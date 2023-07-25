Смахиваем слой вековой пыли с купе и кабриолетов родом из 80–90-х для США, Европы и не только

Говоря о Mustang SVO нельзя не упомянуть Ford Thunderbird Turbo Coupe. Большой комфортабельный турер с маленьким злым двигателем «два и три» (до 193 л.с.) вместо более соответствующей статусу «восьмерки»… Это ли не когнитивный диссонанс? Но на самом деле турбокупе отнюдь не беспрецедентный случай в истории американского отрасли. В восьмидесятые годы General Motors применяла 3,8-литровый нижневальный V6 с наддувом на двухдверных Buick Regal и Riviera. Вершиной турбоэволюции стали маслкары Buick GNX и Pontiac Firebird Turbo Trans Am, одни из быстрейших штатовских автомобилей той эпохи. В следующей итерации T-Bird на смену Turbo Coupe пришло Super Coupe с компрессорным V6 объемом 3,8 литра.

Ford Mustang SVT Cobra/Cobra R

В начале девяностых Mustang третьего поколения готовился к почетной отставке и напоследок отхватил изрядную порцию «стероидов». На Чикагской выставке 1992 года дебютировал топовый вариант SVT Cobra с комплексно усовершенствованным 238-сильным V8 объемом 4,9 литра (нижневальный с двумя клапанами на цилиндр), пятиступенчатой «механикой» BorgWarner T-5 и спортивной подвеской Tokico.