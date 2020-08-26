Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело

Как несложно догадаться, проект остался лишь красивой идеей — попытки запустить в небо несколько уменьшенных копий оказались не слишком результативными. Жизнеспособность «Ариэль», учитывая развитие авиационных технологий и знаний человечества о полетах в середине XIX века, естественным образом вызывает огромные вопросы и сомнения. Впрочем, великая миссия первого в истории аэромобиля заключалась не в материальном воплощении — он высек искру, которая зажгла пламя в умах и сердцах других мечтателей-инженеров.

Концепция рождалась долго и непросто. Увы, не смог подняться в воздух и Autoplane легендарного американского пионера авиации Гленна Хаммонда Кертисса, трактовавшего понятие «летающий автомобиль» по-американски прямолинейно и рационально. К легкому трехместному алюминиевому кузову был приторочен двигатель Curtiss OXX V8 жидкостного охлаждения мощностью 100 л.с. с пропеллером и три крыла, позаимствованных у учебного самолета Curtiss Model L , размахом 12,34 м для создания подъемной силы.