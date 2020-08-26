Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело

Смелые мечты объединить автомобиль и самолет в захватывающий воображение симбиоз давно терзают человеческие умы. Кинематограф особенно ярко воплотил грезы в виртуальную реальности. «Пятый элемент» Люка Бессона перенес зрителя в XXIII век, где нет дорожного движения, но присутствует интенсивное воздушное.
Gaumont Columbia Pictures
В отечественной ленте «Черная молния» небо над российской столицей патрулирует экспериментальная ГАЗ-21 «Волга». И, конечно, как тут не вспомнить успешно сопротивлявшийся гравитации DeLorean из «Назад в будущее»!
Universal Pictures / Amblin Entertainment
Прообраз летающего автомобиля появился в Англии, что неудивительно — Туманный Альбион подарил миру великих мечтатели и гениальных инженеров. Но по-настоящему интересно то обстоятельство, что концепцию запатентовали в 1842 году. Только вдумайтесь, британцы начали объединять сухопутное транспортное средство и воздухоплавательный аппарат за двадцать лет до того, как по другую сторону Атлантики начнется Гражданская война!
Library of Congress
Авторами идеи стали инженеры-изобретатели Джон Стрингфеллоу и Уильям Сэмьюэл Хенсон, известный как «Сумасшедший Хенсон». Достопочтенные джентльмены самого благообразного вида додумались до удивительной конструкции — летающего парового экипажа Ariel. Он представлял собой моноплан с размахом крыла 46 метров, массой 1400 кг и 50-сильным паровым двигателем, обеспечивающим расчетную скорость полета 50 миль/ч (80 км/ч) и запас хода в 1600 км. На изображениях аппарат с трехколесной кабиной, вмещающей 10-12 человек, выглядит на зависть Леонардо да Винчи и Жюлю Верну.
Library of Congress
Как несложно догадаться, проект остался лишь красивой идеей — попытки запустить в небо несколько уменьшенных копий оказались не слишком результативными. Жизнеспособность «Ариэль», учитывая развитие авиационных технологий и знаний человечества о полетах в середине XIX века, естественным образом вызывает огромные вопросы и сомнения. Впрочем, великая миссия первого в истории аэромобиля заключалась не в материальном воплощении — он высек искру, которая зажгла пламя в умах и сердцах других мечтателей-инженеров.
Концепция рождалась долго и непросто. Увы, не смог подняться в воздух и Autoplane легендарного американского пионера авиации Гленна Хаммонда Кертисса, трактовавшего понятие «летающий автомобиль» по-американски прямолинейно и рационально. К легкому трехместному алюминиевому кузову был приторочен двигатель Curtiss OXX V8 жидкостного охлаждения мощностью 100 л.с. с пропеллером и три крыла, позаимствованных у учебного самолета Curtiss Model L, размахом 12,34 м для создания подъемной силы.
По задумке, атрибуты воздушной машины снимались и оставшаяся часть эксплуатировалась как обычный автомобиль. Проект продемонстрировали на Панамериканской авиационной выставке в Нью-Йорке в 1917 году.
Кто знает, к какому результату привели бы испытания Autoplane и вообще развитие идеи, если бы не Первая мировая война…
В Waterman Arrowbile 1937 года выглядел во всех смыслах прогрессивно на фоне ранних аэромобилей и, что самое главное, мог подниматься в небо. Калифорнийский изобретатель Уалдо Уотерман видел летательный аппарат с возможностью наземной эксплуатации в виде трехколесной кабины со стальным каркасом и алюминиевыми внешними панелями, с рядным шестицилиндровым 100-сильным двигателем Studebaker-Waterman жидкостного охлаждения и толкающим винтом.
В оснащение входил отнюдь не лишний компас, высотометр и индикатор летной скорости для большей информативности и вовлеченности в процесс управления. Крыло-бумеранг размахом 11,58 м выглядело относительно скукожившегося «кузова» поистине грандиозно. Спрашивается, как Уотерман собирался выпускать свое причудливое дитя на дороги общего пользования? Очень просто — после приземления атрибут, необходимый для воздухоплавания отстегивался и не создавал угроз соседям по транспортному потоку.
