительно скрывается сила хищника. Panther относится к категории аэродромных автомобилей, которые по долгу своей службы вынуждены быть одними из самых мощных и динамичных среди себе подобных.
Rosenbauer International AG
Чрезвычайные происшествия с самолетами ускоряют ход времени и предъявляют счет за каждую секунду. Без очень мощной и относительно быстрой техники здесь никак, ведь территория аэропортов огромна, а воздушное судно может находиться на отдалении за пределами взлетно-посадочной полосы. Специфика устранения последствий авиационных катастроф вынудила сформулировать ряд технических требований к аэродромным машинам — они должны разгоняться до 80 км/ч максимум за 30 секунд и развивать не менее 115 км/ч.
Rosenbauer International AG
Всемирно известный аэродромный страж от Rosenbauer больше смахивает на лунного странника, чем на пожарную технику в привычном стереотипном понимании — не случайно он сыграл роль «Сентинела Прайма» в третьей части «Трансформеров». Основу машины, построенной по модульному принципу, составляет шасси армейского грузовика MAN SX. Дизельный двигатель Volvo размещен сзади, а оборудование для пожаротушения располагается посередине.
Rosenbauer International AG
Модификации с колесной формулой 4x4 и 6x6 развивают до 700–750 л.с., в то время как отдача восьмиколесных монстров, вооруженных сразу двумя моторами, может достигать 1450 сил. Гиперкар среди «пожарных» полной массой свыше 50 тонн разгоняется до 80 км/ч менее чем за 25 секунд и летит к месту происшествия на максимальных 135 км/ч.
Rosenbauer International AG
Что касается объемов огнетушащих компонентов, то здесь приведем в пример автомобиль 8x8, который несет службу в аэропорту Ганновера. Его баки вмещают 12 500 литров воды, 1500 литров пенообразователя и 500 литров порошка.
Rosenbauer International AG
Состав подается через турель в передней части кузова или лафетный ствол на крыше. Производительность «пушек» — до 9000 и 6000 литров в минуту соответственно.
Rosenbauer Tigon
Еще одно поразительное творение австрийцев — Tigon, невольно ассоциирующийся с фантастическим транспортом колонизаторов Марса. Название машины, как и в случае с Panther, пришло из мира диких кошек. Тигон, он же тигролев — это гибрид тигра-самца и львицы-самки, хотя в данном случае мы имеем помесь чешской Tatra и технических решений Rosenbauer.
Rosenbauer International AG
Огнеборец напоминает аэродромных спасателей, но по факту таковым не является — компания-производитель позиционирует его для индустриальных задач и применения там, где нет асфальта. В качестве базы взято четырех- и пятиосное шасси армейского грузовика Tatra Force 8x8 и Force 10x10 с фирменной хребтовой рамой и независимой подвеской. Силовая установка та же, что и у «пантеры» — 700-сильный двигатель Volvo D16 агрегатирован с автоматической коробкой передач Allison. Их тандем позволяет ускоряться до 80 км/ч за 35 секунд и набирать 120 км/ч.
Rosenbauer International AG
Вместимость отсеков для жидкостей под стать размерам титанической машине: стандартный Tigon готов взять на борт 9000 литров воды и 3500 литров пенообразователя. Разговор с пламенем у «хищника» во всех смыслах короткий. Турель на бампере способна в минуту извергать 2000 литров огнетушащего состава на расстояние до 70 метров. Если этого недостаточно, в дело вступит лафетный ствол на крыше, который выстреливает 9500 л/мин на сотню метров.
NAFFCO Falcon
Два двигателя мощностью 1400 л.с., разгон до 80 км/ч менее чем за 25 секунд, восемь ведущих колес и стеклопластиковый кузов неземного дизайна — это не машина из продолжения «Прометея», а монстр Falcon 8x8, представленный дубайской компанией NAFFCO (National Fire Fighting Manufacturing FZCO) в начале 2020 года. Воистину, этому красавцу сниматься бы в кино — перевозить космонавтов по пустошам таинственных зловещих планет, но предназначение у него вполне земное. Один из самых больших аэродромных «пожарных» в мире везет более 18 000 литров воды и призван бороться с разными возгораниями, в том числе вызванными легковоспламеняющимися жидкостями.
NAFFCO
Другие «соколы» NAFFCO, также построенные на основе не коммерческого, а кастомного шасси, поскромнее. Они бывают в четырех- и шестиколесной версии (около 500 и 700 л.с. соответственно), а также в варианте с четырьмя осями и двигателем мощностью порядка 900 лошадей. Отдача топовой модификации не поражает воображение на фоне «пожарного гиперкара» Rosenbauer Panther, но бортовой запас огнетушащих компонентов впечатляет. Ближневосточный монстр в модификации Falcon-8 полной массой 52 тонны транспортирует 16 000 литров воды и 1920 литров пены, выстреливая их под давлением в 10 бар с производительностью до 10 000 литров в минуту.
Oshkosh Striker
Oshkosh Corporation из одноименного города в американского штате Висконсин известна машинами специального назначения и интересной армейской техникой, заслуживающей отдельного повествования. Пожарные автомобили в ее палитре тоже есть, причем появились они довольно давно. Здесь бы вспомнить о сотрудничестве с производителем «пожарок» Pierce, которого Oshkosh купила в 1996 году, но в другой раз, иначе наше повествование потянет на «Войну и мир», не меньше.
