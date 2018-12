«Выходите с поднятыми руками!»

Как-то раз я ехал по Нью-Йорку, где очень строгие правила, например, за разговор по мобильному за рулем вам мгновенно выпишут штраф. И вообще-то формально гражданским машинам там не разрешается ездить с надписью «Police», а у меня на багажнике был логотип «Police Interceptor».

В какой-то момент я болтал по сотовому, прижав его плечом к уху, ел двумя руками мороженое и придерживал руль коленями. Тут я заметил, что в соседней полосе меня догоняет патрульный автомобиль, и подумал «Упс!». Но когда он поравнялся со мной, то он просто мне помахал и поехал дальше. Это было невероятно, я мог ездить, как король.

Но самым крутым развлечением все-таки был громкоговоритель. Мы ездили по району и пели через него песни, например, «Bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do, when they come for you» (песня Боба Марли Bad Boys). Окружающие не понимали, что происходит, с удивлением смотрели на нас и смущались, а мы веселились — нам было интересно привлекать внимание.