Предполагалось, что крыло вообще можно будет сдавать в аренду на аэродромах, до которых Arrowbile смог бы добираться на своих троих со скоростью до 113 км/ч. При этом аппарат летал! Он мог развивать до 190 км/ч, двигаться с крейсерскими 164 км/ч и без посадки преодолевать до 560 км. Увы, охотников до вполне боеспособных аппаратов не нашлось.
Как утверждают открытые источники, всего было построено пять экземпляров, не являвшихся стопроцентными копиями друг друга. Так, некоторые машины получили более мощный 120-сильный двигатель Tucker-Franklin, четвертый прототип представлял собой строго летательный аппарат без возможности наземной эксплуатации, а пятый имел видоизмененную переднюю часть фюзеляжа.
От одного вида послевоенного ConvAirCar Model 116/118 по коже бегут мурашки — автомобиль, притороченный к самолету, выглядит, словно беспомощная жертва в когтях хищной птицы. Не ровен час, выронит! Компания Consolidated Vultee (позже — Convair) и инженер Теодор Холл по естественным причинам не пытались создать нечто среднее между машиной и самолетом — концепция временного объединения двух принципиально разных конструкций для совершения полетов, на тот момент казалась наиболее логичной и реализуемой.
Верхняя часть аэромобиля представляла собой съемный моноплан (размах крыла — 10,49 м) со 190-сильным оппозитным двигателем Lycoming O-435C воздушного охлаждения. К нему крепился аэродинамичный пластмассовый кузов на четверых с чахлым моторчиком мощностью 25 л.с. Первый полет прототип совершил 12 июля 1946 года. После серии испытаний главный конструктор Consolidated Vultee Уильям Бушнелл Стаут дал многообещающему проекту добро, но массовому аэромобилю расчетной стоимостью 1500 долларов не суждено было завоевать Америку. 18 ноября 1947 года машина под управлением пилота Рубена Снодграсса выполняла демонстрационный полет и совершила жесткую посадку, получив повреждения автомобильного кузова и крыла. Причиной аварии послужил иссякнувший запас топлива. Снодграсс же пребывал в неведении, спокойно взирая на указатель топливного бака автомобиля у максимального положения.
Несмотря на продолжение испытаний энтузиазм у авиастроительной компании иссяк и программу свернули. Полагаем, Consolidated Vultee приняла верное решение. Кто знает, как скорректировали бы американскую демографию 160 тысяч запланированных экземпляров…
Fulton FA-2 Airphibian Роберта Эдисона Фултона-младшего двигался по своему эшелону и не искал легких путей. Оригинальный аппарат 1946 года с алюминиевым кузовом на независимой подвеске по сути представлял собой самолет, распиленный надвое — условно автомобильный двухместный передок пристегивался к задней части с 10-метровым крылом.
Части аэромобиля превращались в целостную композицию лишь будучи соединенными воедино и являли собой нелепые разрозненные фрагменты после расцепления. Драматичность по-фултонски как она есть! Шестицилиндровый двигатель мощностью 165 л.с. обеспечивал аэромобилю полной массой 953 кг крейсерскую скорость 180 км/ч и максимальную 190 км/ч. Запас хода — 560 км, практический потолок — 3700 м.
Увы, стремлению наладить производство Airphibian помешали финансовые проблемы, так что все закончилось на четырех прототипах.
Облик Aerocar авторства Моултона Тейлора кажется знакомым? Значит, вы смотрели диснеевский мультик «Самолеты», в котором есть персонаж Франц Флигенгаузен, страдавший раздвоением личности. Становясь Францем он оборачивался автомобилем, а в образе Флигенгаузена отправлялся в полет.
Disney / Pixar
Реальный прототип мультяшного героя был представлен в 1949 году и отличался хитроумной конструкцией. Тейлор применил складные крылья размахом 10,36 м, которые трансформировались всего за пять минут при участии одного человека.
Оппозитный четырехцилиндровый двигатель Lycoming O-320 воздушного охлаждения развивал 143 л.с., приводя винт или передние колеса через трехступенчатую механическую коробку передач – в зависимости от того, в какой стихии происходила эксплуатация. Таинство полета на аппарате «сухой» массой 680 кг с крейсерскими 156 км/ч (максималка — 188 км/ч) на высоте до 3,7 км открывалось двоим — пилоту и ютившемуся позади пассажиру. Запас хода Aerocar — 480 км.
