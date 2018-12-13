«Выходите с поднятыми руками!»

«Не скажу, что у меня слишком наивные родители, хотя они долго пользовались продукцией Amway. Скорее они просто доверчивые, на чем я и сыграл, когда убедил их купить списанный со службы полицейский Ford Crown Victoria, чтобы научиться водить и закрепить навыки, полученные в автошколе. Так что мы просто приобрели мне бывшую машину под номером «24» из департамента полиции Ирвайна, штат Калифорния.

У него остались два дополнительных прожектора на передних стойках, и, конечно, он был белый с черной решеткой радиатора. Мы решили установить на него две антенны, одну просто для вида, а другую для гражданской рации.

А еще я установил громкоговоритель, причем все это было абсолютно легально, потому что никаких дополнительных синих фонарей, сирен и стробоскопов на Форде не было. Просто я ездил на белой Crown Victoria, которая напоминала полицейские машины.