«Выходите с поднятыми руками!»

«Не скажу, что у меня слишком наивные родители, хотя они долго пользовались продукцией Amway. Скорее они просто доверчивые, на чем я и сыграл, когда убедил их купить списанный со службы полицейский Ford Crown Victoria, чтобы научиться водить и закрепить навыки, полученные в автошколе. Так что мы просто приобрели мне бывшую машину под номером «24» из департамента полиции Ирвайна, штат Калифорния.
У него остались два дополнительных прожектора на передних стойках, и, конечно, он был белый с черной решеткой радиатора. Мы решили установить на него две антенны, одну просто для вида, а другую для гражданской рации.
А еще я установил громкоговоритель, причем все это было абсолютно легально, потому что никаких дополнительных синих фонарей, сирен и стробоскопов на Форде не было. Просто я ездил на белой Crown Victoria, которая напоминала полицейские машины.
Но оказалось, что детективы нашего округа в штате Мэн ездят на точно таких же Викториях без опознавательных знаков, поэтому я мог без проблем мчать по хайвэям в крайней левой полосе, так как меня все пропускали. Увы, не обошлось без минусов.
В небольшом городе, где я жил, были в основном двухполосные дороги, и когда я пристраивался за какой-нибудь машиной на единственной полосе, водитель тут же начинал строго соблюдать ограничение скорости.
Девчонки обожали эту машину. Я болтал в громкоговоритель, и они были в восторге! Уже сейчас, будучи взрослым, я водил разные Ferrari, Porsche и другие дорогие спорткары, но поверьте, тот Crown Victoria был самым мощным магнитом для девочек.
Я купил себе «авиаторы» (легендарные солнечные очки марки Ray-Ban), а еще раздобыл на eBay полицейскую шляпу. А теперь представьте, что 18-летний пацан одет, как «коп» и разъезжает на полицейской машине!
В итоге мы с друзьями развлекались как могли. Допустим, кто-то проезжал нам навстречу, через пару секунд я демонстративно дергал «ручник», разворачивался с дымом из под колес и преследовал этого «преступника» примерно полмили, а затем уезжал. Сейчас это звучит ужасно, но нам было очень весело.
Была и еще одна забава. Я выезжал на хайвэй, вставал в среднюю полосу и держал скорость строго согласно действующему ограничению. Никто не решался обгонять и позади скапливался хвост из машин длиной в пару миль!
Как-то раз я ехал по Нью-Йорку, где очень строгие правила, например, за разговор по мобильному за рулем вам мгновенно выпишут штраф. И вообще-то формально гражданским машинам там не разрешается ездить с надписью «Police», а у меня на багажнике был логотип «Police Interceptor».
В какой-то момент я болтал по сотовому, прижав его плечом к уху, ел двумя руками мороженое и придерживал руль коленями. Тут я заметил, что в соседней полосе меня догоняет патрульный автомобиль, и подумал «Упс!». Но когда он поравнялся со мной, то он просто мне помахал и поехал дальше. Это было невероятно, я мог ездить, как король.
Но самым крутым развлечением все-таки был громкоговоритель. Мы ездили по району и пели через него песни, например, «Bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do, when they come for you» (песня Боба Марли Bad Boys). Окружающие не понимали, что происходит, с удивлением смотрели на нас и смущались, а мы веселились — нам было интересно привлекать внимание.
Однажды я поехал в гости к другу, и один из его знакомых устроил вечеринку у себя дома. Родители уехали, так что несовершеннолетние подростки закупили тонны выпивки и все такое. Тут мы и решили «прикрыть» эту лавочку. Я нацепил шляпу и «авиаторы», мы залезли в мой Ford и погнали к тому дому.
Видимо, кто-то ехал рядом с нами на эту же вечеринку, потому что туда позвонили и предупредили про «копов». Мы подъехали, включили прожекторы, я выкрутил громкоговоритель на максимальную громкость и сказал: «Кип Ферран, выходите из дома. Кип Ферран сейчас же выходите из дома с поднятыми руками!»
Скоро он действительно вышел на лужайку с руками за головой. В этот момент я не выдержал и стал смеяться прямо в мегафон и он подбежал к машине, вытащил меня и стал обнимать, не веря своему счастью. Ведь они уже начали выкидывать пиво. Испугался он тогда как следует!
В другой раз мы заметили пикап, припаркованный на въезде в карьер, и приятель сказал, что это его двоюрдный брат, который только что вышел из тюрьмы и сейчас находится на испытательном сроке. «Ставлю кучу денег на то, что он сейчас курит травку с несовершеннолетней подружкой!» — сказал он.
Я, как всегда, дернул ручник и зрелищно затормозил прямо напротив этого пикапа. Он был виден нам, как на ладони, я снова наговорил в мегафон полицейских фраз, попросил его выйти, положить руки на капот и все такое. А на пассажирском сиденье действительно была какая-то юная девица. Он сидел в машине страшно перепуганный, а мы все громко засмеялись.
После того, как я поступил в колледж, родители пожертвовали тот Ford каким-то местным миссионерам, так что он, считайте, заступил на службу к Богу».