Всего было произведено шесть образцов , один их которых представлял собой сугубо воздушную машину, а другой после аварии обрел новый более аэродинамичный кузов с дизайном передней части а-ля Jaguar E-Type.
Пятидесятые годы за океаном запомнились не аэромобилями, а машинами-ракетами с роскошной хромированной деталировкой и высоченными хвостовыми килями, которыми великий джиэмовский дизайнер Харли Эрл и гуру стиля Chrysler Вирджил Экснер пытались превзойти друг друга. Впрочем, без грез о небе не обошлось — Ford оригинально воплотил идею летающего автомобиля в Levacar Mach I1959 года.
Строго говоря, причудливая капсула, словно созданная для мультяшной семейки Джетсонов, не имеет отношения к машинам и самолетам. Это неопознанный объект, парящий над землей благодаря двигателям, которые нагнетают воздух под днище.
По легенде, одноместный концепт длиной 2,4 м имел расчетную а, точнее говоря, вымышленно-фантастическую скорость около 500 миль/ч (800 км/ч) — Люк Скайуокер в своем более чем втрое медленном X-34 Landspeeder умер бы от зависти.
Эксперименты с несовершенной летающей техникой и светлые грезы о машинах, царящих на небе и на земле, рано или поздно должна была омрачить трагедия, поскольку история любого воздухоплавания так или иначе связана с инцидентами. 11 сентября 1973 года на территорию аэропорта в Камарилло, Калифорния с неба рухнул хэтчбек Ford Pinto, который за считанные мгновения до катастрофы представлял собой аэромобиль Mizar от лос-анджелесской компании AVE (Advanced Vehicle Engineers).
Находящийся у штурвала основатель AVE Генри Смолински и вице-президент Харольд Блэйк погибли. Звоночек пробил набатом 26 августа того же года, когда стойка правого крыла разрушилась вскоре после взлета и пилоту пришлось сажать Mizar прямо на поле. По одним данным, повторное крушение, поставившее точку в разработке аэромобилей на десятилетия, произошло из-за того, что самолетная часть отделилась от автомобиля. Pinto был тяжеловат для компонентов от Cessna Skymaster, хотя, есть мнение, что свою роковую роль вновь сыграла стойка крыла.
Согласно сведениям из открытых источников, прототип довольствовался 210-сильным оппозитным шестицилиндровым двигателем Continental IO-360, но товарные образцы планировалось оснащать автомобильным и авиационным агрегатом дабы значительно сократить дистанцию разгона для последующего взлета.
А теперь еще раз внимательно посмотрите на Mizar и честно признайтесь, хотели бы вы оказаться в этой штуковине в тысячах метрах над землей, предварительно отдав за нее от 18 300 до 29 000 долларов?
Теперь приглашаем вас выйти из бурной реки истории и посмотреть, что собой представляют современные летающие автомобили, которые смогли стать условно товарной продукцией или же почти таковой. В первую очередь упоминания достоин «летучий голландец» PAL-V Liberty (Personal Air and Land Vehicle), заказы на который принимаются еще с начала 2017 года.
К счастью, инженеры компании решительно отказались от попыток сращивания машины и самолета — BMW 5 серии, подвешенную к крылу и фюзеляжу от F/A-18 Hornet вы не увидите, зато взору предстанет причудливый трансформер, складывающий крылья на земле, словно гигантское насекомое. PAL-V стал первым в мире лицензированным летающим автомобилем, который можно просто купить. Вернее, как просто… Liberty – это автожир и для управления им требуются не только водительские права, но и летная лицензия. На разработку ушло 11 лет и голландцы гордятся сроками, мол, не каждая карликовая контора осилит весь процесс столь быстро.
По земле трехколесник длиной 4 м с двухместным салоном и дизайном а-ля эмбрион McLaren передвигается относительно шустро благодаря 100-сильному двигателю Rotax. Разгон до сотни занимает менее 9 секунд, а максимальная скорость равна 160 км/ч — жить можно! Добравшись до взлетной полосы длиной 330 м — именно столько тяговому мотору мощностью 200 л.с. требуется для взлета — и расправив лопасти несущего винта, автожир устремляется в небо, где способен развивать крейсерские 160 км/ч и максимальные 180 км/ч.