Oshkosh Corporation
В шестидесятые годы «Ошкош» начала производить технику для нужд военных и в 1977-м представила поразительное аэродромное чудище — P15 8x8 длиной 13,8 метра и высотой 4,2 метра. Гигант с двумя дизельными двигателями Detroit Diesel совокупной мощностью немногим менее 1000 лошадиных сил обладал внешностью истинного «пса войны», но служил мирным целям — мог транспортировать около 23 000 литров воды и 1950 кг пенообразователя. Позже Rosenbauer построила уникальный аэродромный автомобиль на базе бескапотника Oshkosh DA-3838 с шарнирно-сочлененным четырехосным шасси. В военной версии он имел индекс DA-1500, а для гражданского пользования носил звучное имя Viper.
Oshkosh Corporation
Одним из самых знаменитых пожарных Oshkosh является гражданский Striker, который несет службу во многих аэропортах по всему миру. Как и вышеупомянутая техника, он бывает в двух-, трех- и четырехосном варианте.
Oshkosh Corporation
Самый большой «Страйкер» вооружен парой двигателей Scania DC16 мощностью по 550–770 лошадиных си в зависимости от исполнения, способен набирать референсные 80 км/ч всего за 20 секунд и мчаться на предельных 125 км/ч, не разбирая дороги — полностью независимая подвеска и ход каждого колеса в 40,64 сантиметра делает его безразличным к отсутствию твердой ровной поверхности. Бортовой запас средств для подавления возгораний включает в себя до 17029 литров воды и 2384 литра пенообразователя.
Bronto Skylift F 112 HLA
Пожарные подъемники выглядят довольно заурядно на фоне представленных выше аэродромных «луноходов». Именно они в первую очередь ассоциируются с каноническими пожарными машинами — большими и красными, с огромными, закинутыми на крышу раскладными лестницами. Несмотря на кажущуюся обыденность, подъемники технически сложны, уникальны и способны поднимать людей на головокружительную высоту. Так, например, дозор на нефтехимическом предприятии в Казани несет спецмашина отечественной компании Витанд на шасси Volvo 10x4 и 72-метровой стрелой.
Конечно, это не самый гигантский подъемник из ныне существующих, хотя, скажем, в середине девяностых годов подобная конструкция считалась немыслимо высокой. В настоящее время одно из выдающихся достижений принадлежит финской системе Bronto Skylift F 112 HLA (High Level Articulated), готовой доставить пожарных к облакам на рекордную высоту 112 метров и в развернутом состоянии производящей ирреальное неизгладимое впечатление. Не об этой ли «лестнице в небеса» пели Led Zeppelin?
Еще одно достижение подъемника из страны тысячи озер заключается в способности изгибаться под 90 градусов и демонстрировать 26-метровый боковой вылет стрелы длиной. На представленных фотографиях и видео носителем рекордной «лестницы» выступает семиосная «многоножка» — шасси Mercedes-Benz Actros 7660 с колесной формулой 14x8, модифицированное компанией Paul Nutzfahrzeuge.
Big Wind
Вы не поверите, но это не супер-огнемет на шасси танка и не передвижное оружие массового поражения, а одна из самых невероятных пожарных машин, которую только можно себе представить. Она появилась на свет в качестве ультимативного решения крайне сложной и нетривиальной ситуации. После войны в Персидском заливе Кувейт местами напоминал огненный ад — иракские войска, покидавшие территорию государства, взорвали сотни нефтяных скважин, спровоцировав пожары библейских масштабов. По некоторым данным, пылали более семисот точек добычи, десятки других извергали углеводороды, нанося ущерб окружающей среде.
Для ликвидации возгораний на помощь призвали чудовищный пожарный танк Big Wind («Сильный ветер»), разработанный и построенный в течение года венгерской компанией MB Drilling. Если бы пламя было живым существом с зачатками разума и инстинкта, то наверняка испугалось бы одного вида супермашины, использовавшей принцип газоводяного тушения, при котором смесь воздуха и воды отсекает от горючего кислород. За основу Big Wind был взят советский танк Т-34. Огромные «пушки» на поворотной платформе – это не что иное, как реактивные двигатели РД-25-300 истребителя МиГ-21 с форсажными камерами. Две силовые установки, развивавшие тягу по 7100 кгс, выступали в необычном амплуа — они создавали воздушную струю, несущуюся к полыхающей скважине на околозвуковой скорости. Вода поступала из специально вырытых ям к трем форсункам над каждым соплом. Будучи смешанной с реактивным воздушным потоком, она буквально срезала столб пламени в самом его зародыше – на высоте нескольких метров, где происходило возгорание нефти.
Работа «Сильного ветра», запечатленная на видео, производит поистине эпическое и жутковатое впечатление. Сражение диковинной машины с ревущим, вырывающимся из-под земли огнем, напоминает схватку механического чудища с разъяренной первобытной силой, в которой победу одерживает несокрушимая машина. Турбореактивные двигатели уничтожают пламя не только газоводяной струей, но и словно подавляют его звуком — изгоняют, словно демона. По некоторым данным, после ликвидации очагов возгораний в Персидском заливе Big Wind был модернизирован — на смену шасси Т-34 пришла бронированная ремонтно-эвакуационная машина VT-55A. Поговаривают, что он до сих пор в строю и иногда появляется на учениях.