Первая техническая инспекция потребуется спустя 25 часов эксплуатации. В дальнейшем обслуживание надлежит проводить через каждые 100 часов и не забывать о расширенном ТО спустя 600 часов полетов (60 000 км).
Ситуация с ценами вас не обрадует — гарантируем! В Германии версия Sport Edition начинается от 299 000 евро, а топовая Pioneer Edition, тираж которой лимитирован 90 экземплярами, стартует от 499 000 евро. Но стоит уведомить официальный сайт производителя о том, что покупка планируется в России и — вуаля! — извольте оплатить 499 000 «баксов» за Sport Edition и все 750 000 долларов за Pioneer Edition. За что ты так с нами, страна тюльпанов и красных фонарей, скрывающихся в дурманящей дымке?...
Словацкий AeroMobil 4.0 STOL устроен сложнее и изощреннее, а выглядит так, словно суперкар застыл в процессе трансформации в летательный аппарат.
Передок у него вполне автомобильный, зато все остальное… Дизайн — лишь верхушка айсберга. На земле AeroMobil приводится двумя электромоторами совокупной мощностью 112 л.с., которые вращают передние колеса. Разгон до 100 км/ч за 10 секунд и максимальная скорость в 160 км/ч не поражают воображение, зато позволяют другим участникам движения заснять диковинный аппарат на смартфоны. Менее чем за три минуты огромный «жук» расправляет крылья общей длиной 8,8 м и устремляется в небо поднимается благодаря тяге 2,0-литрового турбонаддувного оппозитного двигателя мощностью 304 л.с.
На одной заправке он может преодолевать до 750 км, развивая до 360 км/ч. Максимальная взлетная масса «Аэромобиля» — 960 кг, на 50 кг больше чем у PAL-V, имеющего на 150 км меньший запас хода. За доплату компания предлагает автопилот. На случай непредвиденной и крайне неприятной ситуации предусмотрен отнюдь не лишний парашют. Однажды он уже спас жизнь создателю машины Штефану Кляйну, когда прототип упал с высоты 270 метров и кто знает, сколько раз еще пригодится.
Один лишь AeroMobil намекает на весомый прайс аппарата, но вы вряд ли представляете себе, насколько он дорог. Цены начинаются от 1,2 миллиона евро!
Упомянутые выше аппараты с «раздвоением личности» так или иначе напоминают автомобили, чего не скажешь о Transition от американской компании Terrafugia, основанной выпускниками Массачусетского технологического университета и входящей в состав концерна Geely.
Здесь картина вообще самая интересная и, если подобное высказывание уместно в адрес творения гениальных сынов и дочерей Нового Света, бесхитростная. Transition не пытается выглядеть автомобилем — это по сути маленький самолет, изящно поджимающий к своим высоким бокам крылышки.
Из предварительной технической информации следует, что аппарат имеет двухместную кабину и четырехцилиндровый двигатель Rotax 912iS мощностью 100 л.с. По земле Transition передвигается благодаря гибридной силовой установке. Длина в 2,3 м неизменна, а ширина варьируется от 2,1 до 8,3 м. Максимальная скорость — 161 км/ч, в то время как запас хода равен 644 км. В оснащение входит парашют на случай, если вдруг что-то пойдет не так, подушки безопасности и система кругового обзора с тремя камерами для дорожной эксплуатации.
Terrafugia Transition пока не поступила в продажу, но предзаказ можно сделать уже сейчас, стиснув зубы и скрепя сердце. А как иначе, когда ориентировочный прайс — около 400 тысяч долларов?
Мы завершаем наше повествование, но не ставим в нем точку, а предвкушаем продолжение. Аэромобили — это другая Вселенная, мало-помалу развивающаяся параллельно с привычным нам «сухопутным» автомобилестроением на волне смелых идей и передовых решений. Кстати, косвенного признания воздушные машины уже удостоились. Так, в начале августа 2020 года власти американского штата Нью-Гэмпшир законодательно разрешили аэромобилям ездить по дорогам общего пользования. Правда, использовать хайвеи и городские улицы в качестве взлетно-посадочных полос им не разрешено. Пока.